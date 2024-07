'Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU', Nintendo Switch에서 출시

-- 세 가지 신규 DLC(다운로드 가능 콘텐츠)도 함께 선보여

도쿄 2024년 7월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Imagineer Co., Ltd.는 2024년 7월 12일부터 이용 가능한 'Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU'를 출시한다고 발표했다. 이 게임과 더불어 세 가지 새롭고 흥미로운 DLC(다운로드 가능 콘텐츠)도 출시한다.

첫 번째 DLC는 'Miku Exercise Editor'로 플레이어가 자신만의 Miku Exercise 루틴을 커스터마이징하고 만들 수 있는 새로운 기능이다. 다른 두 개의 DLC는 유명한 Piapro 캐릭터의 노래를 악기로 편곡한 Exercise BGM Pack이다.

Exercise BGM Pack Vol.1 구성:

WORLD IS MINE

Tale of the Deep-sea Lily

dreamin chuchu

Exercise BGM Pack Vol.2 구성:

Hand in Hand

kokoro

Paradichlorobenzene

"Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU"

Crypton Future Media, INC의 프로듀서인 Mr. Koizumi는 "'Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU'의 발매를 손꼽아 기다리던 아시아 팬들에게 드디어 인사드리게 되었다"며 "Hatsune Miku가 등장하는 이 새로운 게임을 여러분께 선보이게 되어 기쁘다. 이 게임에서는 Hatsune Miku와 함께 운동을 즐길 수 있다. 규칙적으로 운동하는 분이든 활동적인 상태를 유지하는 데 어려움을 겪는 분이든 누구나 자신의 필요에 맞게 메뉴를 사용자 지정할 수 있다. 이 게임을 일상의 일부로 삼아 Miku와 함께 활동적인 생활을 즐기시길 바란다"고 소감을 밝혔다.

주요 특징

캐릭터:

Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka 중에서 파트너를 선택한다. 또한 전용 코스튬으로 외모를 커스터마이징하여 나만의 운동 경험을 구성할 수 있다.

Miku Exercise:

Piapro Characters의 오리지널 곡에 맞춰 운동에 푹 빠져본다. 'Hated by Life'와 'Romeo & Cinderella'와 같은 클래식 히트곡과 새로운 독점 곡으로 역동적인 운동 세션을 즐길 수 있다.

출시 세부 정보

제목: Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU

플랫폼: Nintendo Switch

장르: 운동

가격: 지역에 따라 다름

플레이어: 1-2

등급: 모든 연령대

퍼블리셔: Imagineer

웹사이트:

https://fitboxing.net/hatsunemiku/kr/

PV:

https://www.youtube.com/watch?v=K5JdlpMH88E&list=PLl_b01E0cjys-Ri_baWa6nN4stpDQwXiC&index=6

DLC PV:

https://youtu.be/-irOB5am8lA

Art by Iwato, © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

© www.piapro.net Imagineer Co., Ltd., Nintendo Switch는 닌텐도의 상표이다.

"Exercise with Miku" 및 "Miku Exercise"는 Crypton Future Media, INC의 상표이다.

Imagineer Co., Ltd. 소개:

1986년에 설립된 Imagineer Co., Ltd.는 전 세계 사용자에게 만족과 기쁨을 주는 고품질 엔터테인먼트를 제공하기 위해 계속해서 노력하고 있다.

SOURCE Imagineer Co., Ltd.