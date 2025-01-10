未來資産推出Global X中美科技ETF (3402)：投資科技的未來

香港2025年1月10日 /美通社/ -- 未來資產全球投資（香港）有限公司（簡稱「未來資產」）今天宣布推出 Global X中美科技ETF (3402)，旨在追踪未來資產中美科技指數。這個創新的ETF爲投資者提供了一個獨特的機會，讓他們投資于來自美國和中國這兩個全球最具影響力的經濟體的領先科技公司。

Global X中美科技ETF旨在捕捉包括半導體、人工智能、軟件、電腦硬件、網上零售、互聯網平台、電訊以及其他科技產品及服務等關鍵行業的發展及創新。投資者可以直接獲取32家高質量科技公司的多元化投資組合(截至2025年1月10日)，從而受益于全球科技的快速發展。該ETF的年度管理費用預計僅爲0.68%，使其成爲接觸科技産業的高效方式。

未來資產全球投資（香港）有限公司行政總裁趙玩衍 表示：「隨著我們推出Global X中美科技ETF，我們重申了爲客戶提供創新投資解决方案的承諾。該ETF體現了我們在美國和中國科技領域捕捉增長機會的决心。我們相信科技的變革力量，幷期待爲投資者提供直接接觸領先公司的多元化投資組合。讓我們共同踏上捕捉創新未來的旅程。」

欲了解有關 Global X中美科技ETF (3402)的更多信息，請訪問Global X ETFs網站 [www.globalxetfs.com.hk]。

關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2024年9月30日，資產管理規模逾2720億美元[1]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括200名投資專業人士。

本集團的全球ETF平台在擁有超過601隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[2] 本集團管理的ETF資產總額達1,370億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、香港（特別行政區）、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。[3]

關於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括384隻ETF投資策略，資產管理規模超過920億美元[4]。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，業務遍及19個全球市場，資產管理規模超過6060億美元。[5]

未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

[1] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [2] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [3] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [4] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [5] 資料來源：未來資產金融集團，截至2024年6月30日。

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X中美科技ETF的投資目標是提供在扣除費用及開支前，與未來資產中美科技指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

本基金將主要採用全面複製策略，透過按指數成分股佔指數大致相同的比重，直接投資於指數成分股，以達致本基金的投資目標（「複製策略」）。

倘採納全面複製策略不符合效益或不切實可行，或在管理人全權酌情認為屬適當的情況下，管理人可採用代表性抽樣策略，持有由管理人使用以某規則為依據的定量分析模式選出可代表指數的抽樣成分證券，從而建立投資組合樣式（「代表性抽樣策略」）。於採用代表性抽樣策略時，管理人可使本基金偏離指數比重，惟條件是與任何成分股指數比重的最大偏離值不得超過有關比重的正負3個百分點。

指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。

由於指數集中於科技行業，相比其他寬基股票指數，指數表現的波動可能更大。本基金的價格波動較追蹤範圍更廣指數的交易所買賣基金更大。

本基金與科技主題高度相關。科技業務須遵循私隱、數據保護、內容監管、知識產權、競爭、未成年人保護、消費者保護及稅收等複雜法律法規。該等法律法規可能會發生變化，且其詮釋存在不確定性，可能導致申索、變更商業慣例、遭受罰款、營運成本增加，或用戶增長率、用戶參與度或廣告互動率下降，或以其他方式損害科技業務。上述因素均可能影響本基金所投資科技公司的業務及╱或盈利能力，因而對本基金的資產淨值造成影響。

本基金的基礎貨幣為美元，惟本基金的交易貨幣為港元及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。

借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。

股份於香港聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此，股份可能以對比本基金資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

免責聲明

本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。投資者應自行決定是否依賴本文件中的資訊。

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