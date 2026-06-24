GSMA MWC26上海大會將匯聚全球流動通訊業界，因為預計到2030年，流動通訊將為中國經濟貢獻超過2萬億美元

MWC26 上海大會將於明天正式揭幕，無論是機械人足球健兒、業界翹楚演講抑或電動方程式 (Formula E) 還是身歷其境的體驗區，皆在展示引領全球互聯未來的創新成果及前瞻思維

上海2026年6月24日 /美通社/ -- 全球互聯業界即將共赴 MWC26 上海盛會，GSMA 最新研究顯示，中國已佔全球 5G 連接量的 40% 以上。

活動舉行前夕，GSMA 發佈了《2026 年中國流動經濟》(Mobile Economy China 2026) 報告，同時率先預覽與會者將可親身體驗的各項創新及現場體驗。重點項目有人形機械人足球十二碼挑戰賽，還有 GLOMOs Asia 的隆重登場。

GSMA 大中華區主管 Sihan Bo Chen 指出：「目前中國佔全球 5G 連接量逾 40%，而流動通訊技術於 2025 年帶來了 1.5 萬億美元的經濟價值。這些數字說明行業已超越單純的連接，而是演變成更無處不在的存在：一個提升生產力、推動人工智能 (AI) 服務及可持續經濟增長的平台。親臨其境，透過全情投入的業界精英感受這一切的實際踐行及澎湃熱情，正是 MWC 上海大會與眾不同之處。冀盼明天早日來臨。」

AgiBot、Honor、Huawei、Siemens China、Vodafone Asia 及 ZTE 等科技先驅，將加入陣容鼎盛的演講嘉賓行列，深入探討人工智能、機械人技術及互聯產業的前景。

另外，GSMA Foundry 旗下的 CircuitX 計劃，亦會將電動方程式引入 MWC 會場。與會者可透過 10 部電動方程式模擬器體驗賽車的刺激快感。

MWC26 上海大會將聚焦流動生態圈的宏大志向，並呈獻振奮人心的科技躍進。當中包括流動人工智能創新前沿、6G 專區的首次登場；還有未來星座，展示天地融合日益重要的角色。

《2026 年中國流動經濟》重點發現

中國現已佔全球 5G 連接量的 40% 以上，5G-Advanced 更已在超過 330 個內地城市實現商用，用戶數目已突破 1,000 萬大關

流動技術及服務在 2025 年締造了 1.5 萬億美元的經濟價值（佔國內生產總值 (GDP) 的 7.2%），預期到 2030 年將攀升至 2.1 萬億美元

儘管互聯網連接率達 91%，但仍存在 8% 的使用差距，這代表仍有數百萬人尚未能充分受惠於中國的數碼經濟

流動生態系統在 2025 年支撐了 790 萬個就業崗位

營運商收入預期將由 2025 年的 1,910 億美元，增至 2030 年的 2,228 億美元，而期內已規劃的資本開支則為 1,941 億美元

MWC26 上海大會報名登記

SOURCE GSMA