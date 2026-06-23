GSMA MWC26 상하이, 글로벌 모바일 커뮤니티 집결 예정… 모바일, 2030년까지 중국 경제에 2조 달러 이상 기여할 것으로 예측

로봇 축구 선수부터 업계 선도 연사들, 포뮬러 E 및 몰입형 존에 이르기까지 MWC26 상하이, 6월 24일 개막하여 글로벌 연결성의 미래를 형성하는 혁신과 아이디어 선보여

상하이, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 글로벌 연결성 커뮤니티가 MWC26 상하이(MWC26 Shanghai)에서 만날 준비를 하는 가운데, GSMA가 중국이 전 세계 5G 연결의 40% 이상을 차지한다는 새로운 연구를 발표했다.

행사에 앞서 GSMA는 모바일 이코노미 차이나 2026(Mobile Economy China 2026) 보고서를 출시하고, 참석자들이 기대할 수 있는 혁신과 라이브 경험을 미리 공개했다. 하이라이트에는 휴머노이드 로봇 축구 페널티 챌린지(Humanoid Robot Football Penalties Challenge)와 아시아 글로벌 모바일 어워드(GLOMOs Asia) 출시가 포함된다.

GSMA의 시한 보 천(Sihan Bo Chen) 그레이터 차이나 책임자는 다음과 같이 말했다. "중국은 이제 전 세계 5G 연결의 40% 이상을 차지하며, 모바일 기술은 2025년 1조 5000억 달러의 경제적 가치를 창출했다. 이 수치들은 연결성을 훨씬 넘어 생산성, AI 기반 서비스, 지속 가능한 경제 성장을 위한 플랫폼이라는 훨씬 더 보편적인 무언가로 발전한 산업의 이야기를 전한다. 이를 직접 살아 숨 쉬는 사람들을 통해 직접 생생하게 보는 것이 MWC 상하이를 특별하게 만드는 것이다. 내일이 빨리 오기를 기대한다."

아지봇(AgiBot), 아너(Honor), 화웨이(Huawei), 지멘스 차이나(Siemens China), 보다폰 아시아(Vodafone Asia), ZTE를 포함한 기술 리더들이 AI, 로보틱스 및 연결된 산업의 미래를 탐구하는 가득 찬 연사 라인업에 합류할 예정이다.

또한 GSMA 파운드리(GSMA Foundry) 이니셔티브인 서킷엑스(CircuitX)가 MWC에 포뮬러 E(Formula E)를 선보일 예정이다. 참석자들은 10개의 포뮬러 E 시뮬레이터를 통해 레이스의 스릴을 경험할 수 있다.

MWC26 상하이는 생태계의 야망과 흥미로운 기술 발전을 집중 조명할 예정이다. 여기에는 모바일 AI 이노베이션 프런티어(Mobile AI Innovation Frontiers), 6G 존(6G Zone) 데뷔, 우주-지상 통합의 성장하는 역할을 강조하는 미래의 성좌(Constellations of the Future)가 포함된다.

모바일 이코노미 차이나 2026 주요 조사 결과

중국은 이제 전 세계 5G 연결의 40% 이상을 차지하며, 5G 어드밴스드(5G-Advanced)가 중국 본토 330개 이상의 도시에서 상용화되어 1000만 명 이상의 사용자를 돌파했다.

모바일 기술과 서비스는 2025년 1조 5000억 달러의 경제적 가치(GDP의 7.2%)를 창출했으며, 2030년까지 2조 1000억 달러에 달할 것으로 예상된다.

인터넷 연결률 91%에도 불구하고 8%의 사용 격차가 남아 있으며, 이는 중국 디지털 경제의 혜택을 아직 완전히 받지 못하는 수백만 명을 나타낸다.

모바일 생태계는 2025년 790만 개의 일자리를 지원했다.

통신사 수익은 2025년 1910억 달러에서 2030년까지 2228억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 1941억 달러의 자본 지출이 계획되어 있다.

MWC26 상하이 등록

SOURCE GSMA