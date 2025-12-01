格倫外匯FXTRADING.com任命Adam Phillips為首席執行官，開啟增長新紀元

新聞提供者格倫外匯（FXT）
01 12月, 2025, 10:00 CST
悉尼2025年12月1日 /美通社/ -- 總部位於悉尼的全球領先多元資產經紀商格倫外匯FXTRADING.com今日宣佈，任命Adam Robert Phillips為其新任首席執行官，這標誌著公司戰略擴張的一個重要裡程碑。
Adam在機構交易運營、主經紀商關係以及多元資產投資管理領域擁有逾25年的專業經驗。 在其職業生涯中，他憑藉AFSL（澳大利亞金融服務牌照）和CTA（商品交易顧問）資質，建立並管理了超過7400萬美元的外匯和期貨機構委託業務，每月通過瑞銀（UBS）、德意志銀行（Deutsche Bank）、多倫多道明銀行（Toronto Dominion Bank）以及法國興業銀行（Société Générale）等一級主經紀商執行的交易額超過20億美元。
在擔任Yellowfin Asset Management Pty Ltd董事總經理期間，Adam曾為外匯、衍生品及證券市場的批發及機構客戶提供高端投資組合及交易解決方案。 此前，作為Blue Fin Capital Pty Ltd的董事總經理，他贏得並管理了來自全球主要金融機構的機構委託業務，包括多倫多道明銀行、FourWinds Capital Management（4200萬美元業務）和Green Cross Capital。 其職責範圍涵蓋主經紀商體系搭建、投資組合構建、風險管理、監管合規以及在COMEX、CME、LIFFE、EUREX和ICE等交易所執行複雜策略。
格倫外匯FXTRADING.com首席執行官Adam Phillips表示：
「在格倫外匯FXTRADING.com發展的關鍵時刻肩負領導重任，我深感榮幸。 公司對誠信、尖端技術及說明交易者實現成功的不懈追求，與我打造業內最受信賴、以績效為導向的經紀商之一的願景深度契合。 我們的使命很明確：在著力提升客戶服務標準、運營透明度及機構級風險管理水準的同時，擴大格倫外匯FXTRADING.com的全球影響力。 我們將運用贏得主要銀行及資產管理機構信賴的嚴謹框架，為全球客戶創造卓越價值。 」
Adam擁有悉尼大學（The University of Sydney）的經濟學學士學位以及澳大利亞金融服務學院（Financial Services Institute of Australasia）的應用金融與投資研究生文憑。 他是悉尼期貨交易所（Sydney Futures Exchange）的註冊代表、並且是美國國家期貨協會（National Futures Association）會員（NFA ID 0421979），並具有主要會員地位，且持有美國金融業監管局(FINRA) Series 3認證。 他在ASIC和NFA管轄範圍內的廣泛監管經驗，為其領導格倫外匯 FXTRADING.com 的下一階段增長奠定了堅實基礎。
格倫外匯 FXTRADING.com 成立於2014年，是一家值得信賴的全球經紀商，提供500餘種金融工具的交易服務，涵蓋外匯、股票、指數、大宗商品等。 公司在多個司法管轄區接受監管，通過MetaTrader 4、MetaTrader 5和WebTrader等平臺，為客戶提供機構級流動性、極窄點差及毫秒級執行速度。
客戶現可訪問全新網站 https://fxtrading.com，以及登錄升級後的交易後台 https://my.fxtrading.com。
格倫外匯 FXTRADING.com 移動應用已上線iOS及Android平臺，所有功能盡在掌握。
