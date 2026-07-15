卡西歐將通過Roblox為年輕人帶來全新G-SHOCK品牌體驗

在Roblox中，用戶可以自定義虛擬形象、打造專屬潮流風格。為幫助用戶表達個人風格，卡西歐將推出12款腕表道具。用戶可以從多種顏色中挑選自己喜歡的款式，即使在虛擬空間，也能找到契合自身風格的G-SHOCK腕表。

卡西歐將同步推出專屬虛擬世界「Challenge the Skate Obby: G-SHOCK」，玩家可在滑板障礙闖關賽中沉浸式感受G-SHOCK品牌內核。該內容采用在年輕用戶中廣受歡迎的Roblox 「Obby」（障礙闖關）游戲模式，讓玩家在挑戰障礙物的過程中不斷突破自我。

7月15日至8月2日（協調世界時）將舉辦特別上線活動。

G-SHOCK道具概覽

復刻經典G-SHOCK DW-5600和GA-2100表款的虛擬形象腕表道具將在Roblox上架銷售。每款型號各有六種顏色可選，共計12款道具。用戶可隨心切換腕表道具，搭配自己的虛擬形象。

這些腕表道具還配備實用功能，在「Challenge the Skate Obby: G-SHOCK」中佩戴時可觸發特效。

上線時間：7月15日（周三）凌晨3:00（協調世界時）

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

「Challenge the Skate Obby: G-SHOCK」概覽

「Challenge the Skate Obby: G-SHOCK」是一項以街頭文化代表元素滑板為主題的障礙闖關賽。賽道設計靈感源自G-SHOCK實體腕表出廠時的耐用性測試，玩家需要闖過一連串障礙，競速沖向終點。

上線時間：7月15日（周三）凌晨3:00（協調世界時）

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

特別網站

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

SOURCE 卡西歐計算機株式會社