廣汽集團3000萬用戶感恩活動定檔7月16日

新聞提供者GAC
12 7月, 2026, 17:38 CST
廣州2026年7月12日 /美通社/ -- 從第一輛車駛下生產線，到即將迎來第3000萬輛整車下線，廣汽的每一步向前，都源於全球用戶的選擇與陪伴。7月16日，廣汽集團將舉行3000萬用戶感恩活動，與全球用戶共慶第3000萬輛整車下線的歷史性時刻。
自第一輛整車交付用戶以來，廣汽的發展始終與全球用戶的出行生活同頻向前。今年以來，源源不斷的新用戶加入廣汽大家庭，共同匯聚成3000萬份沉甸甸的信賴。
2026年上半年，廣汽自主品牌出口量達12.15萬輛，同比大增132%。美洲、亞太、中東、非洲、歐洲五大區域同步實現高增，充分印證全球市場對廣汽產品品質的認可與青睞。
目前，廣汽國際化業務已覆蓋亞太、中東、美洲、歐洲等五大板塊110個國家和地區，建成746家銷售服務網點、6座海外生產工廠與9個海外零部件倉庫，形成覆蓋研發、生產、供應、銷售的全價值鏈本地化運營能力。在美洲，多款主力車型躋身當地細分市場前列，巴西、哥倫比亞等國單月銷量實現數倍增長;在亞太，中國香港1-5月電動市占率突破11%，泰國市場6月銷量環比勁增207%;在歐洲，搭建起從本地化生產到市場終端銷售的全鏈路運營體系，新能源產品穩步進入核心國家市場。每一份市場增長的背後，都是當地用戶的認可與選擇，共同匯聚成全球3000萬用戶的信賴版圖。
廣汽集團3000萬輛的里程碑，凝聚著全球用戶的信賴與托付。站在新起點，廣汽集團將縱深推進「番禺行動」改革，始終堅持「以用戶為中心」發展理念，把全球用戶的信賴轉化為前行動力，以更優質的產品、更先進的技術、更完善的服務回饋每一份支持，與全球3000萬用戶攜手，共啟全新發展征程。
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SOURCE GAC
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