HNS 2026丨華為聯合行業組織發佈星河AI園區全域安全技術白皮書，四大安全維度構築立體防護

連接安全：針對空口數據易受攻擊的問題，華為獨家推出Wi-Fi密盾技術，在物理層徹底杜絕數據被抓包；有線側端到端MACsec疊加PQC（抗量子計算）算法，為數據傳輸提供面向量子時代的長效安全，實現端到端防數據洩露。

資產安全：針對政府、金融等行業啞終端激增帶來的網絡攻擊風險，華為聚類識別技術使啞終端自動識別率達95%；結合終端異常行為檢測與交換機本地推理，實現異常流量秒級檢測與主動阻斷，有效防止網絡入侵擴散，實現終端看得清管得住、防私接防仿冒。

空間安全：華為Wi-Fi AP通過CSI智能感知技術，單AP可檢測空間安全狀態，針對敏感區域防止非法人員入侵。該技術僅分析無線信號擾動特徵，守護空間安全的同時最大程度保障個人隱私。

隱私安全：會議室、酒店客房等場景偷拍現象頻發，傳統手段檢測隱藏影像設備效率低、漏檢率高，華為發佈業界首款靈眸防偷拍AP，具備檢測全、檢測准的優勢，守護高管辦公室、酒店客房等場景隱私安全，防止商業機密與個人隱私洩露。

未來，華為將繼續聯合客戶與行業組織，在各行業落實《白皮書》核心技術指標，為安全智慧園區的高質量發展注入強勁動力。

瞭解《白皮書》更多信息，請參閱：

https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/c1d4f9aa8b514ac188db924a0cb237dd

SOURCE 華為技術有限公司