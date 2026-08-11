GSMA：數碼信任、AI、數碼主權及韌性成為 M360 ASEAN 焦點，流動通訊業料至 2030 年為亞太區經濟貢獻 1.4 萬億美元

馬來西亞吉隆坡2026年8月11日 /美通社/ -- GSMA 最新發佈的《2026 年亞太區流動經濟報告》顯示，流動技術及服務預計至 2030 年將為亞太區經濟貢獻 1.4 萬億美元，較目前的 1 萬億美元增加 40%。

該報告今日在吉隆坡發佈，為下月舉行的 M360 ASEAN 2026 揭開序幕。報告指出，下一階段數碼增長的發展方向，不僅取決於網絡連接，亦視乎政府、電訊營運商及技術供應商如何回應以下 4 項日益交織的優先議題：人工智能（AI）迅速崛起、數碼信任日漸下降、對更具韌性的數碼基建需求增加，以及各界日益關注數碼主權。

重點發現：

至 2030 年，5G 連接數預計將達 15 億個，佔亞太區所有流動通訊連接的 50%。

2025 年至 2030 年期間，電訊營運商預計將投放逾 2,000 億美元作資本開支。

2025 年，流動通訊生態系統為區內提供了 1,800 萬個職位。

即使所在地區已有流動寬頻網絡覆蓋，目前仍有逾 7 億名成年人尚未上網。

GSMA 亞太區主管 Julian Gorman 表示：「流動通訊業在塑造亞太區數碼未來方面，正發揮日益重要的作用。正如報告所顯示，區內各經濟體及社會的數碼化程度不斷提升，而流動網絡正是推動 AI 應用、建立數碼信任及建設具韌性數碼基建的重要基礎。隨著各地政府愈加重視數碼主權，而市民亦期望獲得更有力的保障，以免受騙案、欺詐及網絡威脅侵害，業界所肩負的責任亦日益重大。M360 ASEAN 將匯聚政策制定者、業界領袖及創新者，共同應對這些挑戰、鞏固信任，並確保數碼轉型能夠為所有人帶來長遠的經濟及社會效益。」

報告提及的多項重點議題，包括 AI 應用、數碼信任、數碼主權、網絡韌性及數碼共融，將於 2026 年 9 月 9 日至 10 日在吉隆坡舉行的 M360 ASEAN 上作深入探討。

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M360 ASEAN 2026 現已開放登記，請按此報名。傳媒代表可按此申請免費傳媒證。

MWC26 Doha 現亦已開放登記，活動將於 2026 年 11 月 8 日至 10 日再次在 DECC 舉行。按此了解詳情。

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SOURCE GSMA