《福布斯旅遊指南》擴展版圖；文華東方酒店領銜首發「Debut」系列

全新「Debut」及「Curated」探索系列為全球旅客及旅遊顧問提供更多值得信賴的奢華選擇

亞特蘭大2026年8月5日 /美通社/ -- 全球奢華酒店及款待服務權威《福布斯旅遊指南》（Forbes Travel Guide，簡稱 FTG）今日宣佈推出「Debut」及「Curated」兩大探索系列。指南在備受讚譽的星級評級名單以外，新增多個頂級酒店與郵輪項目，進一步豐富這本全球最值得信賴的奢華旅遊指南。

領銜首發「Debut」系列的是 14 間計劃於未來 18 個月內開業的文華東方酒店及度假村，讓高端旅客與旅遊顧問得以獨家率先預覽業內最受矚目的全新發展項目。

全新系列透過新增的酒店與郵輪項目豐富了《指南》內容，並與其著名的星級評級相輔相成。兩者結合，不僅為品味非凡的旅客提供發掘奢華體驗的新途徑，更延續了《福布斯旅遊指南》68 年來一貫的高透明度與公信力。

「Debut」系列 旨在展示尚未正式開業的酒店與郵輪，讓大眾搶先一覽全球頂尖酒店品牌備受期待的新成員。

旨在展示尚未正式開業的酒店與郵輪，讓大眾搶先一覽全球頂尖酒店品牌備受期待的新成員。 「Curated」系列則網羅了《福布斯旅遊指南》目前尚未進行獨立星級評級之目的地的奢華酒店與郵輪，進一步擴大全球值得信賴的選擇範圍。

全新系列涵蓋的項目亦將登陸《福布斯旅遊指南》的首選平台 MeridianV。該平台匯聚近 10,000 名註冊奢華旅遊顧問，他們為尊貴客戶挑選住宿時，均高度信賴《福布斯旅遊指南》的獨立權威指標。

雖然「Debut」及「Curated」系列中的項目尚未獲得《福布斯旅遊指南》的星級評級，但所有入選名單均經過嚴格審核，確保符合《指南》對奢華款待服務的基本標準。相關項目的簡介頁面均會清晰標示為贊助內容，以確保絕對透明。

《福布斯旅遊指南》行政總裁 Hermann Elger 表示：「無論是經典的知名勝地，還是引人注目的全新開業項目，現今的高端旅客在旅程的每一個階段均極為渴求值得信賴的推介。《福布斯旅遊指南》的『Debut』及『Curated』系列正好能幫助他們發掘奢華款待服務界的下一個焦點。」

文華東方酒店集團首席營運總監 Amanda Hyndman 表示：「我們非常高興能與《福布斯旅遊指南》合作推出『Debut』系列，讓大家率先預覽文華東方未來發展的新篇章。隨著我們繼續在全球多個卓越目的地擴展業務版圖，是次合作為旅客及全球旅遊顧問社群帶來了絕佳機會，讓他們發掘締造文華東方的獨特體驗、傳奇服務及目的地精髓。」

「Debut」及「Curated」系列現已登陸 ForbesTravelGuide.com。

《福布斯旅遊指南》簡介

《福布斯旅遊指南》（FTG）是全球唯一針對奢華酒店、餐廳、水療中心、郵輪及郵輪餐廳的獨立星級評級系統，自 1958 年起一直致力協助旅客作出明智的出行選擇。《福布斯旅遊指南》的五星、四星及推薦獎項均由匿名專家親身實地考察評定。所有星級評級均須憑實力獲得；評級過程不受任何商業合作關係影響，獎項亦絕對不可購買。訪問 ForbesTravelGuide.com 以探索星級評級、探索系列及專家級奢華旅遊內容，為您的下一趟旅程帶來靈感。

SOURCE Forbes Travel Guide