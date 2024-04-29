亞洲數字資產先鋒----嘉實比特幣現貨ETF及以太幣現貨ETF迎來首次發行，將於4月30日正式在港交所上市

香港2024年4月29日 /美通社/ -- 据香港證監會最新公示，嘉實國際資產管理有限公司（Harvest Global Investments）旗下兩隻比特幣現貨ETF（HKD櫃台證券代號：03439；USD櫃台證券代號：09439）及以太幣現貨ETF（HKD櫃台證券代號：03179；USD櫃台證券代號：09179）今日迎來首次發行，將於4月30日正式在港交所上市交易。

關於嘉實國際資產管理有限公司

嘉實國際資產管理有限公司（「嘉實國際」）於2008年在香港成立，是中國第一批在境外開設分支機構的資產管理公司之一。作為嘉實基金海外投資的前沿陣地，嘉實國際深耕中國和亞洲市場，放眼全球。

重要提示︰投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現或任何預測或預期並不表示未來之表現。投資者於決定投資之前，應閱讀嘉實比特幣現貨ETF及嘉實以太幣現貨ETF（統稱「子基金」）有關銷售文件之詳情，包括風險成份。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

本產品： 子基金為直接分別持有比特幣及以太幣的被動型交易所買賣基金。

子基金為直接分別持有比特幣及以太幣的被動型交易所買賣基金。 與比特幣 / 以太幣 相關的風險 : 子基金通過其分別在比特幣及以太幣的直接投資分別承受比特幣及以太幣的風險，而任何對比特幣價/以太幣格負面的風險也可能影響子基金的價值。

子基金通過其分別在比特幣及以太幣的直接投資分別承受比特幣及以太幣的風險，而任何對比特幣價/以太幣格負面的風險也可能影響子基金的價值。 比特幣 /以太幣及比特幣/以太幣行業風險: 比特幣/以太幣的運作沒有中央機構，也不受任何政府的支持。比特幣及以太幣是相對較新的創新，其市場可能出現價格快速波動，改變及不確定性。

比特幣/以太幣的運作沒有中央機構，也不受任何政府的支持。比特幣及以太幣是相對較新的創新，其市場可能出現價格快速波動，改變及不確定性。 投機性質風險 : 投資比特幣/以太幣具有高度投機性，市場波動難以預測。

投資比特幣/以太幣具有高度投機性，市場波動難以預測。 極端高波動性風險 : 投資比特幣/以太幣與傳統證券投資相比可能會有極高的波動性，子基金的投資可能會經歷突然及大量的損失。投資者應該準備好在一天之內可能會損失全部的投資本金。

投資比特幣/以太幣與傳統證券投資相比可能會有極高的波動性，子基金的投資可能會經歷突然及大量的損失。投資者應該準備好在一天之內可能會損失全部的投資本金。 詐騙、市場操縱及安全失效風險 : 比特幣/以太幣可能面臨詐騙、盜竊、操縱或安全失效的風險，或其他影響虛擬資產交易平台的營運或問題。上述任何情況的發生都可能對比特幣/以太幣的價格及子基金投資的價值產生負面影響。

比特幣/以太幣可能面臨詐騙、盜竊、操縱或安全失效的風險，或其他影響虛擬資產交易平台的營運或問題。上述任何情況的發生都可能對比特幣/以太幣的價格及子基金投資的價值產生負面影響。 網絡安全風險 : 比特幣/以太幣容易遭受盜竊、損失及破壞。比特幣/以太幣交易在沒有交易接收者的同意及積極參與下通常是不可逆轉的。比特幣/以太坊網絡也容易受到各種蓄意的網絡安全攻擊。比特幣/以太幣協議及託管或促進比特幣/以太幣轉移或交易的機構的網絡安全風險可能導致比特幣/以太幣價值的下跌。

