HABANOS, S.A. 在西班牙呈現全球首發：H. UPMANN MAGNUM FINITE 2024 限量版

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Habanos, S.A.

31 10月, 2024, 10:48 CST

  • Tabacalera, S.L.U. 與 Club Pasión Habanos 攜手合作，於馬德里聞名遐邇的拉斯文塔斯鬥牛場舉辦了一場獨家活動，向超過 400 位雪茄愛好者隆重推出全新力作
  • 這款 H. Upmann Magnum Finite 2024 限量版（環徑 53 x 長度 130 毫米）雪茄經過精心陳放，口感豐富，完美融合傳統工藝與獨特風格

古巴哈瓦那2024年10月31日 /美通社/ -- HABANOS, S.A. 與其在西班牙市場的合作夥伴及獨家代理商 Tabacalera, S.L.U. 共同宣布，H. Upmann 品牌全新力作 Magnum Finite 2024 限量版正式全球首發。由 Club Pasión Habanos 主辦的「El ruedo de H. Upmann」活動於西班牙馬德里標誌性的拉斯文塔斯鬥牛場盛大舉行，吸引了眾多雪茄愛好者和行家共襄盛舉，一同享受這場充滿驚喜的夜晚。

H. Upmann Magnum Finite 2024 限量版（環徑 53 x 長度 130 毫米）不僅外型優雅，更以其獨特性脫穎而出。這款雪茄專為追求獨特與精緻體驗的雪茄愛好者而設計，結合了雪茄傳統及品牌傳統精緻的 Habanos 雪茄風味，有著輕至中等的醇厚口感，還有至少兩年的限量版特殊陳放的獨特風味。H. Upmann Magnum Finite 是工匠精神的結晶，採用來自古巴比拿爾德里奧地區 Vuelta Abajo* 莊園的頂級茄衣、茄芯和茄套葉，這裡出產全球最優質的煙草。

H. Upmann Magnum Finite Limited Edition 2024
H. Upmann Magnum Finite Limited Edition 2024

Magnum Finite 以 25 支的獨特木盒包裝，彰顯其限量版的尊貴地位，完美體現這款限量版的品質與獨特性。

在獨特場地盛大揭幕

這款精美的雪茄於西班牙首都最具代表性的地標之一隆重發布。在拉斯文塔斯鬥牛場的拱門和內庭，一個充滿魅力、歷史和文化底蘊的空間，為賓客奉上一場精緻的雞尾酒會。會上，賓客品嚐了包括 Lustau 葡萄酒、Código 1530 龍舌蘭雞尾酒、959 Ibéricos 頂級伊比利亞火腿等多款美食，以及當地特色佳餚。賓客還品嚐了 H.Upmann 品牌的 Half Corona 和 Magnum 46 型號雪茄。

隨後，賓客移步至鬥牛場內，在為此次活動特別佈置的帳篷下享用精緻的坐席晚餐。當晚，著名藝術總監、編舞家和作曲家 Aaron Vivancos 的團隊帶來了一場精彩絕倫的表演，令所有賓客陶醉其中。

當晚的重頭戲是 H. Upmann Magnum Finite 2024 限量版的發布，這款珍品完美詮釋了品牌的精髓，並致力於追求最高品質和傳統。

品嘗筆記：

茄衣：焦糖色，光滑細膩，油潤亮澤
口味： 奶油、木質、烤麵包、泥土、帶有植物和礦物香氣、成熟水果、甜味和輕微辛香，餘韻為乾草、煙熏雪松、潮濕泥土、苔蘚、碘香氣、乾李子、香草、肉荳蔻和糖蜜。
香氣： 煙草、木質、烤麵包、草本、成熟水果、辛辣和甜美，餘韻為煙熏雪松、皮革、葡萄乾、咖啡、可可、丁香、香草和糖蜜。
強度： 輕至中度
抽吸： 極佳
燃燒： 非常均勻和統一
灰燼： 深灰色帶有中灰色條紋，呈啞光狀態
吸煙時間：約 60 分鐘
品牌：H. Upmann
市場名稱：Magnum Finite
工廠名稱：Singulares
尺寸：環徑 53 x 長度 130 毫米
包裝： 25 支盒裝

*(P.A.O.) 保護原產地名稱

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SOURCE Habanos, S.A.

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