GAC為新華社赴墨西哥提供官方賽事報道專屬座駕

新聞提供者GAC
16 7月, 2026, 18:12 CST
墨西哥城2026年7月16日 /美通社/ -- 當前，全球知名足球大賽在美、加、墨地區火熱進行中，數億球迷的目光聚焦賽場。在墨西哥，足球無處不在——從墨西哥城的繁華街區，到托盧卡老城的街頭巷尾，再到青訓基地的訓練場，熱愛與夢想正在這片土地上生長。面對高強度、快節奏的媒體現場報道需求，GAC為中國權威新聞媒體新華社提供AION UT和GS7，作為「新華社官方報道服務用車」，為前線報道團隊提供可靠、寬適、靜謐的出行保障。
新華社記者的大部分工作都在路上。往返於場館、新聞中心和球隊駐地之間，AION UT與GS7不僅是交通工具，更是移動的采編工作室。在安靜平穩的旅途中，記者得以整理素材、準備採訪，從容應對每一個現場。AION UT「身小能大」的空間佈局，輕鬆容納攝影器材與直播設備；GS7寬適靜謐的座艙環境，讓高強度報道工作多了一份從容。
目前，GAC在墨西哥市場已佈局涵蓋10款車型的多元化強大矩陣，深受當地市場歡迎。根據JATO統計的今年1-5月墨西哥汽車銷量顯示，GAC旗下AION ES/AION UT 雙雙躋身BEV總榜前十；AION UT穩居B級純電市場前三，AION ES也在C級純電市場排名第二。
墨西哥是GAC全球化佈局的核心戰略市場，承載著品牌國際化的重要使命。此前，GAC已與墨西哥托盧卡FC達成戰略合，構建起覆蓋拉美、聯動全球的體育營銷矩陣。未來GAC將從單點贊助升級到全域體育生態協同，持續提高全球品牌影響力。
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SOURCE GAC
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