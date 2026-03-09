ZTE vince tre premi GSMA GLOMO e si conferma protagonista dell'innovazione per un futuro intelligente

BARCELLONA, Spagna, 9 marzo 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha ricevuto diversi riconoscimenti ai GSMA Global Mobile Awards (GLOMO Awards) durante il MWC Barcelona 2026.

L'azienda si è aggiudicata il premio "Best Private Network Solution", l'"Open Gateway Challenge" e il riconoscimento "Best Event Activation", a testimonianza del suo impegno nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo dell'ecosistema digitale.

I premi mettono in evidenza le competenze di ZTE nello sviluppo di open gateway, reti private 5G-A e applicazioni industriali basate su scenari 5G-A.

Premio "Best Private Network Solution": la soluzione EasyOn 5G-A-RobotNet

La soluzione "EasyOn 5G-A-RobotNet", sviluppata congiuntamente da ZTE, China Telecom e dalle aziende di robotica AGIBOT e DroidUp, ha ricevuto il premio "Best Private Network Solution", che riconosce le soluzioni più innovative nell'uso delle reti private cellulari per migliorare le operazioni aziendali.

Integrando connettività 5G-Advanced e intelligenza artificiale integrata, la soluzione dimostra come una rete dedicata e ottimizzata possa digitalizzare operazioni robotiche complesse e rendere possibile un'automazione più flessibile e scalabile, difficilmente realizzabile con le reti cellulari pubbliche o con il Wi-Fi.

EasyOn 5G-A-RobotNet consente inoltre di coordinare robot di produttori diversi tramite un'unica piattaforma di gestione, permettendo alle aziende di controllare più robot umanoidi in modo integrato e contribuendo a ridurre i costi legati all'introduzione di soluzioni robotiche su larga scala.

La soluzione permette anche la raccolta in tempo reale di dati provenienti da più sensori, favorendo il miglioramento continuo dei modelli di intelligenza artificiale utilizzati nei robot.

Premio "Open Gateway Challenge": la soluzione AI-Powered Open Gateway

La soluzione "AI-Powered Open Gateway", sviluppata da ZTE, China Mobile, dal China Mobile Hangzhou Research Institute e da JD.com, ha ricevuto il premio "Open Gateway Challenge" per il suo contributo allo sviluppo di nuovi servizi basati sulle reti mobili.

Dopo i riconoscimenti ottenuti lo scorso anno, China Mobile e ZTE hanno proseguito la collaborazione con JD.com sviluppando una nuova soluzione chiamata AI-Powered Open Gateway (New AaaS – Abilities as a Service).

La piattaforma è pensata per facilitare l'uso delle funzioni di rete da parte delle aziende e degli sviluppatori, riducendo la complessità nell'utilizzo delle API CAMARA, che permettono alle applicazioni di accedere alle capacità della rete.

Grazie alle tecnologie della rete core di ZTE e all'uso dell'intelligenza artificiale, la soluzione aiuta a:

comprendere meglio le richieste degli utenti,

coordinare automaticamente diversi servizi,

funzionare su reti di operatori differenti,

ampliare le possibilità di utilizzo delle API.

In collaborazione con JD.com, il progetto utilizza anche funzionalità avanzate delle reti 5G e 5G-Advanced, come l'accelerazione della rete (QoD), per migliorare i servizi di assistenza clienti digitale.

La soluzione integra messaggi, voce, video e altri strumenti di comunicazione, consentendo interazioni più efficienti tra clienti e operatori. Questo approccio contribuisce a rendere più rapido il servizio clienti e a migliorare l'esperienza degli utenti.

Grazie all'uso di modelli avanzati di intelligenza artificiale e alla raccolta continua di dati utili al miglioramento del servizio, il progetto rappresenta un passo avanti nello sviluppo dei call center intelligenti di nuova generazione.

Premio "Best Event Activation": progetto 5G-A Powered Concert Live Streaming

Il progetto "5G-A Powered Concert Live Streaming", sviluppato congiuntamente da ZTE, China Telecom e R&J, ha vinto il premio "Best Event Activation". Il riconoscimento premia l'utilizzo delle reti 5G-Advanced (5G-A) per migliorare la trasmissione in diretta di concerti e altri eventi dal vivo.

Il progetto dimostra come il 5G-A possa essere utilizzato su larga scala per lo streaming live di eventi, tra cui spettacoli, iniziative culturali, intrattenimento e attività formative.

La soluzione è stata utilizzata per la prima volta presso lo Hangzhou Olympic Sports Center, nella provincia cinese di Zhejiang. Grazie alle sue prestazioni nel supporto alle trasmissioni live dei concerti, ha offerto un modello replicabile per lo sviluppo dello streaming wireless di eventi dal vivo.

La soluzione 5G-A EasyOn Live consente una velocità di upload superiore a 2 Gbps per singola telecamera, permettendo la trasmissione simultanea di più flussi video in alta definizione.

Grazie al sistema di elaborazione NodeEngine, il percorso di trasmissione dei dati viene ridotto, migliorando l'efficienza e la sicurezza della trasmissione e facilitando la distribuzione delle reti dedicate. Inoltre, la tecnologia 5G-A SuperMIMO consente una trasmissione stabile delle immagini anche in condizioni difficili, come durante la pioggia o in ambienti molto affollati.

Rispetto alle soluzioni tradizionali basate sullo standard DVB, la soluzione EasyOn Live permette di gestire più telecamere, immagini ad alta definizione e trasmissioni stabili utilizzando una sola rete, senza la necessità di apparecchiature hardware aggiuntive costose.

In questo modo la soluzione aiuta gli organizzatori di eventi a superare alcune delle principali difficoltà tecniche legate alle trasmissioni live e offre un nuovo approccio allo streaming di eventi culturali e di intrattenimento.

I GLOMO Awards sono tra i riconoscimenti più importanti del settore delle telecomunicazioni mobili. La giuria, composta da oltre 200 esperti indipendenti, premia ogni anno aziende e professionisti che si distinguono per innovazione ed eccellenza nel mercato globale della telefonia mobile. I premi ottenuti nel 2026 evidenziano il contributo di ZTE nello sviluppo di open gateway, reti private 5G-Advanced (5G-A) e applicazioni basate su tecnologie 5G-A per diversi settori industriali.

In futuro, ZTE continuerà a collaborare con operatori e partner tecnologici a livello globale, con l'obiettivo di sviluppare un ecosistema digitale sempre più aperto e innovativo.

