Geek+機器人入駐全台電商規模最大自動化物流中心 助力PChome效率提升3倍
21 6月, 2024, 16:42 CST
- 數百台Geek+ 物流機器人在PChome最新的林口A7智慧物流園區運作，助力客戶實現24小時內網購到貨的承諾。
- AMR機器人24小時不間斷關燈倉庫作業，實現降本提效綠色倉儲。
台北2024年6月21日 /美通社/ -- 領先物流機器人科企極智嘉（Geek+）協助台灣電商領導品牌PChome網路家庭打造台灣電商規模最大的智能倉儲，數百台Geek+ 機器人進駐樓地板面積約4.5 萬坪的立體化倉儲物流中心—網家林口A7智慧物流園區運作，該物流園區中有3層樓導入了Geek+ 智能物流機器人，協力服務PChome 24h購物全台上千萬會員的網購需求。
PChome網路家庭是台灣第一家提供全台24小時快速到貨服務電商平台，24年來全年無休，每天都爭分奪秒與時間賽跑。2023年全面啟用的網家林口A7智慧物流園區是目前台灣電商首座以最高密度導入智能科技和全自動化倉儲設備的智慧倉儲，為應對持續攀升的網購需求，履行全台保證24小時到貨的承諾，PChome在A7智慧物流園區導入智能技術和全自動化設備。
PChome網路家庭執行長張瑜珊表示：「我們導入AMR無人搬運車、料盒式與棧板式穿梭車貨架系統、以及台灣少見的『全自動化無人集貨場』來強化自動化出貨效率，並透過與策略夥伴共同優化倉儲與物流效率，提升網家林口A7智慧物流園區的出貨產能，強化我們電商事業的競爭力。」
倉庫部署及設置數百台AMR機器人及逾一萬座貨架，機器人能夠移動重達1000公斤的貨架並搬運到工作站，揀貨員只需要按Geek+智能系統的指示選取指定的商品。
PChome網路家庭指出﹕「在還沒有採用自動化設備之前，是『以人就貨』的作業模式，作業員必須推車步行到貨架揀貨，耗費大量行走時間。導入自動化設備後，現在是『以貨就人』，機器人可以將貨品移動到工作站，作業員只需待在原地揀貨，縮短了一半的步行距離，揀貨效率也提升了3倍。」
作為台灣首家實踐「綠色購物」概念的電商平台，網家林口A7智慧物流園區亦落實減碳管理方針，全力落實永續物流。
極智嘉臺灣業務發展總監蕭定山指出：「極智嘉機器人能在關燈倉庫作業，在不需要照明情況下『摸黑』行走，減低倉庫燈具耗能，在滿足電商全天候訂單履行服務，並同時實踐節能減碳。貨架到人系統更為PChome員工提供更好的工作還境，減少在倉庫體力勞動的工作，實現可持續的綠色物流倉儲。」
網家林口A7智慧物流園區全面啟用以後，助力每天包裹處理量提升1倍以上，預計銷售高峰期每天可以處理達20萬筆訂單。PChome網路家庭24年來一直創新求變，持續為全台上千萬消費者創造多元便捷的網購體驗。
關於極智嘉
極智嘉（Geek+）是物流機器人解決方案的全球領導者，通過自主研發的AMR機器人解決方案，來實現倉庫和供應鏈管理自動化。成立於 2015 年，極智嘉受全球過千個行業領導者的信賴，旗下有 1500 多名員工，在德國、英國、美國、日本、韓國、中國、香港和新加坡設有辦事處。
SOURCE Geek+
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