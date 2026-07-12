廣汽集團3000萬用戶感恩活動定檔7月16日

廣州2026年7月12日 /美通社/ -- 從第一輛車駛下生產線，到即將迎來第3000萬輛整車下線，廣汽的每一步向前，都源於全球用戶的選擇與陪伴。7月16日，廣汽集團將舉行3000萬用戶感恩活動，與全球用戶共慶第3000萬輛整車下線的歷史性時刻。

自第一輛整車交付用戶以來，廣汽的發展始終與全球用戶的出行生活同頻向前。今年以來，源源不斷的新用戶加入廣汽大家庭，共同匯聚成3000萬份沉甸甸的信賴。