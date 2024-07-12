《健身拳擊feat.初音未來》現已登陸任天堂Switch，並同步推出最新DLC

12 7月, 2024, 13:00 CST
東京2024年7月12日 /美通社/ -- Imagineer Co., Ltd.欣然宣佈，《健身拳擊feat.初音未來》(Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU)於今天（2024年7月12日）開始發售。與此同時，我們還推出了三款令人興奮的全新可下載內容(DLC)。
第一個DLC是「Miku Exercise Editor」。這項新功能可讓玩家自定義和創建自己專屬的Miku Exercise日常。另外兩個DLC是Exercise BGM包，內含著名Piapro角色所唱歌曲的樂器編曲。
Exercise BGM Pack Vol.1包括：
《世界第一的公主殿下》(WORLD IS MINE)
《深海少女》(Tale of the Deep-sea Lily)
《dreamin chuchu》
Exercise BGM Pack Vol.2包括：
《Hand in Hand》
《kokoro》
《Paradichlorobenzene》
Crypton Future Media, INC.製作人Koizumi先生表示：「我們向翹首以盼《健身拳擊feat.初音未來》到來的所有亞洲粉絲表示祝賀。我們很高興能為大家帶來這款由初音未來主演的新遊戲。在這款遊戲中，您可以與初音未來一起享受運動的樂趣。無論您是運動達人，還是難以堅持鍛煉的新人，都可以根據個人需要定制專屬菜單。我們希望這款遊戲能成為您日常的一部分，讓您與初音未來一起享受運動的快樂。」
主要功能
角色：
請從初音未來、鏡音鈴(Kagamine Rin)、鏡音連(Kagamine Len)和巡音流歌(Megurine Luka)中選擇自己的搭檔。您可以用專屬服裝裝扮他們，獲得個性化的鍛煉體驗。
Miku Exercise：
根據Piapro角色的原創歌曲進行鍛煉，讓自己沉浸其中。您可以在《Hated by Life》和《Romeo & Cinderella》等經典曲目以及新的獨家歌曲中享受動感十足的鍛煉課程。
發佈詳情
標題：《健身拳擊feat.初音未來》
平台：Nintendo Switch
類型：運動
價格：因地區而異
玩家：1-2位
分級：所有年齡段
發行商：Imagineer
網站：
https://fitboxing.net/hatsunemiku/tc/
PV：
https://www.youtube.com/watch?v=20CuogESoPg&list=PLl_b01E0cjys-Ri_baWa6nN4stpDQwXiC&index=3
DLC PV：
https://youtu.be/iFv_9l_u_20
作品由Iwato創作，© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
© Imagineer Co., Ltd.，Nintendo Switch是任天堂的商標。
「Exercise with Miku」和「Miku Exercise」是Crypton Future Media, INC.的商標。
關於Imagineer Co., Ltd.：
Imagineer Co., Ltd.成立於1986年，致力於為全球用戶提供滿意且愉悅的高品質娛樂體驗，始終保持行業領先地位。
SOURCE Imagineer Co., Ltd.
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