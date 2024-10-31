HABANOS, S.A. 在西班牙呈現全球首發：H. UPMANN MAGNUM FINITE 2024 限量版

Magnum Finite 以 25 支的獨特木盒包裝，彰顯其限量版的尊貴地位，完美體現這款限量版的品質與獨特性。

在獨特場地盛大揭幕

這款精美的雪茄於西班牙首都最具代表性的地標之一隆重發布。在拉斯文塔斯鬥牛場的拱門和內庭，一個充滿魅力、歷史和文化底蘊的空間，為賓客奉上一場精緻的雞尾酒會。會上，賓客品嚐了包括 Lustau 葡萄酒、Código 1530 龍舌蘭雞尾酒、959 Ibéricos 頂級伊比利亞火腿等多款美食，以及當地特色佳餚。賓客還品嚐了 H.Upmann 品牌的 Half Corona 和 Magnum 46 型號雪茄。

隨後，賓客移步至鬥牛場內，在為此次活動特別佈置的帳篷下享用精緻的坐席晚餐。當晚，著名藝術總監、編舞家和作曲家 Aaron Vivancos 的團隊帶來了一場精彩絕倫的表演，令所有賓客陶醉其中。

當晚的重頭戲是 H. Upmann Magnum Finite 2024 限量版的發布，這款珍品完美詮釋了品牌的精髓，並致力於追求最高品質和傳統。

品嘗筆記：



茄衣：焦糖色，光滑細膩，油潤亮澤

口味： 奶油、木質、烤麵包、泥土、帶有植物和礦物香氣、成熟水果、甜味和輕微辛香，餘韻為乾草、煙熏雪松、潮濕泥土、苔蘚、碘香氣、乾李子、香草、肉荳蔻和糖蜜。

香氣： 煙草、木質、烤麵包、草本、成熟水果、辛辣和甜美，餘韻為煙熏雪松、皮革、葡萄乾、咖啡、可可、丁香、香草和糖蜜。

強度： 輕至中度

抽吸： 極佳

燃燒： 非常均勻和統一

灰燼： 深灰色帶有中灰色條紋，呈啞光狀態

吸煙時間：約 60 分鐘

品牌：H. Upmann

市場名稱：Magnum Finite

工廠名稱：Singulares

尺寸：環徑 53 x 長度 130 毫米

包裝： 25 支盒裝

*(P.A.O.) 保護原產地名稱

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SOURCE Habanos, S.A.