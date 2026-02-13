exSat與復星財富控股達成合作，共同舉辦「全球量化實盤交易競賽」

香港2026年2月13日 /美通社/ -- 由多家Web3領域前沿機構合辦的《2026亞洲加密金融高端閉門論壇》於2月10日在香港圓滿舉行。論壇聚焦亞洲加密金融的發展趨勢、機構化進程及創新金融科技應用，匯聚了來自全球的行業領袖、投資機構與頂尖技術團隊。

論壇上，Web3銀行金融服務平臺exSat與復星財富國際控股有限公司（「復星財富控股」）宣布合作，雙方將依托各自在傳統金融生態、數字資產創新及合規科技服務領域的資源與能力，共同推動合規、高效、透明的下一代金融基礎設施建設，助力機構與高凈值投資者安全、穩健地接入全球數字資產市場。

以此合作為契機，exSat在論壇上同步推出了一項重要的全球行業倡議—— 「尋找1億美元策略合夥人」計劃。該計劃將以一場為期3個月的全球量化實盤交易競賽形式開展，秉持「真實資金、真實市場、可驗證數據」的準則，在全球範圍內發掘、驗證並聯接頂尖的量化交易策略團隊。本次競賽的核心目的包括：

讓好策略被看⻅：為具備實盤交易能⼒的量化團隊提供公開舞臺，通過可驗證的實盤數據和統一展⽰⽅式，使優秀策略在真實市場中的⻓期持續表現脫穎⽽出；

讓數據更具參考價值：以⽐賽全程累積的實盤交易數據為基礎，並在賽後對優勝團隊持續跟蹤，擬發布⾏業⾸份基於真實數據的策略發現⽩⽪書或觀察報告，為市場提供⾼價值的策略評估樣本；

讓合作更⾼效：以賽事為撮合機制，把策略驗證結果直接導⼊資⾦、平臺及⽣態資源對接。

exSat發言人表示：「我們相信，數字資產市場的成熟必然伴隨著專業化、機構化量化力量的發展。此次競賽並非一次性的活動，而是我們構建『頂尖策略人才庫』、搭建機構級資產管理橋梁的關鍵一步。我們很高興能與復星財富控股這樣重量級的夥伴合作，共同打造一個公平、透明、高標準的競技與發現平臺。」

復星財富控股數字資產執行董事趙晨表示：「與exSat的合作是我們深化數字資產領域布局的重要一環。支持此次全球量化競賽，正是為了賦能行業真正的基礎能力。我們期待見證全球量化精英的精彩表現，並協同產業資源，共同推動優秀策略的落地與規模化應用。」

本次全球量化實盤交易競賽的詳細參賽規則、註冊通道及評審標準將於近期通過官方渠道正式發布。

關於 exSat

exSat是一家頂級數字銀行服務提供商，致力於連接現實世界資產（RWA）與去中心化金融（DeFi） 的核心創新。當前為 30多家機構與高凈值客戶管理超過 2 億美元資產。業務涵蓋機構級鏈上收益、質押與可編程資產管理、安全托管、RWA 交易及全球加密友好型金融服務。

更多信息請查看：https://x.com/exsatnetwork

關於復星財富控股

復星財富國際控股有限公司（以下簡稱「復星財富控股」）是位於香港的AI驅動全球一站式Web5財富管理平臺，為客戶提供高質量並獨具優勢的金融產品及服務。復星財富控股資本實力雄厚，旗下子公司在多個業務領域擁有牌照，包括香港證監會頒發的 1號牌照（證券交易）、2號牌照（期貨合約交易）、4號牌照（就證券提供意見）、6號牌照（就機構融資提供意見）及9號牌照（提供資產管理），以及香港保監局的保險經紀牌照。在Web3浪潮下，旗下全資子公司復星國際證券有限公司於2024年6月取得香港證監會1號牌升級，是香港首批獲得虛擬資產交易服務牌照券商之一；同時旗下全資子公司復星國際資產管理有限公司亦已取得香港證監會4號及9號牌的升級，積極探索虛擬資產業務。

SOURCE 復星財富控股