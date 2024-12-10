憑借投資者的大力支持，GDS International的B輪股權融資規模擴大至12億美元

新加坡2024年12月10日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的領先的數據中心先驅企業GDS International（簡稱「GDSI」）宣佈，該公司對最初於2024年10月29日公佈的B輪可轉換優先股新股發行的最終協議，進行了修訂。據此，此次新股發行的規模已經從10億美元擴大到12億美元，相應的交易前估值保持不變。

此次增發規模擴大主要得益於包括軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)和城堡投資(Citadel)首席執行官Kenneth Griffin在內的新知名投資者的加入。隨著B輪融資的加入，GDSI預計將有足夠的股權資金，來支持總計超過1吉瓦的數據中心容量的開發。

現在預計B輪新股發行將於今年年底前完成。

GDS International首席執行官Jamie Khoo評論說：

「我們很高興看到投資者對我們B輪新股發行給予大力支持，這使我們能夠擴大規模，並能吸納知名新投資者加入我們的股東群體。此次股權融資的成功凸顯了GDSI願景和戰略的強大實力。這筆額外的資金將使我們能夠加快開拓新數據中心市場的計劃，並提供最先進的數字基礎設施解決方案。」

GDS International簡介

GDS International (GDSI)是數據中心領域的先驅。我們為尋求可靠、快速可擴展且成本效益高的解決方案的行業領導者，開發和運營下一代數字基礎設施。我們的前沿數據中心助力超大規模企業和大型企業在新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、香港、日本及其他地區，與他們的客戶建立聯繫並提供支持，從而激發創新，塑造他們所在行業的未來。GDSI總部位於新加坡，其領導團隊在打造亞洲最大的數據中心業務以及開拓新市場以支持全球客戶方面，擁有超過20年的經驗，包括率先將SIJORI（新加坡、柔佛和廖內群島）地區發展為全球數據中心樞紐。

SOURCE GDS International