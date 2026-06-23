GSMA MWC26 상하이, 글로벌 모바일 커뮤니티 집결 예정… 모바일, 2030년까지 중국 경제에 2조 달러 이상 기여할 것으로 예측
뉴스 제공처GSMA
2026년 06월 23일 19:06 KST
로봇 축구 선수부터 업계 선도 연사들, 포뮬러 E 및 몰입형 존에 이르기까지 MWC26 상하이, 6월 24일 개막하여 글로벌 연결성의 미래를 형성하는 혁신과 아이디어 선보여
상하이, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 글로벌 연결성 커뮤니티가 MWC26 상하이(MWC26 Shanghai)에서 만날 준비를 하는 가운데, GSMA가 중국이 전 세계 5G 연결의 40% 이상을 차지한다는 새로운 연구를 발표했다.
행사에 앞서 GSMA는 모바일 이코노미 차이나 2026(Mobile Economy China 2026) 보고서를 출시하고, 참석자들이 기대할 수 있는 혁신과 라이브 경험을 미리 공개했다. 하이라이트에는 휴머노이드 로봇 축구 페널티 챌린지(Humanoid Robot Football Penalties Challenge)와 아시아 글로벌 모바일 어워드(GLOMOs Asia) 출시가 포함된다.
GSMA의 시한 보 천(Sihan Bo Chen) 그레이터 차이나 책임자는 다음과 같이 말했다. "중국은 이제 전 세계 5G 연결의 40% 이상을 차지하며, 모바일 기술은 2025년 1조 5000억 달러의 경제적 가치를 창출했다. 이 수치들은 연결성을 훨씬 넘어 생산성, AI 기반 서비스, 지속 가능한 경제 성장을 위한 플랫폼이라는 훨씬 더 보편적인 무언가로 발전한 산업의 이야기를 전한다. 이를 직접 살아 숨 쉬는 사람들을 통해 직접 생생하게 보는 것이 MWC 상하이를 특별하게 만드는 것이다. 내일이 빨리 오기를 기대한다."
아지봇(AgiBot), 아너(Honor), 화웨이(Huawei), 지멘스 차이나(Siemens China), 보다폰 아시아(Vodafone Asia), ZTE를 포함한 기술 리더들이 AI, 로보틱스 및 연결된 산업의 미래를 탐구하는 가득 찬 연사 라인업에 합류할 예정이다.
또한 GSMA 파운드리(GSMA Foundry) 이니셔티브인 서킷엑스(CircuitX)가 MWC에 포뮬러 E(Formula E)를 선보일 예정이다. 참석자들은 10개의 포뮬러 E 시뮬레이터를 통해 레이스의 스릴을 경험할 수 있다.
MWC26 상하이는 생태계의 야망과 흥미로운 기술 발전을 집중 조명할 예정이다. 여기에는 모바일 AI 이노베이션 프런티어(Mobile AI Innovation Frontiers), 6G 존(6G Zone) 데뷔, 우주-지상 통합의 성장하는 역할을 강조하는 미래의 성좌(Constellations of the Future)가 포함된다.
모바일 이코노미 차이나 2026 주요 조사 결과
- 중국은 이제 전 세계 5G 연결의 40% 이상을 차지하며, 5G 어드밴스드(5G-Advanced)가 중국 본토 330개 이상의 도시에서 상용화되어 1000만 명 이상의 사용자를 돌파했다.
- 모바일 기술과 서비스는 2025년 1조 5000억 달러의 경제적 가치(GDP의 7.2%)를 창출했으며, 2030년까지 2조 1000억 달러에 달할 것으로 예상된다.
- 인터넷 연결률 91%에도 불구하고 8%의 사용 격차가 남아 있으며, 이는 중국 디지털 경제의 혜택을 아직 완전히 받지 못하는 수백만 명을 나타낸다.
- 모바일 생태계는 2025년 790만 개의 일자리를 지원했다.
- 통신사 수익은 2025년 1910억 달러에서 2030년까지 2228억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 1941억 달러의 자본 지출이 계획되어 있다.
MWC26 상하이 등록
SOURCE GSMA
이 기사 공유