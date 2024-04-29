未來資產慶祝Global X恒生高股息率ETF納入互聯互通計劃

香港2024年4月29日 /美通社/ -- 未來資產環球投資（香港）有限公司（以下簡稱「本公司」或「未來資產」）榮幸宣布，自即日起Global X 恒生高股息率ETF（3110）將加入互聯互通計劃（「該計劃」），並於2024年5月6日起開始於中港兩地市場交易。

Global X 恒生高股息率ETF（3110）參與互聯互通計劃，無疑是本公司的另一里程碑。中國證券監督管理委員會和證券及期貨事務監察委員會於2022年5月27日宣布推出該計劃，旨在進一步深化中國內地與香港兩個資本市場的互動與融合。要成為該計劃下合資格的南向交易證券，需符合多個條件，其中一項為過去6個月日均資產管理規模（AUM）需不少於港幣17億元。本ETF 成為合資格證券，足以證明具有一定規模。

Global X 恒生高股息率ETF（3110）將成為該計劃內首隻南向交易的高股息率ETF，同時本ETF亦是香港上市之中資產管理規模最大，並成立歷史最長的高股息率ETF，2013年成立至今近11年，資產規模達港幣19億^（截至2024年4月24日）。本ETF旨在為投資者提供高股息回報，年化股息率為8.24%*，目標每半年派息。（股息率不保證，可從股本中分派^）

未來資產環球投資（香港）有限公司行政總裁趙玩衍先生表示：「Global X 恒生高股息率ETF（3110）獲納入互聯互通計劃，再次證明我們致力提供高質素及創新的投資機會，並強化我們對拓展內地市場以至全球業務的信心。」

繼Global X 恒生科技ETF（2837）於2023年11月加入該計劃之後，Global X 恒生高股息率ETF（3110）將會是本公司第2隻參與互聯互通計劃的 ETF。

^資料來源：未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，地區重點為香港，不包括房地產投資信託基金)，2024年4月24日。 *年化股息率的計算方法：以最近一年之每股股息 (2023年9月及2024年3月) ／2024年2月29日的每單位基金資產淨值。 ^基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。正股息率並不代表可取得正回報。

關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2023年12月31日，資產管理規模逾2,350億美元[1]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括超過285名投資專業人士。

本集團的全球ETF平台在擁有超過558隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[2] 本集團管理的ETF資產總額達1,190億美元，並在澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、香港特別行政區、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。[3]

關於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括254隻ETF投資策略，資產管理規模超過500億美元。[4]我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，業務遍及全球19個市場，未來資產作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過5350億美元。[5]

未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

[1] 資料來源：未來資產環球投資，截至2023年12月31日。 [2] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年3月31日。 [3] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年3月31日。 [4] 資料來源：未來資產環球投資，截至2023年12月31日。 [5] 資料來源：未來資產環球投資，截至2023年9月30日。

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險。過往業績不代表將來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。

本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。

本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。

管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。

本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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