廣汽集團上半年增長勢能強勁，全球化進程再上新台階
新聞提供者GAC
09 7月, 2026, 20:37 CST
廣州2026年7月9日 /美通社/ -- 廣汽集團發佈的6月產銷公告顯示，上半年，全集團汽車銷量77.31萬輛，同比增長2.35%，其中節能與新能源車銷量占比達62.82%。
今年以來，隨著「番禺行動」系列改革積極效果傳導至市場端，廣汽集團自主品牌銷量加速攀升。上半年，廣汽自主品牌累計銷量34.60萬輛，同比增長35.69%。今年7月，廣汽集團累計產銷量將突破3000萬輛里程碑，標誌著規模化發展正式邁入新階段。
隨著體系化出海戰略持續推進，海外市場已成為廣汽集團爆發力最強的板塊。1-6月，廣汽自主品牌出口量達12.15萬輛，同比大增132%。
上半年，廣汽在海外市場銷量集中爆發，包括美洲、亞太、中東、非洲及歐洲在內的五大區域同步實現高增。其中，在美洲的墨西哥，埃安UT和ES分別位居B/C級純電市場前三；在玻利維亞，傳祺嚮往S7、埃安UT拿下年度插混、純電車型銷量冠軍，廣汽接連多月蟬聯當地中國品牌乘用車市場銷冠；在巴西和哥倫比亞，廣汽6月銷量環比分別大增1129%、804%，烏拉圭則同比增長254%。
在亞太區域，廣汽市占率在多地刷新紀錄。其中，在中國香港1-5月電動車市占率突破11%；泰國市場6月銷量環比勁增207%；新加坡市場6月環比增長77%。非洲及中東市場也在穩步突圍。繼1-2月中東區域銷量同比增長282%後，5月影速拿下黎巴嫩B級SUV銷冠，埃塞俄比亞6月銷量環比大增510%。
在備受關注的歐洲市場，廣汽已建立從本地化生產到核心市場終端銷售的全鏈路運營體系，上半年進入意、英、西等國，拿下6月希臘市場中國品牌純電銷量第二，同時埃安UT已於奧地利KD工廠投產。
下半年，廣汽集團將以更強勁的產品與體系實力，為用戶創造超越期待的移動出行價值。
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SOURCE GAC
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