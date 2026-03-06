華為發佈人工智能教學中心（AIEC）解決方案，加速普教AI通識教育普及

會上，華為副總裁、公共事業軍團CEO李俊風介紹，未來的AI教育，核心在於實現「最低門檻+最大覆蓋」。華為作為教育數智化進程中的「技術落地者」和「生態系統構建者」，攜手客戶、夥伴打造了AI教育領域創新的場景化解決方案，其中面向普教行業的AIEC解決方案，加快中小學人工智能通識教育的普及，為每一位學生打開通向未來科技世界的大門。

華為AIEC解決方案，以硬件算力基礎設施、模型服務與模型應用平台和AI通識教學與實驗管理平台為底座, 面向普教全學齡段學生提供體系化的AI通識教育、教學實驗應用和課程資源，讓學生獲得適應未來社會的核心能力，為國家科技創新和產業升級夯實人才基礎。

目前，該方案已在中國浙江省落地，華為聯合希冀等夥伴為500多所中小學提供人工智能通識教育平台，配置了包含AI算力和開源大模型，100餘個人工智能動手實踐項目以及50餘個實驗工具和應用，未來該平台將覆蓋100萬中小學生。

會上，華為聯合香港培僑中學發佈基於AIEC解決方案打造的全新樣板點，培僑中學校長伍煥傑，希冀聯合創始人、CTO李超博士以及華為普教軍團總裁、公共事業軍團副總裁張成濤見證發佈。為香港乃至全球教育數智化轉型提供可複製、更具規模的實踐新範例，書寫「教育+AI」雙向賦能的中國答卷。

未來，華為將繼續以技術為橋樑，攜手全球夥伴共建開放共贏的教育生態，為全球教育行業注入強大的數智動能，讓AI助力激發每個孩子的學習潛能，共同塑造教育公平與科技文明的新未來。

SOURCE 華為技術有限公司