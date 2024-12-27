華為雲入選Gartner®雲數據庫挑戰者象限

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華為雲

27 12月, 2024, 11:16 CST

深圳2024年12月27日 /美通社/ -- 近日，國際權威研究機構Gartner®發佈了2024年度的《雲數據庫管理系統魔力象限報告》，報告顯示，華為雲入選挑戰者象限。

Gartner的雲數據庫管理系統魔力象限報告，對全球公認的雲數據庫產品供應商在「願景完整性」和「執行能力」兩個關鍵維度的表現進行了評估，將幫助數據和分析領域的決策者做出正確的雲數據庫管理系統選擇。

華為雲入選Gartner®雲數據庫挑戰者象限 (PRNewsfoto/華為雲)
華為雲入選Gartner®雲數據庫挑戰者象限 (PRNewsfoto/華為雲)

當前，華為雲數據庫已覆蓋全球33個區域、96個可用區。GaussDB、GaussDB(DWS)、TaurusDB、GeminiDB和MRS作為華為雲數據庫的旗艦產品，憑借其創新的架構設計、軟硬件全棧的深度協同，以及在高可用性、高性能、高安全性方面的卓越技術能力，為行業客戶提供了覆蓋全場景的雲數據庫服務，安全、可靠、高效，讓企業上雲無憂。

在未來數字化加速創新和突破的道路上，華為雲數據庫將持續聚焦企業需求，深耕根技術，幫助各行各業構建更優質、更敏捷高效的智能數據底座，助力企業行穩致遠。

點擊「閱讀原文」，瞭解更多雲數據庫管理系統魔力象限內容，https://www.gartner.com/reprints/huawei-technologies-ltd---cloud-bu?id=1-2JQOCTEE&ct=241217&st=sb

Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, By Henry Cook, Ramke Ramakrishnan, Xingyu Gu, Aaron Rosenbaum, Masud Miraz, 18 December 2024

Gartner免責聲明：

Gartner未在其報告中支持任何廠商、產品或服務，也並不建議技術用戶只選擇有最高評分或其它特徵的廠商。Gartner研究出版物代表的是Gartner研究機構的意見，不應解釋為對事實的陳述。Gartner對與本研究有關的所有明示或暗示的保證概不負責，包括對適銷性或特定用途的適用性的任何保證。Gartner和Magic Quadrant是Gartner有限公司和/或其附屬公司在美國及全球的註冊商標和服務商標，經許可在此使用。保留所有權利。

SOURCE 華為雲

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