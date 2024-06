Geekplus-Bestellroboter helfen PChome, die Lieferfristen am nächsten Tag einzuhalten und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

TAIPEH, Taiwan, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern und intelligenten Logistiklösungen, unterstützt PChome Online, Taiwans führende E-Commerce-Marke, bei der Erfüllung der Ziele für die Lieferung am nächsten Tag, um das enorme Wachstum der Onlineumsätze zu bewältigen. Hunderte von Geekplus Regal-zu-Person-Robotern wurden in Taiwans größtem intelligenten Lagerhaus bereitgestellt und ersetzen dort die Person-zu-Ware-Kommissionierung. PChome hat eine dreifache Effizienzsteigerung gemessen.

Mithilfe von Geekplus wurde die tägliche Paketverarbeitungskapazität der 1.600.000 Quadratmeter großen Anlage auf schätzungsweise 200.000 Bestellungen während der Spitzenverkaufszeiten verdoppelt.

PChome war die erste E-Commerce-Plattform, die einen 24-Stunden-Schnelllieferdienst in ganz Taiwan anbot und seit 24 Jahren ununterbrochen in Betrieb ist. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat PChome seine automatisierte Anlage mit der landesweit höchsten Dichte an intelligenten Technologien und Automatisierungsgeräten ausgestattet. Das System kann die Anzahl der Roboter flexibel an die logistischen Erfordernisse anpassen und hilft PChome so, den Auftragsanstieg in Spitzenzeiten effizienter zu bewältigen. Die Geekplus-Roboter haben dafür gesorgt, dass PChome mit den neuesten Innovationen bei der Auftragsabwicklung Schritt halten kann.

„Der Logistikpark ist mit AMR-Robotern, Shuttle-Rack-Systemen und automatisierten Warenumschlagsplätzen ausgestattet, die es in Taiwan nur selten gibt, um die Effizienz des Versands zu steigern", so Alice Chang, CEO und General Manager bei PChome Online. „Durch branchenübergreifende Allianzen mit strategischen Partnern optimieren wir die Effizienz von Lager und Logistik und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unseres E-Commerce-Geschäfts."

Geekplus hat Hunderte von Regal-zu-Person-Robotern eingesetzt, die volle Regale mit Waren zu den Kommissionierarbeitsplätzen transportieren, sodass die Mitarbeiter von einem einzigen Arbeitsplatz aus arbeiten können. Der Linkou A7 Intelligent Logistics Park ist Taiwans erste E-Commerce-Plattform, die das Konzept des „grünen Einkaufens" umsetzt und auch ein Kohlenstoffreduzierungsmanagement einführt.

„Geekplus-Roboter können in einem dunklen Lagerhaus arbeiten, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und zugleich die engen Lieferfristen eingehalten werden, die zum Markenzeichen von PChome geworden sind", erläutert Billy Siu, Business Development Director, Taiwan, für Geekplus. „Regal-zu-Person-Auftragsroboter schaffen auch eine nachhaltigere Umgebung für die Mitarbeiter, da sie die Kommissionierung der Aufträge an einem Ort durchführen können, anstatt kilometerweit durch die Lagergänge zu laufen und Waren zu suchen."

