FXTRADING.com, 아담 필립스 신임 CEO 선임… 성장 전략 본격화

시드니 2025년 12월 1일 /PRNewswire/ -- 글로벌 트레이딩 브로커 FXTRADING.com(본사: 시드니)이 오늘 아담 로버트 필립스(Adam Robert Phillips)를 신임 최고경영자(CEO)로 임명하며, 회사의 전략적 확장에 있어 중요한 전환점을 마련했다고 발표했다.

아담 필립스는 25년 이상 기관 트레이딩, 프라임 브로커리지, 멀티 자산 투자 운용 분야에서 경력을 쌓아온 전문가다. 그는 AFSL 및 CTA 자격을 기반으로 FX•선물 분야 기관 위탁 거래를 통해 7,400만 달러 이상의 운용 자금을 확보했으며, UBS, 도이치뱅크(Deutsche Bank), 토론토도미니언뱅크(Toronto Dominion Bank), 소시에테제네랄(Société Générale) 등 글로벌 1티어 프라임 브로커를 통해 월 20억 달러 이상의 거래를 집행한 경험이 있다.

또한 옐로우핀 자산운용(Yellowfin Asset Management Pty Ltd) 총괄 이사로 근무하며 외환•파생상품•증권 시장의 도매 및 기관 고객들에게 전문 포트폴리오 및 트레이딩 솔루션을 제공했다. 그 이전에는 블루 핀 캐피탈(Blue Fin Capital Pty Ltd) 총괄 이사로 재직하면서 토론토도미니언뱅크, 포윈즈 캐피탈(4200만 달러 위탁 계약), 그린 크로스 캐피탈 등 주요 기관의 자금 위탁 계약을 성공적으로 체결•관리했다.

아담은 프라임 브로커리지 체결, 포트폴리오 구성, 리스크 관리, 규제 준수는 물론 COMEX, CME, LIFFE, EUREX, ICE 등에서의 복잡한 전략 실행까지 폭넓은 역할을 수행해왔다.

아담 필리스 FXTRADING.com 신임 CEO는 다음과 같이 소감을 밝혔다.

"FXTRADING.com이 성장 가도를 향해 나아가는 이 중요한 시점에 회사를 이끌 수 있게 되어 영광이다. 회사가 추구해온 윤리성, 최첨단 기술력, 그리고 트레이더 성공에 대한 확고한 의지는 내가 가진 비전과 완벽하게 맞닿아 있다. 우리의 목표는 분명하다. 고객 서비스, 운용 투명성, 기관급 리스크 관리 기준을 한층 끌어올리고, FXTRADING.com의 글로벌 영향력을 더욱 확장하는 것이다. 내가 주요 은행들과 자산운용사들로부터 신뢰받아온 것처럼, 전 세계 고객들에게도 압도적인 가치를 제공할 것이다."

아담 필립스는 시드니대학교(University of Sydney) 경제학 학사, 호주 증권금융연수원(Financial Services Institute of Australasia, FNSIA)에서 응용 금융•투자학 준석사 학위를 취득했다. 또한 시드니 선물거래소(Sydney Futures Exchange) 등록 대리인, 미국 선물협회(NFA ID 0421979) 준회원이며, FINRA 시리즈 3 자격증도 보유하고 있다. ASIC 및 NFA 관할 지역에서 쌓아온 풍부한 규제 경험이 현재 FXTRADING.com의 성장을 이끄는 기반이 되고 있다.

2014년 설립된 FXTRADING.com은 글로벌 시장에서 신뢰받는 브로커로, 외환, 주식, 지수, 원자재 등 500개 이상의 금융 상품에 대한 투자 접근성을 제공한다. 또한 다양한 관할 지역의 규제를 받으며 기관 수준의 유동성, 초저 스프레드, 그리고 MetaTrader 4/5와 WebTrader를 통한 밀리초 단위의 초고속 거래 환경을 지원한다.

