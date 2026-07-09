廣汽集團上半年增長勢能強勁，全球化進程再上新台階

隨著體系化出海戰略持續推進，海外市場已成為廣汽集團爆發力最強的板塊。1-6月，廣汽自主品牌出口量達12.15萬輛，同比大增132%。

上半年，廣汽在海外市場銷量集中爆發，包括美洲、亞太、中東、非洲及歐洲在內的五大區域同步實現高增。其中，在美洲的墨西哥，埃安UT和ES分別位居B/C級純電市場前三；在玻利維亞，傳祺嚮往S7、埃安UT拿下年度插混、純電車型銷量冠軍，廣汽接連多月蟬聯當地中國品牌乘用車市場銷冠；在巴西和哥倫比亞，廣汽6月銷量環比分別大增1129%、804%，烏拉圭則同比增長254%。

在亞太區域，廣汽市占率在多地刷新紀錄。其中，在中國香港1-5月電動車市占率突破11%；泰國市場6月銷量環比勁增207%；新加坡市場6月環比增長77%。非洲及中東市場也在穩步突圍。繼1-2月中東區域銷量同比增長282%後，5月影速拿下黎巴嫩B級SUV銷冠，埃塞俄比亞6月銷量環比大增510%。

在備受關注的歐洲市場，廣汽已建立從本地化生產到核心市場終端銷售的全鏈路運營體系，上半年進入意、英、西等國，拿下6月希臘市場中國品牌純電銷量第二，同時埃安UT已於奧地利KD工廠投產。

下半年，廣汽集團將以更強勁的產品與體系實力，為用戶創造超越期待的移動出行價值。

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SOURCE GAC