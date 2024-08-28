Forbes Travel Guide 宣布豪華航空旅遊獎

28 8月, 2024, 09:00 CST
28 8月, 2024, 09:00 CST
Verified Air Travel Awards 將於 10 月 22 日閃亮登場
亞特蘭大2024年8月28日 /美通社/ -- 全球頂尖豪華旅行顧問和精英旅客的意見指南 Forbes Travel Guide 將於 10 月 22 日推出首屆 Verified Air Travel Award。
由 5,000 位高素質的旅遊顧問、Forbes Travel Guide 的匿名檢查員以及學習與發展專家組成的受邀投票小組，將對 20 多項類別進行投票，包括 "Best Airlines"、"Best Airports" 和 "Best Private Jet Services"。此調查將由 Forbes Travel Guide (FTG) 的專家進行驗證，FTG 擁有 66 年歷史的星級評定系統，以其完整性和客觀性馳名於世。
「旅遊業獎項太多了，都是由一場公信力存疑的人氣競賽所衍生出來的。Verified Air Travel Awards 非常重要，因為這些指標基於現實經驗和真實世界的問責性，」得獎艾美獎旅行記者兼 CBS 廣播的 Eye on Travel 主持人 Peter Greenberg 表示：「在一個為奢侈品牌所轟炸的世界中，漂亮的照片或使命聲明都是浮雲，重要的是資深旅客的公正意見加上可靠事實，引導出可信且相關的、對卓越的定義。」
Forbes Travel Guide 主席 Jeff Arnold 強調了何謂全方位的豪華旅行：「在當今豪華旅行的大環境中，要打造一場完美旅程，關鍵在於航空和酒店體驗的質素如何。我們的 Verified Air Travel Awards 是 FTG 對卓越承諾的自然昇華，確保眼光獨到的旅客從起飛到降落，都可以放心享受最高標準的服務與舒適體驗。」
獲提名的大型航空公司包括：法國航空 (Air France)、阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)、美國航空 (American Airlines)、英國航空 (British Airways)、國泰航空 (Cathay Pacific)、達美航空 (Delta Air Lines)、阿聯酋航空 (Emirates)、阿提哈德航空 (Etihad Airways)、夏威夷航空 (Hawaiian Airlines)、日本航空 (Japan Airlines)、捷藍航空 (JetBlue Airways)、大韓航空 (Korean Air)、漢莎航空 (Lufthansa)、卡塔爾航空 (Qatar Airways)、澳洲航空 (Qantas)、新加坡航空 (Singapore Airlines)、土耳其航空 (Turkish Airlines)、聯合航空 (United Airlines)、維珍航空 (Virgin Atlantic)。獲提名的小型航空公司包括：Beond、BermudAir、Cape Air、La Compagnie、Starlux。獲提名的私人飛機服務包括：FlexJet、NetJets、Tradewind Aviation、VistaJet、Wheels Up。
得獎者將於 2025 年 2 月在摩納哥舉行的高峰會 The Summit 上慶祝，此高峰會是 Forbes Travel Guide 專門針對奢華品牌和奢華旅遊的年度盛會。
儘管以 Forbes Travel Guide 的專業知識為支持，但 Verified Air Travel Awards 獨立於 Forbes Travel Guide 的 "Five-Star"、"Four-Star" 和 "Recommended"，其評分以嚴格、匿名、經親自確認為基礎，僅頒給全球的酒店、餐廳、水療中心和遠洋遊輪。
Verified Air Travel Awards 將於 10 月 22 日在 ForbesTravelGuide.com 上公佈。
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Forbes Travel Guide 簡介：
Forbes Travel Guide 是唯一的全球奢華酒店，海洋遊輪，餐廳和水療中心的全球評級系統。我們的匿名專業檢查員根據數百項嚴格標準進行評估，以幫助眼光獨到的旅客選擇世界上最好的旅行體驗。獲得五星 (Five-Star)、四星 (Four-Star) 或推薦 (Recommended) 評級的唯一方法，是透過我們的獨立檢查獲得評分。了解更多資訊，請瀏覽 ForbesTravelGuide.com。有關高峰會 The Summit 的更多信息，請瀏覽 Summit.ForbesTravelGuide.com。
SOURCE Forbes Travel Guide
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