《健身拳擊feat.初音未來》現已登陸任天堂Switch，並同步推出最新DLC

Exercise BGM Pack Vol.1包括:

《世界第一的公主殿下》(WORLD IS MINE)

《深海少女》(Tale of the Deep-sea Lily)

《dreamin chuchu》

Exercise BGM Pack Vol.2包括:

《Hand in Hand》

《kokoro》

《Paradichlorobenzene》

Crypton Future Media, INC.製作人Koizumi先生表示:「我們向翹首以盼《健身拳擊feat.初音未來》到來的所有亞洲粉絲表示祝賀。我們很高興能為大家帶來這款由初音未來主演的新遊戲。在這款遊戲中,您可以與初音未來一起享受運動的樂趣。無論您是運動達人,還是難以堅持鍛煉的新人,都可以根據個人需要定制專屬菜單。我們希望這款遊戲能成為您日常的一部分,讓您與初音未來一起享受運動的快樂。」

主要功能

角色:

請從初音未來、鏡音鈴(Kagamine Rin)、鏡音連(Kagamine Len)和巡音流歌(Megurine Luka)中選擇自己的搭檔。您可以用專屬服裝裝扮他們,獲得個性化的鍛煉體驗。

Miku Exercise:

根據Piapro角色的原創歌曲進行鍛煉,讓自己沉浸其中。您可以在《Hated by Life》和《Romeo & Cinderella》等經典曲目以及新的獨家歌曲中享受動感十足的鍛煉課程。

發佈詳情

標題:《健身拳擊feat.初音未來》

平台:Nintendo Switch

類型:運動

價格:因地區而異

玩家:1-2位

分級:所有年齡段

發行商:Imagineer

網站:

https://fitboxing.net/hatsunemiku/tc/

PV:

https://www.youtube.com/watch?v=20CuogESoPg&list=PLl_b01E0cjys-Ri_baWa6nN4stpDQwXiC&index=3

DLC PV:

https://youtu.be/iFv_9l_u_20

作品由Iwato創作,© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

© Imagineer Co., Ltd.,Nintendo Switch是任天堂的商標。

「Exercise with Miku」和「Miku Exercise」是Crypton Future Media, INC.的商標。

關於Imagineer Co., Ltd.:

Imagineer Co., Ltd.成立於1986年,致力於為全球用戶提供滿意且愉悅的高品質娛樂體驗,始終保持行業領先地位。

SOURCE Imagineer Co., Ltd.