Les robots d'exécution des commandes Geek+ aident PChome à respecter les délais de livraison le lendemain et à atteindre ses objectifs de durabilité.

TAIPEI, Taïwan, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, le leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, aide PChome Online, la principale marque de commerce électronique de Taïwan, à atteindre ses objectifs de livraison le lendemain dans un contexte de forte croissance des ventes en ligne. Des centaines de robots Geekplus Shelf-to-Person ont été déployés dans le plus grand entrepôt intelligent de Taïwan, remplaçant ainsi les opérations de préparation de commandes de l'entreprise. PChome a observé une efficience multipliée par trois.

With Geekplus robots, PChome has measured a 3x efficiency improvement.

Avec l'aide de Geekplus, la capacité quotidienne de traitement des colis du site de 1 600 000 pieds carrés a doublé pour atteindre environ 200 000 commandes pendant les périodes de pointe.

PChome a été la première plateforme de commerce électronique à offrir un service de livraison rapide en 24 heures dans tout Taïwan, fonctionnant sans interruption depuis 24 ans. Pour répondre à ces exigences, PChome a équipé ses installations automatisées de la plus forte densité de technologies intelligentes et d'équipements d'automatisation du pays. Le système peut ajuster de manière flexible le nombre de robots en fonction des besoins logistiques, ce qui permet à PChome de gérer plus efficacement l'afflux de commandes pendant les périodes de pointe. Les robots Geekplus ont permis à PChome de rester au fait des dernières innovations en matière de traitement des commandes.

« Le parc logistique est équipé de robots AMR, de systèmes de rayonnages à navette et de dépôts de marchandises automatiques, un niveau d'équipement rarement vu à Taïwan, afin d'améliorer l'efficience des expéditions », déclare Alice Chang, CEO et directrice générale, PChome Online. « Grâce à des alliances intersectorielles avec des partenaires stratégiques, nous optimisons l'efficacité des entrepôts et de la logistique et renforçons la compétitivité de nos activités de commerce électronique. »

Geekplus a déployé des centaines de robots Shelf-to-Person, qui transportent des rayons complets de marchandises jusqu'aux postes de travail de préparation des commandes, permettant ainsi aux employés de travailler à partir d'un seul poste. Première plateforme de commerce électronique de Taïwan à adopter le concept de « shopping vert », le Linkou A7 Intelligent Logistics Park met également en œuvre une gestion de la réduction des émissions de carbone.

« Les robots Geekplus peuvent fonctionner dans un entrepôt non éclairé, réduisant ainsi la consommation d'énergie tout en respectant les délais serrés de livraison qui sont devenus la marque de fabrique de PChome », déclare Billy Siu, directeur du développement commercial, Taïwan, pour Geekplus. « Les robots d'exécution des commandes Shelf-to-Person créent également un environnement plus durable pour les travailleurs, leur permettant de rester au même endroit pendant la préparation des commandes au lieu de parcourir des kilomètres et des kilomètres dans les allées de l'entrepôt à la recherche des marchandises. »

À propos de Geekplus

Geekplus est un chef de file mondial des technologies de robotique mobile. Nous développons des solutions robotiques innovantes pour l'exécution des commandes. Plus de 1 000 leaders industriels mondiaux utilisent nos solutions pour déployer une automatisation flexible, fiable et hautement efficace des entrepôts et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442483/Geekplus_robots_PChome.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2373458/Geekplus_logo.jpg