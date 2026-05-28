華為連續四年入選Gartner®企業有線無線局域網魔力象限領導者

資產安全：政府、金融等行業啞終端設備激增，加劇網絡被攻擊的風險。華為通過 AI 聚類識別，使啞終端自動識別率達 95% 。基於交換機本地推理的終端異常行為檢測技術（ SmartAD ），實現對異常行為的秒級檢測與主動阻斷，有效防止網絡入侵。

AI 95% SmartAD 連接安全：華為獨家 Wi-Fi 密盾技術，在物理層徹底杜絕數據被抓包，端到端 MACsec 疊加 PQC （抗量子計算）算法，為數據傳輸提供面向量子時代的長期安全保障。

Wi-Fi MACsec PQC 空間安全：基於 Wi-Fi CSI 智能技術，園區網絡可通過單 AP 檢測空間安全狀態，實現對非法入侵活動的秒級檢測。

Wi-Fi CSI AP 隱私安全：針對非法影像設備，傳統的檢測和防護手段效率低、漏檢率高。華為推出靈眸防偷拍 AP ，以檢測全、檢測准、全天候工作的三大優勢，守護高管辦公室、酒店客房等場所的商業機密和個人隱私。

網絡自治：華為星河AI園區網絡具備強大的AI智能化運維能力。通過iFlow全流體驗分析，端到端分鍾級質差定界，全路徑可視，體驗可觀測；通過AI智能全局決策，分鍾級定位，80%無線故障自閉環。

未來，華為將持續圍繞客戶需求開拓創新，深化AI賦能的安全與智慧園區網絡布局，攜手伙伴和客戶共建AI Campus，實現網絡效率和安全的全面躍升，共贏AI時代。

了解報告更多信息，請參閱：https://e.huawei.com/cn/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

SOURCE 華為技術有限公司