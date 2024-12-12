緊握數智化機遇，開創財富管理行業未來：「Finloop2025•金融科技賦能財富管理」香港財富管理行業年度高峰論壇成功舉辦

香港2024年12月13日 /美通社/ -- 當前，金融科技領域已進入數字化時代，高效的應用模式將深度革新財富管理行業，為行業未來創造巨大機遇。為深入把握數字化趨勢，創新業務模式，星路金融科技控股有限公司（下稱「星路科技」）作為復星財富控股孵化的領先數智化機構財富管理平台，於2024年12月12日在港舉辦「Finloop2025•金融科技賦能財富管理」香港財富管理行業年度高峰論壇。本次論壇聚焦前瞻性主題，邀請到政商界及金融科技行業權威專家，探討財富管理行業發展格局和數字化應用技術，通過匯聚集體智慧和前沿成果，旨在提升財富管理行業服務能力，開拓構建與時俱進的行業新版圖。

峰會由復星國際執行董事、聯席董事長汪群斌先生發表開場致辭，基於全球經濟格局變革的宏觀視角下，探討香港財富管理行業的數字化轉型，提出科技創新是金融業高質量發展的核心驅動力，汪群斌表示復星一直堅持積極地在港投資，涉足金融、醫藥、科技等眾多領域，未來將持續佈局多元化的業務版圖，為香港經濟發展貢獻力量，期望通過旗下星路科技的創新平台，助力提升香港財富管理行業的數字化和智能化水平。

前瞻觀點，解析行業發展潛力

本次論壇聯結多位重磅嘉賓發表主題演講，傳遞前瞻性思考。香港數碼港作為香港重要的科技旗艦之一，在引領香港金融科技發展及金融創新中發揮舉足輕重的角色，數碼港的應用實踐對香港產業競爭力的提升至關重要。香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生指出數碼港正聚焦於香港當前的金融環境，深度整合金融領域的應用，並與人工智能技術相結合以推動金融科技合作項目。

Web 3.0和AI技術的發展不僅帶來機遇亦帶來挑戰，香港科技大學副校長汪揚教授對此進行了深入分析。「AI的發展讓創作變得前所未有的容易，它降低了Web 3.0時代內容創作的門檻，讓每個人都能成為內容創作者」汪揚教授如是說。汪教授進一步指出，香港在Web 3.0的發展上已邁出佈局步伐，尤其是在推動RWA發展方面，在汪教授看來，Web 3.0的未來不僅在於金融產品的創新，更在於與現實世界資產的緊密結合。

香港作為亞洲領先的國際金融中心，在金融科技應用、多元化生態佈局、資產管理方面已做出顯著突破。聚焦當前香港在金融科技和財富管理行業的前沿動態，香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生分享了香港在金融科技和虛擬資產方面的實踐成果和未來啟示，表示「特區政府將繼續推動金融科技和財富管理行業的發展，以金融服務支持國家實體經濟的繁榮。」通過經驗分享和前瞻思考，對香港未來金融實踐發出深刻洞察。

在當前的金融環境中，政策的支持對香港金融發展的利好作用愈發明顯。隨著大灣區跨境理財通2.0的深入推進，金融環境的流動與開放助推財富管理行業的業務發展，華夏基金（香港）有限公司首席執行官甘添先生表示跨境理財通2.0已經為香港金融業務帶來了顯著增長。甘先生進一步強調，得益於港府的政策扶持，香港在科技中心和綠色金融中心的建設上取得了實質性進展，這不僅響應了全球風險配置需求的上升，也使得香港市場憑藉其獨特優勢，成為資產配置的理想選擇。

實踐為啟，共探財富管理行業數字化

峰會共設置兩場主題論壇，通過行業領袖的觀點對話，聚焦探索財富管理的數字化應用。主題論壇一以「數智化賦能全球資產配置新未來」為主題，恆雲科技執行總裁羅思群先生、挖財董事長兼首席執行官李治國先生、浦銀國際副行政總裁鐘竟誠先生、中金公司財富管理國際業務負責人刁智海先生、中國銀河國際戰略客戶部主管宿陽先生參與論壇討論，並由星路科技副執行總裁趙洋先生擔任主持人，討論內容聚焦跨境理財通2.0政策落地和數智化技術應用對金融領域的機遇與挑戰。論壇嘉賓結合與星路科技的合作實踐，探討金融科技對跨境理財通2.0的推動作用，並表示在此政策實行下將進一步重塑香港金融市場，深化財富管理行業未來佈局。針對當前全球政治經濟新格局，數智化技術將深度覆蓋金融領域，幫助實現客戶的多元化需求，與會嘉賓聚焦全球資產配置在數字化時代的方向和優化路徑，指出星路科技將以一站式和全品類解決方案為優勢應對市場環境，財富管理領域在未來將繼續以科技賦能，通過深度結合AI技術，著力提高全球資產配置的數智化能力，在全球市場創新開拓新天地，譜寫香港財富管理的新篇章。

