Geek+ 第三度榮獲 RBR 創新獎，躋身全球頂尖機械人創新企業之列

每個 PopPick 站使用兩個檢索臂和四個展示位，可同時向揀貨員展示多個 60 箱貨架，從而實現無與倫比的處理能力。

Geekplus 總經理 Lit Fung 表示：「由於需要提高處理能力和效率，我們發現零售和電子商務領域對 PopPick 的需求很高。這種高需求已在全球促成了多個專案，包括與美國 UPS Supply Chain Solutions 合作的大型部署專案。《機械人商業評論》對我們貨架到人（Shelf-to-Person） PopPick 高階技術的認可，是對我們走在正確軌道上的可喜肯定。」

Geekplus 致力為客戶提供一系列可靠的創新訂單執行解決方案，真正滿足每位客戶的獨特業務需求。客戶之所以信賴貨架到人（Shelf-to-Person）系統，是因為其成本低廉、易於使用，而且無需固定的基礎設施即可迅速實施。

WTWH Media 機械人技術行政編輯 Steve Crowe 表示：「今年 RBR50 獲獎者的傑出成就代表了機械人技術的最前沿，為行業樹立了標竿。我們期待在機械人高峰會暨博覽會期間舉行的首屆 RBR50 頒獎典禮上慶祝所有創新企業取得的成就。我們向 RBR50 表示祝賀。」

關於 Geekplus

在流動機械人科技界中，Geekplus 是全球先驅。我們為了履行訂單，而開發創新機械人解決方案。全球超過 1,000 間產業領導者採用我們的解決方案，從而為貨倉和供應鏈管理，實現靈活、可靠和高效率的自動化。Geekplus 於 2015 年成立，現時員工超過 1,500 名，並於美國、德國、英國、日本、韓國、中國大陸、中國香港特別行政區和新加坡均設有辦事處。

關於 RBR50

十多年來，RBR50 機械人創新獎一直致力於表彰機械人產業最具創新性和影響力的組織。2024 年 RBR50 機械人創新獎的所有獲獎者將於 5 月 1 日至 2 日在波士頓舉行的機械人高峰會暨博覽會上接受表彰。首屆 RBR50 頒獎典禮的門票可在註冊機械人高峰會時購買。

SOURCE Geek+