華為雲入選Gartner®雲數據庫挑戰者象限

當前，華為雲數據庫已覆蓋全球33個區域、96個可用區。GaussDB、GaussDB(DWS)、TaurusDB、GeminiDB和MRS作為華為雲數據庫的旗艦產品，憑借其創新的架構設計、軟硬件全棧的深度協同，以及在高可用性、高性能、高安全性方面的卓越技術能力，為行業客戶提供了覆蓋全場景的雲數據庫服務，安全、可靠、高效，讓企業上雲無憂。

在未來數字化加速創新和突破的道路上，華為雲數據庫將持續聚焦企業需求，深耕根技術，幫助各行各業構建更優質、更敏捷高效的智能數據底座，助力企業行穩致遠。

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Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, By Henry Cook, Ramke Ramakrishnan, Xingyu Gu, Aaron Rosenbaum, Masud Miraz, 18 December 2024

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SOURCE 華為雲