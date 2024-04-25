華盛証券率先開放亞洲首批虛擬資產現貨ETF認購

本次華盛証券開放認購的四支虛擬資產現貨ETF由兩家基金公司發行，包括嘉實國際和華夏基金（香港）, 兩者均為首批獲得香港證監會（SFC）批准發行比特幣與以太幣現貨ETF的基金公司。嘉實國際是嘉實基金的全資子公司，嘉實基金為中國首批和最大的資產管理公司之一，截至2023年，管理規模超過2,000 億美元。華夏基金（香港）是華夏基金的海外子公司，於2008年在香港成立，是首批出海的中資資產管理公司。母公司華夏基金是中國規模最大的基金公司之一，截至2023年，總資產管理規模超過 2,660 億美元。

此前，比特幣現貨ETF已於今年1月在美國獲批，上市3個月即吸引百億美元的資金流入，推動比特幣創下超73000美元的歷史新高。香港市場上已有的虛擬資產期貨ETF也升勢凌厲，以南方東英比特幣期貨ETF（3066.HK）為例，今年3月已經正式突破10億港元大關，2024年以來規模增幅超過3倍。

華盛証券相關負責人對此表示，越來越多投資者開始留意虛擬資產相關投資產品，華盛証券很榮幸能夠作為承銷商參與首批香港虛擬資產現貨ETF的發行，為投資者提供更多理財投資新選擇，滿足多樣化資產配置的新需求，真正實現「讓投資更清晰」的目標。華盛証券亦希望借助此次合作，持續通過領先的服務和平台實力，共同推動香港虛擬資產市場的發展。

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