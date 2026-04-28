Fireaway 推出 UltraSense™ 環境感測平台，強化潔淨能源防火保護

UltraSense™ 結合 Stat-X®，為電池儲能系統 (BESS)、太陽能及風能應用提供「預防 • 偵測 • 滅火」全方位方案

明尼蘇達州明尼托卡2026年4月28日 /美通社/ -- Fireaway Inc. 宣佈推出 UltraSense™，此為一款專為潔淨能源設備外殼及電氣設備空間而設的環境感測平台。 UltraSense 旨在加強防火保護中的預防及偵測層面，並與 Stat-X® 冷凝氣膠滅火技術配合部署，於電池儲能系統、太陽能及風能應用中，提供協同運作的「預防 • 偵測 • 滅火」整體解決方案。

透過持續監測實現主動預防

潔淨能源相關的火災事故，往往由異常運作狀況所引發，例如溫度升高、濕度變化、水分滲入、空氣質素變化或電氣異常。 UltraSense 可持續監測上述狀況，讓操作人員能在風險升級為故障或起火事件前，及早識別並加以處理。

及早偵測潛在風險

UltraSense 透過識別早期預警指標，提升偵測能力，包括電池逸氣、異常熱訊號及電氣異常 該平台可與樓宇管理系統、監控與數據採集系統 (SCADA) 或本地警報系統整合，提供具行動指引的警示，並爭取更多應對時間。 適用範圍包括電池儲能系統容器、太陽能逆變器機櫃、風力發電機機艙，以及相關電氣基礎設施。

關鍵時刻的滅火能力

Stat-X 冷凝氣膠滅火技術提供最後一道防線。 其自成一體的裝置無需加壓氣瓶或管道分配系統，即可於封閉電氣空間內，實現快速的全淹沒式滅火。 該不導電滅火劑具有零臭氧消耗潛能及零全球暖化潛能，並已於全球各地的潔淨能源應用中廣泛部署。

全方位的分層防護方案

Fireaway 全球銷售執行副總裁 Jim Dickinson 表示：「潔淨能源環境中的防火保護，並非單一解決方案所能應對，而是需要一套協同運作的分層策略。 透過 UltraSense 與 Stat-X，我們提供一套全面整合的解決方案，從早期狀況監測到最終滅火，全面應對各個階段的火災風險。」

Fireaway 專注研發為電氣環境及潔淨能源基礎設施而設的防火保護技術。 UltraSense 與 Stat-X 相互配合，提供結構化、以實證為基礎的火災風險管理方案，涵蓋整個事件過程。

如欲下載《Prevent, Detect, and Suppress: A Practical Guidebook for Clean Energy Fire Protection》（預防、偵測與滅火：潔淨能源防火保護實用指南），請瀏覽 Fireaway.co。

如欲了解更多 UltraSense 的資訊，請瀏覽 ultrasense.net 或 statx.com。

SOURCE Fireaway