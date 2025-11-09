GCash、バーチャル米ドル口座を開設し、フィリピン人の米ドル決済および送金受取方法に革新をもたらす

マニラ（フィリピン）、2025年11月9日 /PRNewswire/ -- フィリピンを代表する金融スーパーアプリ「GCash」は、2025年11月5日に革新的な新商品「GCashバーチャル米ドル口座」を発表しました。このサービスにより、フィリピンの利用者は米国の銀行口座を持たなくても、追加手数料を支払うことなく、自身のGCash電子ウォレット口座で米ドルによる支払いおよび送金を直接受け取ることができるようになります。

この画期的なサービスは、手数料の高さによって収入の一部を失い、手取額が減少するとともに、日々の生活費に必要な資金の受け取りが遅れるという問題を長年抱えてきたフィリピン人フリーランサーにとっての課題も解消します。

GCash Virtual US Account revolutionizes how Filipinos receive USD payments and remittances

グローバル決済ネットワークであるMeridian1によって支えられるGCashバーチャル米ドル口座は、プラットフォーム手数料および為替コストの削減を実現し、ギグワーカーの手取収入を増やすとともに、すべてのフィリピン人が受け取る送金額を最大限に活用できるようにすることを約束しています。さらに、GCashバーチャル米ドル口座は高額な引き出し手数料や不透明な費用がかかりません。

「GCashバーチャル米ドル口座を利用すれば、ユーザーは米ドルを保有し、必要な時にのみフィリピン・ペソへ換金することができます。これにより、不要な手数料を回避し、最も有利なタイミングで資金を換金することが可能になります」と、GCashの国際事業部ゼネラルマネージャーであるPaul Albano氏は述べています。

ユーザーは、米国からの送金を即座に自分の電子ウォレットで受け取ることができ、米ドル資金へすぐにアクセスできます。その資金は、GCashアプリ内で競争力のある為替レートによりフィリピン・ペソへと換金することも可能です。

完全認証済みのGCashユーザーは口座開設の対象となります。

この新機能は、フィリピンにおける最大の送金源である米国からのドル流入をさらに促進することが期待されています。フィリピン中央銀行によると、今年1月から8月までの現金送金額の約40%は米国からのものでした。

GCashは、GCashバーチャル米ドル口座を通じて、ギグワーカー向けのより迅速かつ低コストな国際送金により金融アクセスの壁を打ち破り、フィリピン人フリーランサーを支援するという目標をさらに強化しています。

1 GCash バーチャル米ドル口座は、Meridian Payments US によって「受益者のための」契約のもとで発行および管理されています。これらは銀行口座ではなく、預金に該当しないため、いかなる預金保険制度の対象にもなりません。

