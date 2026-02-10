Fruit Attraction 2026：塑造蔬果業未來的全球盛會

第十八屆國際蔬果交易會將於 10 月 6 日至 8 日在 IFEMA MADRID 舉行。

馬德里2026年2月11日 /美通社/ -- 10 月 6 日至 8 日，Fruit Attraction 將使馬德里成為世界蔬果業的主要聚集地。即將迎來第 18 屆的展會由 IFEMA MADRID 和 FEPEX 聯合舉辦。 此展會的公開申請現已展開。

在「連結業界與世界精髓」(Where the essence of the industry connects with the world) 這口號下，繼去年的成功， Fruit Attraction 強勢回歸，陣容比以往鼎盛，繼續為業界的未來作出貢獻。

Fruit Attraction 展廳

Fruit Attraction 將在 IFEMA MADRID（3、4、5、6、7、8、9、10、12 和 14 號展廳）面積超過 78,000 平方米的十個展廳，展示來自超過 2,400 家公司的產品、解決方案、新品種、形式、發展趨勢和創新成果。

此展會將分為四個專業領域：新鮮農產品、輔助行業、新鮮食品物流和創新與技術。 今年，薯仔將成為展會的焦點產品，而 Fruit Attraction 預計將打破參展人數新紀錄，預計將有來自 152 個國家、超過 12.1 萬名專業訪客。

Fruit Attraction 期望透過「國際買家計劃」為國際推廣提供平台。 在這方面，西班牙農業、漁業和食品部、ICEX 和 FEPEX 將邀請來自 50 多個國家的 700 名大型買家、零售採購經理、進口商和批發商。 此外，將舉行「特邀進口國」計劃，以中國和 阿聯酋為特色。

參與 Fruit Attraction 能為公司帶來許多優勢，例如：在高度專業的環境中獲得曝光率和國際定位；直接接觸來自世界各地的買家和分銷商；獲得專業人脈網絡（真正的商機）；以及第一手了解塑造水果和蔬菜市場的趨勢和創新。

