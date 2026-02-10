Fruit Attraction 2026：塑造蔬果業未來的全球盛會

第十八屆國際蔬果交易會將於 10 月 6 日至 8 日在 IFEMA MADRID 舉行。

馬德里2026年2月11日 /美通社/ -- 10 月 6 日至 8 日Fruit Attraction 將使馬德里成為世界蔬果業的主要聚集地。即將迎來第 18 屆的展會由 IFEMA MADRIDFEPEX 聯合舉辦。 展會的公開申請現已展開

「連結業界與世界精髓」(Where the essence of the industry connects with the world) 這口號下，繼去年的成功， Fruit Attraction 強勢回歸，陣容比以往鼎盛，繼續為業界的未來作出貢獻

Fruit Attraction 展廳
Fruit Attraction 將在 IFEMA MADRID（3、4、5、6、7、8、9、10、12 和 14 號展廳）面積超過 78,000 平方米十個展廳，展示來自超過 2,400 家公司的產品、解決方案、新品種、形式、發展趨勢和創新成果。

此展會將分為四個專業領域：新鮮農產品、輔助行業、新鮮食品物流創新與技術。 今年，薯仔將成為展會的焦點產品，而 Fruit Attraction 預計將打破參展人數新紀錄，預計將有來自 152 個國家、超過 12.1 萬名專業訪客。

Fruit Attraction 期望透過「國際買家計劃」為國際推廣提供平台。 在這方面，西班牙農業、漁業和食品部ICEX FEPEX 將邀請來自 50 多個國家的 700 名大型買家、零售採購經理、進口商和批發商。 此外，將舉行「特邀進口國」計劃中國 阿聯酋為特色。

參與 Fruit Attraction 能為公司帶來許多優勢，例如：在高度專業的環境中獲得曝光率和國際定位直接接觸來自世界各地的買家和分銷商；獲得專業人脈網絡（真正的商機）；以及第一手了解塑造水果和蔬菜市場的趨勢和創新