隨後，由星路科技CPO湯卓夫先生作為主持人，開啟主題論壇「RWA時代下的財富管理新機遇」，華夏基金 (香港)產品及戰略部主管Katie He女士 、太保資管（香港）行政總裁周成崗先生、BEOSIN首席執行官周曉殷先生、OSL首席機構業務官Eugene Cheung先生、OKX 全球首席商務官Lennix Lai先生參與話題討論。論壇圍繞RWA技術在金融領域應用現狀和未來潛能，探討RWA時代的基礎建設和保障服務如何推動財富管理行業的發展。與會嘉賓聚焦合規痛點、跨機構合作、風險管理等主題，結合監管市場和業務實踐就各自領域展開深入討論，闡述在RWA和Web3.0技術下，金融機構的創新變革和協作共贏之路，為行業發展提出創新策略，驅動香港財富管理行業構建全新的金融生態系統。

創新應用，星路科技重磅發佈「FinOne」

放眼全局，深入實踐，跨境理財通2.0政策的實行為粵港澳大灣區的投資環境提供廣闊空間。為應對市場變化，深入提高財富管理行業在數位化進展中的應用水準，星路科技CEO蔡華在峰會上宣佈，星路科技憑藉其豐富經驗和技術實力，重磅發佈新一代「FinOne」系統產品。這是由星路科技自主研發的一套財富管理核心中台系統，新一代「FinOne」從1.0產品貨架模式升級至2.0財富平台模式，以領先於行業的深刻創造性和洞察力，打造出深度協作和全面陪伴的全方位應用系統，為廣大金融機構提供專業的一站式解決方案：

跨境理財通服務：針對跨境理財通2.0市場機遇，「FinOne」推出針對性4大服務模塊，包括全品類基金自動化交易、債券自動詢價及交易中台、行情自動轉發、金融產品的KYP服務，為客戶提供交易、資訊、接口、管理等專業服務，實現在跨境理財通2.0政策支持下，金融實踐和行業發展的互利共融。

大財富數字化轉型：「FinOne」響應數字化趨勢，建立一站式定制化解決方案平台，作為客戶紐帶搭建投資者APP提供全品類貨架和全流程投資管理，建設透明高效的財富中台作為業務中樞，同時優化交易上手服務成為客戶強大後盾，幫助財富管理行業積極應對數字轉型挑戰，迎接數字時代新機遇。

人工智能應用：「FinOne」將人工智能於金融科技進行創新融合，通過和AI技術深度綁定，打造KYP、智能投顧、智能助手三大智能操作系統，有效提升工作效率，完善實操體驗，減輕客戶操作門檻，帶領財富管理行業進入智能時代。

數字資產業務：「FinOne」聚焦數字資產組合模式，為持牌機構提供實物認購服務和穩定幣兌換服務，針對RWA市場環境，為客戶建設RWA基礎係統應用，打通交易鏈路，完善客戶服務，實現財富管理行業的數字實踐新舉措。

未來，「FinOne」將持續以客戶為核心，作為財富管理行業專業的一站式前中台，以先進技術和優質服務深度協作更多客戶鏈接廣闊市場，長期陪伴金融機構開創數字化新未來。

本次「Finloop2025•金融科技賦能財富管理」香港財富管理行業年度高峰論壇通過聯合眾多領域專家，為財富管理行業帶來了全新視角和先進應用成果，成為金融科技領域變革下的重要里程碑。展望未來，相信在數字化進程中，金融科技將持續賦能財富管理行業，延展行業版圖。星路科技也將繼續保持行業先驅角色，持續提升研發能力和服務水準，助力金融機構把握機遇引擎未來。

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其關聯公司星路金融有限公司（簡稱「星路科技」）是一家總部位於香港，領先的數智化機構財富管理平台，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，客戶覆蓋商業銀行、證券公司、跨境電商、家族辦公室、財富管理公司、保險經紀公司、基金管理公司等。

星路科技通過自主研發的科技平台，提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。

星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，擁有業內領先的研發實力和解決方案實現能力，是目前唯一能夠提供一站式財富管理平台及解決方案的金融科技服務商。

星路科技矢志成為客戶最信賴的財富管理合作夥伴，助力財富管理行業創新和發展。

SOURCE 星路金融科技控股有限公司