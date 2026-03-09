BARCELONA, Espanha, 9 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, conquistou diversos prêmios no GSMA Global Mobile Awards (GLOMO Awards) durante o MWC Barcelona 2026.

A ZTE recebeu três prêmios GSMA GLOMO e se destaca como pioneira rumo a um futuro inteligente. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

A empresa venceu o prêmio de 'Melhor Solução de Rede Privada', o prêmio 'Open Gateway Challenge' e o prêmio de 'Melhor Ativação de Evento', em reconhecimento à sua contínua inovação tecnológica e à profunda integração com o setor. Essas conquistas demonstram claramente os pontos fortes da ZTE em inovação de gateways abertos, redes privadas 5G-A e aplicações 5G-A baseadas em cenários industriais, e suas soluções inovadoras mais uma vez receberam amplo reconhecimento e aprovação do setor global de comunicações móveis.

Prêmio de Melhor Solução de Rede Privada: Solução EasyOn 5G-A-RobotNet

A solução 'EasyOn 5G-A-RobotNet', desenvolvida em conjunto pela ZTE, China Telecom e pelas empresas de robótica inteligente AGIBOT e DroidUp, recebeu o prêmio de 'Melhor Solução de Rede Privada', sendo reconhecida como referência de como as redes privadas celulares podem transformar as operações empresariais.

Ao integrar a conectividade 5G-Advanced com inteligência embarcada, a equipe vencedora demonstrou com êxito como uma infraestrutura de rede dedicada e otimizada pode digitalizar operações robóticas complexas e viabilizar uma automação flexível e escalável, algo antes impossível com redes celulares públicas ou WiFi. O EasyOn 5G-A-RobotNet oferece suporte à orquestração de tarefas de robôs de diferentes marcas, permitindo que as empresas gerenciem diversos robôs humanoides em um único sistema unificado, além de reduzir o custo total de implementação de operações robóticas em larga escala. Além disso, a solução permite a aquisição em tempo real de dados multimodais de alta qualidade, facilitando a rápida iteração de modelos fundamentais de IA incorporada.

Prêmio 'Open Gateway Challenge': Solução Open Gateway com IA

A solução 'Open Gateway com Inteligência Artificial', desenvolvida em conjunto pela ZTE, pelo Departamento de Redes do China Mobile Group, pelo Instituto de Pesquisa de Hangzhou da China Mobile e pela JD.com, conquistou o prêmio 'Open Gateway Challenge' graças à sua inovação tecnológica de ponta e ao seu valor prático como referência para o setor.

Após os prêmios recebidos no ano passado, a China Mobile e a ZTE Corporation continuaram inovando. Em colaboração com o parceiro estratégico JD.com, lançaram uma solução de Gateway Aberto com Inteligência Artificial (Nova AaaS - Habilidades como Serviço).

Visando clientes da indústria, esta iniciativa aborda problemas como a alta dificuldade para invocar as APIs do CAMARA e a baixa eficiência de execução em cenários específicos. Com o sólido suporte dos produtos principais da rede NEF da ZTE e a introdução de um Agente de IA para Exposição de API, a solução implementa quatro grandes inovações: Reconhecimento de intenção, orquestração inteligente, adaptação entre operadores e extensão de protocolo. Na prática colaborativa, o projeto estabeleceu uma profunda parceria com a JD.com, aproveitando recursos essenciais como a aceleração de rede (QoD) fornecida pelas redes 5G/5G-A para impulsionar a inovação em cenários de atendimento ao cliente. Ao integrar tecnologias de mensagens, voz, vídeo, multimídia e interação multimodal, a iniciativa estabelece um novo paradigma para o atendimento inteligente ao cliente, aumentando significativamente a eficiência das respostas e a satisfação dos clientes. Por meio da atualização do modelo abrangente de atendimento ao cliente e da construção de um ciclo virtuoso de dados de IA aplicado ao suporte ao cliente, este projeto estabelece um padrão para a próxima geração do setor de call centers inteligentes.

Prêmio 'Melhor Ativação de Evento': Projeto de transmissão ao vivo de shows com tecnologia 5G-A

O projeto 'Transmissão ao vivo de shows com tecnologia 5G-A', implementado em conjunto pela ZTE, China Telecom e R&J, venceu o prêmio de 'Melhor Ativação de Evento', marcando a comercialização bem-sucedida do 5G-A no setor de transmissões ao vivo de shows e impulsionando a transformação em larga escala de diversos cenários de transmissão ao vivo, incluindo apresentações de eventos, atividades culturais e de entretenimento, além de educação.

A solução foi implementada pela primeira vez no Centro Olímpico de Esportes de Hangzhou, na província de Zhejiang. Com excelente desempenho no suporte à transmissão ao vivo de shows, estabeleceu um padrão replicável para a inovação e aplicação em larga escala de streaming ao vivo sem fio no setor. O 5G-A EasyOn•A solução Live atinge uma taxa de pico de uplink de mais de 2 Gbps+ por câmera, criando um canal altamente eficiente para transmissão de streaming ao vivo em alta definição e suportando múltiplas transmissões simultâneas. Equipado com o mecanismo de computação NodeEngine, o sistema reduz significativamente o percurso de transmissão de dados, garante a segurança na transmissão e permite a implantação eficiente de redes privadas. Com suporte da tecnologia 5G-A SuperMIMO, garante uma transmissão de imagens estável e fluida, mesmo em condições climáticas adversas, como chuva. Em comparação com a solução padrão DVB tradicional, o EasyOn•A solução Live oferece cobertura completa com múltiplas câmeras, imagens em alta definição e estabilidade excepcional em uma única rede, sem a necessidade de equipamentos de hardware adicionais e caros. Ela resolve com eficácia os principais problemas enfrentados pelos organizadores de eventos e fornece uma solução técnica inovadora para todo o setor de transmissão ao vivo de eventos culturais e de entretenimento.

O GLOMO Awards anual representa o prêmio de maior prestígio do setor. Com um painel de jurados composto por mais de 200 juízes independentes, o GLOMO Awards 2026 celebra indivíduos e empresas que impulsionam a inovação e demonstram excelência no setor de dispositivos móveis, que está em rápido crescimento.

Considerado um dos prêmios mais prestigiosos da indústria global de comunicações móveis, o GLOMO Awards representa um forte reconhecimento da liderança da ZTE em inovação de gateways abertos, redes privadas 5G-A e aplicações 5G-A desenvolvidas a partir de cenários reais do setor. No futuro, a ZTE continuará a aprofundar a cooperação com operadoras globais e parceiros do setor, e a construir um novo ecossistema digital orientado para o futuro, com inovações tecnológicas mais inteligentes, abertas e inclusivas.

