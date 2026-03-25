FinChain星鏈發布Web4.0自主型智能體資本市場研究報告，預判「智能體主導金融」新紀元

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 在3月22日於上海舉行的Cypher Asia自主智能體前沿論壇上，FinChain星鏈正式發布重磅研究報告《Web4.0 自主型智能體資本市場：Agentic Capital Market的產業鏈、監管範式與資金流閉環》。報告指出，隨著AI智能體從「輔助工具」向「自主決策主體」演進，金融市場正加速邁入由智能體主導的Web4.0時代，預計到2030年，由AI智能體管理的全球商業與資產規模將達數萬億美元級別。

本次論壇匯聚了來自全球的AI技術專家、金融科技領袖及監管機構代表。FinChain星鏈在報告中系統性地提出了「自主型智能體資本市場」（Agentic Capital Market）的理論框架，全面解析了從底層基礎設施到上層應用場景的完整產業鏈條，並首次提出了針對智能體金融活動的監管範式與資金閉環模型。

FinChain星鏈CMO胡烜峰在論壇演講中指出：「我們正在經歷的不僅是效率工具的更替，而是金融生產關系與生產力的重構。自主型智能體不再是人類的『副駕駛』，而是逐步成為能夠獨立參與市場博弈的『駕駛員』。」 胡烜峰強調，這一轉變將推動金融服務從「被動響應」向「主動服務」轉型，深刻改變投融資效率與鏈上金融資產透明度 。

這一趨勢在行業內已形成共識。世界經濟論壇近期發布的報告也指出，2026年銀行業正大規模將半自主AI系統作為「數字同事」整合進核心流程，在人工監督下處理常規交易結算與合規審查 。

產業鏈全景：構建智能體金融的「四層架構」

研究報告將自主型智能體資本市場的產業鏈劃分為四個核心層級，構建了一套完整的「Agentic RWA Stack」理論模型 ：

第一層：輸入與基礎設施層，涵蓋可驗證身份、標準化數據室與預言機遙測。這一層為智能體提供了可信的數據來源與身份驗證基礎。

第二層：中間件與合規層，包括零知識證明合規模塊、策略錢包與契約引擎。報告特別指出，「代碼即合規」（Compliance-by-code）將成為Web4.0金融的核心特征，智能合約將自動歸檔監管數據，告別傳統的PDF與人工審核模式 。

第三層：智能體執行層，這是產業鏈的核心環節，涵蓋了資產生成偵察兵、承銷模擬器、對沖路由與合規記錄員等各類專業化金融智能體。目前市場上已湧現出Bankr、Giza、AIWayfinder等眾多代表性項目，它們在交易執行、收益優化、借貸管理等細分領域展現出超越人類分析師的能力 。

第四層：市場與結算層，包括穩定幣軌道、保險貨幣市場與對沖用永續合約。報告強調，穩定幣正在演變為具有「政策感知能力」的可編程美元，成為機器與機器之間交易的核心結算層 。

展望2026：智能體金融進入「實戰時刻」

報告發布之際，全球金融機構對自主型智能體的布局已從「研究」全面轉向「實戰」。中國境內券商紛紛在合規框架下啟動類OpenClaw應用的部署與探索，將智能體應用於投研自動化、銷售支持與合規風控等核心場景 。

FinChain星鏈在報告結尾展望：2026年將成為金融「智能代理化」的跨越之年。隨著可編程合規、零知識證明與後量子安全等技術的成熟，一個由智能體主導的、高度透明且高效運轉的Web4.0資本市場正加速到來。

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