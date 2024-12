Levée de fonds de série B de GDS International portée à 1,2 milliard de dollars grâce au soutien massif des investisseurs

SINGAPOUR, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- GDS International (« GDSI »), un pionnier des centres de données de premier plan dont le siège social se trouve à Singapour, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu des avenants aux accords définitifs pour la nouvelle émission d'actions privilégiées convertibles de série B initialement annoncée le 29 octobre 2024, en conséquence de quoi la nouvelle émission a été portée de 1,0 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollars à la même évaluation des capitaux propres avant la mise en circulation.

Cette augmentation a été principalement le fait de nouveaux investisseurs renommés, dont le SoftBank Vision Fund et Kenneth Griffin, PDG de Citadel. Avec l'ajout du produit de la série B, GDSI devrait disposer de suffisamment de fonds propres pour financer le développement de plus de 1 GW de capacité totale de centre de données.

La nouvelle émission de série B devrait être clôturée d'ici la fin de l'année.

Jamie Khoo, PDG de GDS International, a commenté :

« Nous sommes ravis du soutien massif des investisseurs pour notre nouvelle émission de série B, qui nous permet d'augmenter le financement et d'ajouter de nouveaux investisseurs renommés à notre base d'actionnaires. Le succès de cette levée de fonds souligne la force de la vision et de la stratégie de GDSI. Ce financement supplémentaire nous permettra d'accélérer nos projets de création de nouveaux marchés de centres de données et de fournir des solutions d'infrastructure numérique de pointe. »

À propos de GDS International

GDS International (GDSI) est un pionnier des centres de données. Nous développons et exploitons des infrastructures numériques de nouvelle génération pour les leaders de l'industrie qui exigent des solutions fiables, rapidement évolutives et rentables. Nos centres de données de pointe permettent aux grandes entreprises de se connecter avec leurs clients et de les aider à stimuler l'innovation et à façonner l'avenir de leurs industries à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, à Hong Kong, au Japon et ailleurs. Basée à Singapour, l'équipe dirigeante de GDSI a plus de 20 ans d'expérience dans le développement de la plus grande entreprise de centres de données d'Asie et dans la création de nouveaux marchés pour soutenir les clients internationaux, y compris le développement de la région SIJORI (Singapour, Johor et les îles Riau) en tant que plateforme mondiale pour les centres de données.