FXTRADING.com、Adam PhillipsをCEOに任命、新たな成長時代に突入

シドニー、2025年12月1日 /PRNewswire/ -- シドニーに本社を置く世界有数のマルチアセット・ブローカーFXTRADING.comは本日、同社の戦略的拡大における重要な節目としてAdam Robert Phillipsを新しい最高経営責任者（CEO）に任命することを発表しました。

Adamは、機関投資家向け取引業務、プライム・ブローカー関係、マルチアセット投資管理の分野で25年以上の専門知識を有しています。同氏はこれまでのキャリアを通じて、AFSLおよびCTAの資格区分のもと、FXおよび先物取引で7,400万ドルを超える機関投資家向け委託契約を確立、管理し、UBS、Deutsche Bank、Toronto Dominion Bank、Société GénéraleなどのTier 1プライム・ブローカーを通じて毎月20億ドルを超える取引を実行してきました。

Adamは、Yellowfin Asset Management Pty Ltdのマネージング・ディレクターとして、外国為替、デリバティブ、証券市場全体にわたって卸売顧客と機関投資家向けに洗練されたポートフォリオおよびトレーディング・ソリューションを提供してきました。それ以前は、Blue Fin Capital Pty Ltdのマネージング・ディレクターとして、Toronto Dominion Bank、FourWinds Capital Management（4,200 万ドルのマンダート）、Green Cross Capitalなどの主要なグローバル金融機関から機関投資家向けマンダートを獲得し、管理していました。同氏の責任は、プライム・ブローカレッジの設定、ポートフォリオ構築、リスク管理、規制遵守、COMEX、CME、LIFFE、EUREX、ICE取引所にわたる複雑な戦略の実行に及んでいます。

FXTRADING.comの新CEO、Adam Phillipsは次のように述べています。

「会社の発展におけるこのきわめて重要な時期にFXTRADING.comを率いることができて光栄です。誠実さ、最先端のテクノロジー、トレーダーの成功を追及する同社の揺るぎない取り組みは、業界で最も信頼され、パフォーマンス重視のブローカーの1つを構築するという私のビジョンと深く共鳴します。私たちの使命は明確です。顧客サービス、業務の透明性、機関レベルのリスク管理の水準を高めながら、FXTRADING.comのグローバル展開をさらに推し進めていくことです。当社は、大手銀行や資産運用会社の信頼を獲得した厳格なフレームワークを活用し、世界中の顧客に卓越した価値を提供していきます。」

Adamはシドニー大学で経済学の学士号を取得し、Financial Services Institute of Australasia（FINSIA）で応用金融投資の大学院ディプロマを取得しています。彼はSydney Futures Exchangeの登録代表者であり、Associate Member of the National Futures Association（NFA ID 0421979）であり、FINRA Series 3認定を取得しています。同氏は、ASICおよびNFAの各管轄区域にわたる豊富な規制対応の経験を有しており、FXTRADING.comの次の成長段階をリードするのにふさわしい人材です。

2014年に設立されたFXTRADING.comは、外国為替、株式、指数、コモディティなど、500種類以上の金融商品にアクセスできる信頼性の高いグローバル・ブローカーです。複数の法域における規制監督の下で運営されており、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTraderといったプラットフォーム上で、機関投資家レベルの流動性、きわめて狭いスプレッド、そしてミリ秒単位の高速執行をクライアントに提供しています。

