中興通訊榮獲GSMA GLOMO三項大獎，引領數智未來

中興通訊、中國電信聯合打造的 EasyOn 5G-A-RobotNet 解決方案，憑借在5G-A專用網絡與具身智能融合領域的技術突破、商用實踐及產業引領價值，攜手機器人頭部企業智元機器人（AGIBOT）、卓益得機器人（DroidUp）成功斬獲「最佳專用網絡解決方案獎」。方案將5G-Advanced（5G-A）技術與具身智能需求深度融合，編織成一張專屬於人形機器人的網絡，突破傳統公網與Wi-Fi的能力局限。EasyOn 5G-A-RobotNet支持多品牌機器人任務編排，助力企業統一管理多品牌機器人集群，整體降低企業規模化引入機器人作業的成本。同時，該方案可實現高質量多模態數據的實時采集，有利於推動具身智能大模型的快速迭代。

開放網關挑戰獎：AI-Powered Open Gateway解決方案

由中興通訊、中國移動集團網絡事業部、中國移動杭州研發中心與京東集團聯合打造的AI-Powered Open Gateway解決方案，憑借領先的技術創新與標桿實踐價值，斬獲GSMA全球移動大獎（GLOMO）「開放網關挑戰獎」。中國移動和中興通訊繼去年獲獎後，持續創新，聯合京東集團戰略伙伴，針對行業客戶調用CAMARA API的門檻偏高、部分場景執行效率偏低等痛點，利用AI Agent等前沿技術，推出AI-Powered Open Gateway（New AaaS，能力即服務）解決方案，依托中興通訊核心網NEF產品強力支撐，引入API開放智能體，在意圖識別、智能編排、跨網適配、協議擴展四個方面實現創新。在合作實踐中，項目率先與京東集團展開深度協同，依托5G/5G-A網絡提供的網絡加速等核心能力，圍繞客服場景開展創新探索。通過融合消息、語音、視頻、多媒體與多模態交互技術，構建智能化客服新范式，通過客服全域大模型升級，客服AI數據飛輪建設，為行業打造下一代智能呼叫中心的標桿案例。

最佳活動營銷獎：5G-A 賦能無線新模式演唱會直播

中興通訊聯合中國電信和榮澤天韻，憑借「5G-A 賦能無線新模式演唱會直播」項目，榮獲GLOMO獎之「最佳活動營銷獎」，標志著5G-A在演唱會直播行業的成功商用，為賽事展演、文娛活動、教育教學等直播場景注入了規模化轉型的強勁動能。該方案於浙江杭州奧體中心率先落地，憑借其在演唱會直播保障中的卓越表現，為行業無線直播模式革新與規模化推廣打造了可復制的標桿范本。5G-A無線直播方案實現單機位上行峰值速率2Gbps+，為高畫質、多並發傳輸開辟了寬闊平坦的高速路；搭載NodeEngine算力引擎，大幅縮短了傳輸路徑，確保了數據安全，實現高效專網部署；結合5G-A SuperMIMO技術，雨天畫面傳輸依然穩定。相較傳統DVB標准方案，5G-A實現了多機位、高畫質、超穩定的一網覆蓋，無需新增昂貴設備，解決了主辦方的業務痛點，為文娛直播行業帶去了全新選擇。

全球移動大獎（GLOMO）由移動通信行業權威組織GSMA在1996年創辦，擁有200多位獨立評審，是最具權威的通信業獎項，旨在表彰在快速增長的移動行業推動創新並展現出卓越成就的個人和公司。

作為全球移動通信領域最具影響力的行業榮譽，GLOMO大獎是對中興通訊在開放網關創新、5G-A 專用網絡與 5G-A 行業場景化應用領域的充分肯定。未來，中興通訊將持續深化與全球運營商及產業伙伴的合作，以更智能、更開放、更普惠的技術成果，共築面向未來的數字產業新生態。

媒體咨詢:

ZTE Corporation

Communications

Email: [email protected]

SOURCE 中興通訊股份有限公司