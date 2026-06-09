Fireaway 的 Stat‑X® 冷凝氣溶膠滅火系統於通過 MSC.1/Circ.1270 評估後，已獲得型式認可及歐盟 / 英國船用設備認證。

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Fireaway

09 6月, 2026, 07:20 CST

由 Bureau Veritas 簽發的三份證書，支持該系統在受《國際海上人命安全公約》(SOLAS) 規範的海事環境中，可於全球、歐盟旗籍及英國旗籍的船舶上應用。

明尼蘇達州明尼托卡2026年6月9日 /美通社/ -- Fireaway Inc. 今天宣佈，該公司的 Stat-X® 冷凝氣溶膠滅火系統依據 MSC.1/Circ.1270 進行評估後，已獲得 Bureau Veritas（必維國際檢驗集團，簡稱 BV）的型式認可。 該三份證書涵蓋全球市場、歐盟及英國。

Bureau Veritas 的型式認可證書 (23277/D1 BV) 確認 Stat-X 系統符合 SOLAS 74（經修訂）、《國際消防安全系統規則》(FSS Code)、1994 年及 2000 年的《國際高速船安全規則》(HSC Codes)，以及 IMO MSC.1/Circ.1270 的規定，有效期至 2030 年 10 月 22 日。 根據歐盟船用設備指令 (EU Marine Equipment Directive) 2014/90/EU，已簽發歐盟型式檢驗證書 (81823/A0 MED)，支持歐盟旗籍船舶的舵輪標誌 (wheelmark) 認證途徑，有效期至 2031 年 4 月 8 日。 根據英國海事與海岸防衞署 (Maritime & Coastguard Agency) 授權的《2025 年商船（船用設備）規例》，Bureau Veritas 簽發了英國型式檢驗證書 (81824/A0 UK)，有效期同樣至 2031 年 4 月 8 日。

Fireaway Inc. 董事長及行政總裁，專業工程師 Lance Harry 表示：「這項認可確認 Stat-X 系統在受到 SOLAS 公約規定的約束下，符合了既定的評估標準，可應用於船舶上，同時亦反映出在實務運作中，性能驗證、技術評估與認證程序如何通過一套結構化流程相互銜接整合。」

該認可涵蓋 E 系列（電控啟動）及 T 系列（感溫啟動）共 15 款發生器型號，並已針對船舶機械封閉空間的應用完成評估。 型式認可確認 Stat-X 的系統設計符合適用的評估規定。 船舶的具體安裝情況仍需根據項目的特定條件，接受船級協會及船旗國主管機關的審查與核准。

Stat-X 冷凝氣溶膠系統專為封閉及特殊危害環境而設計，需要緊湊且具電氣不導電特性的滅火解決方案之環境。 此系統可應用於多種船舶空間，包括機械艙室、控制櫃，以及輔助設備外殼。 隨著已獲得歐盟及英國市場的認證，再加上在全球得到由 BV 發出的型式認可，Stat‑X 現已具備更廣泛參與全球受 SOLAS 管轄項目的有利條件。

關於 Fireaway Inc.
Fireaway Inc. 生產的 Stat-X 氣溶膠滅火系統，以具有環境責任及高效的氣溶膠式防火技術而享譽全球。 其 UltraSense 偵測解決方案可提升系統智能，讓系統能更早識別到危害、反應時間更迅速，並在全球高風險環境中提供更具前瞻性的保護。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ultrasense.netwww.statx.com

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