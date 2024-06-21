Geek+機器人入駐全台電商規模最大自動化物流中心 助力PChome效率提升3倍

PChome網路家庭執行長張瑜珊表示：「我們導入AMR無人搬運車、料盒式與棧板式穿梭車貨架系統、以及台灣少見的『全自動化無人集貨場』來強化自動化出貨效率，並透過與策略夥伴共同優化倉儲與物流效率，提升網家林口A7智慧物流園區的出貨產能，強化我們電商事業的競爭力。」

倉庫部署及設置數百台AMR機器人及逾一萬座貨架，機器人能夠移動重達1000公斤的貨架並搬運到工作站，揀貨員只需要按Geek+智能系統的指示選取指定的商品。

PChome網路家庭指出﹕「在還沒有採用自動化設備之前，是『以人就貨』的作業模式，作業員必須推車步行到貨架揀貨，耗費大量行走時間。導入自動化設備後，現在是『以貨就人』，機器人可以將貨品移動到工作站，作業員只需待在原地揀貨，縮短了一半的步行距離，揀貨效率也提升了3倍。」

作為台灣首家實踐「綠色購物」概念的電商平台，網家林口A7智慧物流園區亦落實減碳管理方針，全力落實永續物流。

極智嘉臺灣業務發展總監蕭定山指出：「極智嘉機器人能在關燈倉庫作業，在不需要照明情況下『摸黑』行走，減低倉庫燈具耗能，在滿足電商全天候訂單履行服務，並同時實踐節能減碳。貨架到人系統更為PChome員工提供更好的工作還境，減少在倉庫體力勞動的工作，實現可持續的綠色物流倉儲。」

網家林口A7智慧物流園區全面啟用以後，助力每天包裹處理量提升1倍以上，預計銷售高峰期每天可以處理達20萬筆訂單。PChome網路家庭24年來一直創新求變，持續為全台上千萬消費者創造多元便捷的網購體驗。

關於極智嘉

極智嘉（Geek+）是物流機器人解決方案的全球領導者，通過自主研發的AMR機器人解決方案，來實現倉庫和供應鏈管理自動化。成立於 2015 年，極智嘉受全球過千個行業領導者的信賴，旗下有 1500 多名員工，在德國、英國、美國、日本、韓國、中國、香港和新加坡設有辦事處。

SOURCE Geek+