比特幣/以太幣容易遭受盜竊、損失及破壞。比特幣/以太幣交易在沒有交易接收者的同意及積極參與下通常是不可逆轉的。比特幣/以太坊網絡也容易受到各種蓄意的網絡安全攻擊。比特幣/以太幣協議及託管或促進比特幣/以太幣轉移或交易的機構的網絡安全風險可能導致比特幣/以太幣價值的下跌。 監管風險 : 比特幣/以太幣、虛擬資產及相關產品及服務的相關監管持續演進。對於虛擬資產整體或任何單一的特定虛擬資產的監管變化及行動，或許會對比特幣/以太幣投資的性質造成改變甚或重大負面改變。

比特幣/以太幣、虛擬資產及相關產品及服務的相關監管持續演進。對於虛擬資產整體或任何單一的特定虛擬資產的監管變化及行動，或許會對比特幣/以太幣投資的性質造成改變甚或重大負面改變。 分叉風險 : 開發者可能不時提議修改比特幣/以太坊網絡。如果更新後的比特幣/以太坊網絡與原始比特幣/以太坊軟件不兼容，而且有足夠數量（不必然是多數）的用戶及礦工選擇不遷移到更新後的比特幣/以太坊網絡，這將導致比特幣/以太坊網絡的「硬分叉」，導致兩個版本的比特幣/以太坊網絡同時運行及比特幣/以太坊網絡基礎區塊鏈的分割。這樣的「分叉」的發生可能會對比特幣/以太幣的價格及流動性以及子基金投資的價值產生負面影響。

開發者可能不時提議修改比特幣/以太坊網絡。如果更新後的比特幣/以太坊網絡與原始比特幣/以太坊軟件不兼容，而且有足夠數量（不必然是多數）的用戶及礦工選擇不遷移到更新後的比特幣/以太坊網絡，這將導致比特幣/以太坊網絡的「硬分叉」，導致兩個版本的比特幣/以太坊網絡同時運行及比特幣/以太坊網絡基礎區塊鏈的分割。這樣的「分叉」的發生可能會對比特幣/以太幣的價格及流動性以及子基金投資的價值產生負面影響。 虛擬資產交易平台風險 : 虛擬資產交易平台在過去曾及在未來可能因詐騙、網絡安全問題、操縱、技術故障、黑客或惡意軟件、缺失或安全漏洞而崩盤、停止營運或暫時或永久倒閉。虛擬資產交易平台缺失的潛在影響可能會對比特幣/以太幣的價值產生負面影響，進而影響子基金的價值。

虛擬資產交易平台在過去曾及在未來可能因詐騙、網絡安全問題、操縱、技術故障、黑客或惡意軟件、缺失或安全漏洞而崩盤、停止營運或暫時或永久倒閉。虛擬資產交易平台缺失的潛在影響可能會對比特幣/以太幣的價值產生負面影響，進而影響子基金的價值。 與虛擬資產託管相關的網絡安全風險: 目前就託管虛擬資產所採用的安全程序可能無法使子基金免受所有錯誤、軟件缺陷或子基金其他技術基礎設施的漏洞影響，而這可能導致子基金的資產被盜、丟失或損壞。

指數免責聲明：CF Benchmarks Ltd之產品及服務，祗限授權給嘉實國際資產管理有限公司（「嘉實國際」）作為其部分產品及服務的資訊來源。CF Benchmarks Ltd、其授權人及代理人與嘉實國際的產品及服務沒有其他聯繫，並不擔保、贊助、認可或推廣嘉實國際的產品及服務，或其相關的義務或責任。CF Benchmarks Ltd、其授權人及代理人並不保證授權給嘉實國際的指數產品的準確度或完整度，並不對任何指數產品的不確、遺漏或中斷承擔任何責任。

子基金獲得香港證監會認可。上述認可並不表示子基金獲得香港證監會官方推介。

此資料由嘉實國際發出及並未經香港證監會審核。

SOURCE 嘉實國際資產管理有限公司