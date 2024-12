Kapitaalverhoging Serie B van GDS International opgetrokken tot USD 1,2 miljard met sterke steun van investeerders

SINGAPORE, 9 december 2024 /PRNewswire/ -- GDS International ("GDSI"), een toonaangevende pionier op het gebied van datacenters met hoofdkantoor in Singapore, heeft vandaag aangekondigd dat het wijzigingen heeft aangebracht in de definitieve overeenkomsten voor de nieuwe uitgifte van Serie B Converteerbare Preferente Aandelen die aanvankelijk werd aangekondigd op 29 oktober 2024, als gevolg waarvan de nieuwe uitgifte is verhoogd van USD 1,0 miljard naar USD 1,2 miljard tegen dezelfde pre-money waardering van het eigen vermogen.

De schaalvergroting werd voornamelijk gecommitteerd door bekende nieuwe investeerders, waaronder het SoftBank Vision Fund en Kenneth Griffin, CEO van Citadel. Met de opbrengst van de Serie B verwacht GDSI te beschikken over voldoende eigen vermogen om de ontwikkeling van meer dan 1 GW aan totale datacentercapaciteit te kapitaliseren.

Naar verwachting wordt de nieuwe Serie B-uitgifte eind dit jaar afgerond.

Jamie Khoo, CEO van GDS International, licht toe:

"We zijn verheugd over de sterke steun van investeerders voor onze nieuwe uitgifte van Serie B, die ons in staat stelt om onze aandeelhoudersbasis uit te breiden en gerenommeerde nieuwe investeerders toe te voegen. Het succes van deze kapitaalverhoging benadrukt de kracht van de visie en strategie van GDSI. Deze extra financiering zal ons in staat stellen om onze plannen te versnellen om nieuwe datacentermarkten te creëren en state-of-the-art digitale infrastructuuroplossingen te leveren."

Over GDS International

GDS International (GDSI) is een pionier op het gebied van datacenters. Wij ontwikkelen en beheren digitale infrastructuur van de volgende generatie voor industrieleiders die betrouwbare, snel schaalbare en kosteneffectieve oplossingen wensen. Onze geavanceerde datacenters stellen hyperscalers en grote ondernemingen in staat om te verbinden met hun klanten en hen te ondersteunen om innovatie te stimuleren en de toekomst van hun sectoren vorm te geven in Singapore, Maleisië, Indonesië, Thailand, Hongkong, Japan en daarbuiten. Het managementteam van GDSI, met het hoofdkantoor in Singapore, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het opbouwen van de grootste datacenteronderneming in Azië en in het creëren van nieuwe markten om klanten wereldwijd te ondersteunen, waaronder het pionieren in de ontwikkeling van de SIJORI-regio (Singapore, Johor en Riau-eilanden) als wereldwijde hub voor datacenters.