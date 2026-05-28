華為連續四年入選Gartner®企業有線無線局域網魔力象限領導者
新聞提供者華為技術有限公司
28 5月, 2026, 11:53 CST
深圳2026年5月28日 /美通社/ -- 近日，Gartner®正式發布了2026年《企業有線無線局域網魔力象限》（Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN），華為連續第四年入選領導者象限，是入選該象限的唯一非北美廠商。本次入選彰顯了華為星河AI園區網絡在AI智能化運維、安全創新等方面的領先優勢。華為將瞄准客戶核心需求，持續技術創新，為行業打造安全智慧園區。
AI浪潮席卷而來，華為星河AI園區網絡全面升級極速無線、全域安全、網絡自治三大能力，助力政府、金融、教育、醫療等千行百業從容應對AI時代的機遇與挑戰，持續引領行業發展：
極速無線：華為首發AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP，提前引入Wi-Fi 8技術標准，在網絡速率和可靠性方面實現全面提升，讓無線成為AI業務的生產級底座。通過智頻倍速iCSSR多AP協同技術，降低整網同頻干擾，實現連續組網下終端性能翻倍；其次，針對移動場景信號不穩定問題，借助網隨人動SmartBF技術，可實現毫秒級定向增強，使終端移動環境下速率不劣化；此外，通過零漫游ASFN技術，將多台AP虛擬成一個"超級AP"，實現全網漫游零丟包。
全域安全：推出星河AI全域安全園區解決方案，從資產、連接、空間和隱私四個維度構築安全防線。
- 資產安全：政府、金融等行業啞終端設備激增，加劇網絡被攻擊的風險。華為通過AI聚類識別，使啞終端自動識別率達95%。基於交換機本地推理的終端異常行為檢測技術（SmartAD），實現對異常行為的秒級檢測與主動阻斷，有效防止網絡入侵。
- 連接安全：華為獨家Wi-Fi密盾技術，在物理層徹底杜絕數據被抓包，端到端MACsec疊加PQC（抗量子計算）算法，為數據傳輸提供面向量子時代的長期安全保障。
- 空間安全：基於Wi-Fi CSI智能技術，園區網絡可通過單AP檢測空間安全狀態，實現對非法入侵活動的秒級檢測。
- 隱私安全：針對非法影像設備，傳統的檢測和防護手段效率低、漏檢率高。華為推出靈眸防偷拍AP，以檢測全、檢測准、全天候工作的三大優勢，守護高管辦公室、酒店客房等場所的商業機密和個人隱私。
網絡自治：華為星河AI園區網絡具備強大的AI智能化運維能力。通過iFlow全流體驗分析，端到端分鍾級質差定界，全路徑可視，體驗可觀測；通過AI智能全局決策，分鍾級定位，80%無線故障自閉環。
未來，華為將持續圍繞客戶需求開拓創新，深化AI賦能的安全與智慧園區網絡布局，攜手伙伴和客戶共建AI Campus，實現網絡效率和安全的全面躍升，共贏AI時代。
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SOURCE 華為技術有限公司
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