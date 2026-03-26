Great Place To Work™大中華區慶祝2026年Best Workplaces for Women™

新聞提供者Great Place To Work™
26 3月, 2026, 08:00 CST
激勵 —— 高信任領導力的標誌，定義文化、信任與共同目標的蓬勃發展
上海2026年3月26日 /美通社/ -- Great Place To Work™於3月25日在中國人壽金融中心隆重舉辦了2026 年大中華區Best Workplaces for Women™頒獎典禮，旨在表彰那些致力於營造信任、公平與包容文化，確保女性可以獲得有意義的成長、領導力及職業發展機會的組織。
今年的主題「激勵」，強調了激發動力、賦能員工與凝聚共同目標在各行各業中的關鍵作用。其核心在於，激勵是一種高信任領導力行為 —— 它鼓勵領導者激發創意、提升聲音、並創造條件讓人們能夠發揮出最佳水平。激勵員工始於領導者以身作則，展現目標感、清晰度和熱情 —— 從而營造出一種讓人們充滿活力、樂於貢獻最佳表現的環境，並建立起一種使員工認同組織使命與價值觀的文化。
將激勵作為優先事項的組織，能夠營造開放的溝通環境，鼓勵大膽的想法，並賦能員工自主發展的權力 —— 從而建立更深的歸屬感、同事情誼和自豪感。通過認可貢獻、培養有意義的聯繫，讓員工清楚地了解他們的工作如何推動共同成功，企業得以建立起一種充滿動力的文化。當激勵成為日常領導力的一部分，職場便轉變為一個個社群，人們在其中感到被重視、被激勵，並由一種共同的、充滿可能性的願景所驅動，從而在組織的未來中展現出自己最好的一面。
於中國人壽金融中心舉行的活動，匯聚了各行各業的領導者、員工及社區代表，共同慶祝那些始終不渝地致力於營造讓女性感到被重視、被尊重和被賦權的環境的企業。獲獎的組織不僅優先考慮職場文化，更積極投資於員工成長、協作與長期成功。
「激勵在塑造卓越的職場方面扮演著關鍵角色。當領導者點燃想法、鼓勵好奇心、並將員工與共同目標聯繫起來時，他們便創造了一個讓人們充滿活力、樂於貢獻最佳表現的環境。在 Great Place To Work™大中華區，我們相信，激勵他人不僅是一種高信任領導力行為 —— 它更是創新、歸屬感和組織長期成功的催化劑。」——Jose Bezanilla先生，Great Place To Work™大中華區首席執行官。
活動亮點：
主題演講嘉賓：
大華銀行大中華區人力資源部主管，洪曉燕女士
易佰得人力資源總監，尋浩先生
頒獎典禮：
今年，共有51家企業榮耀上榜，平均分高達 92.4%。躋身這些傑出組織之列，彰顯了我們致力於培養尊重、賦能與協作文化的決心，並鞏固了我們作為領先職場的地位 —— 在此，女性獲得支持與讚譽，並擁有充分的機會去蓬勃發展並取得成功。
2026年大中華區Best Workplaces for Women™
（榜單按公司英文字母順序排列）
- AbbVie China艾伯維中國
- Accenture 埃森哲
- Adobe
- AIA Hong Kong and Macau
- Allianz China 安聯中國
- Ambu (Xiamen) Trading Co., Ltd. 安保（廈門）貿易有限公司
- American International School of Guangzhou 廣州美國人外籍人員子女學校
- Atomy China 艾多美（中國）有限公司
- BHTC (Shanghai) Co., Ltd. 貝提斯汽車系統（上海）有限公司
- Cadence
- Capella Hotels and Resorts 嘉佩樂酒店及度假村
- Cisco 思科
- Coats China 高士中國
- Deckers China 戴珂中國
- DHL 敦豪
- DKSH 大昌華嘉
- Elanco China 禮藍動保（中國）
- EPL China 愛索爾中國包裝有限公司
- EPO Fashion Group 廣州愛帛服飾有限公司
- ESAB China 伊薩中國
- Eyebuydirect (Danyang) Optical Co., Ltd. Shanghai Branch
易佰得（丹陽）光學有限公司上海分公司
- Fonterra 恆天然
- Hilton
- IGT Solutions 艾捷特方案解決
- IHG Hotels & Resorts 洲際酒店集團
- Infosys Technologies (China) Co., Ltd.
- Kerry China 凱愛瑞中國
- Kuehne+Nagel 德迅集團
- LivaNova China 理諾珐中國
- Mandarin Oriental Hotel Group
- Marriott International 萬豪國際集團
- Mastercard 萬事達卡
- Mayoly (Tianjin) Pharmaceutical Co., Ltd. 邁優力（天津）製藥有限公司
- Meijer Global Sourcing Hong Kong
- Micron Technology Inc. 美光科技
- Nexteer 耐世特
- Olam Agri 翱蘭（上海）商貿有限公司
- Royal FrieslandCampina 荷蘭皇家菲仕蘭
- S.C. Johnson 莊臣公司
- Santen 參天公司
- Shanghai Totole Food Ltd. 上海太太樂食品有限公司
- SIEMENS Healthineers 西門子醫療
- Sino-US United MetLife 大都會人壽
- Sinobiom 聖博瑪
- Standard Chartered GBS China & GBS Guangzhou 渣打環球商業服務中心
- Stryker China Commercial / Stryker (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd.
史賽克中國 / 史賽克（蘇州）醫療技術有限公司
- Suntory Global Spirits 三得利全球烈酒
- Teva Pharmaceutical 梯瓦醫藥
- TP China 北京互聯企信信息技術有限公司
- United Overseas Bank 大華銀行
- VFS Global 威孚仕
核心發現
在新的 For All™ 方法論下，企業通過評估其在為所有員工（無論其身份或職位）創造包容性職場體驗方面的表現來進行評價。
來自 2026 年大中華區 Best Workplaces for Women™的數據表明，超過 28% 的員工在其職場中有着以下共同體驗：
- 獲得了特殊且獨特的福利、公平的利潤分配以及與其工作相匹配的公平薪酬
- 認為自己在工作中獲得了培訓與發展機會
- 認為管理層對組織的願景有清晰的認識
在對員工進行的 Trust Index© 信任指數調研中，我們共收集了來自獲獎公司的96,905 份有效回覆，由此得出大中華區的平均分為92.4%。我們讚賞各位為員工建立卓越職場文化所做出的持續努力。
向今年的所有获奖者致以热烈的祝贺！
關於Great Place To Work™：
Great Place To Work™是全球職場文化高信任、高績效組織方面的權威機構，通過專有的評估工具、基準和認證計劃，為全球 180 多個國家和地區的企業提供高管諮詢和文化諮詢服務。在大中華區，我們與多家媒體合作發布榜單，包括「大中華區 Best Workplaces™」榜單、「大中華區 Best Workplaces for Women™」榜單、「香港 Best Workplaces™」榜單以及「台灣 Best Workplaces™」榜單。在美國，我們與《財富》雜誌合作發布 100 Best Companies to Work For® 榜單。
欲了解更多關於構建卓越職場的信息，請訪問我們的官方網站：
https://www.greatplacetowork.cn/
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「公平的薪酬，晉升機會和無偏見的招聘固然重要，但它們僅僅是構建公平職場的基本要求和最低標準。」
Michael C. Bush, CEO of Great Place To Work.
SOURCE Great Place To Work™
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