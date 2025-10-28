HABANOS, S.A. 推出全球首批 2025 年 MONTECRISTO ELBA 限量版雪茄
29 10月, 2025, 03:55 CST
- Montecristo 慶祝成立 90 週年，而將於西班牙市場獨家推出最新 2025 年「Elba」限量版雪茄。
- 該公司透過這款全新限量版雪茄，結合傳統、工藝與優雅，並重申對卓越與創新的承諾。
- 在 Habanos 愛好者最期待活動之一，Club Pasión Habanos 籌劃在經典「拉斯班塔斯鬥牛場」舉行 Elba, Montecristo's treasure 活動期間，推出這款雪茄和慶祝週年紀念。
古巴夏灣拿 2025年10月29日 /美通社/ -- Habanos, S.A. 在馬德里拉斯班塔斯鬥牛場舉行的 Elba, the treasure of Montecristo 活動中，正式推出最新 Montecristo Elba Limited Edition 2025 雪茄。這場晚會由 Club Pasión Habanos 籌劃，匯聚超過 400 名參加者，包括獨家經銷商、專業傳媒人士與雪茄愛好者。他們率先品嚐這款獨特雪茄為快，而這款雪茄專為體現 Montecristo 品牌的優雅與獨特味道而設計。
Habanos, S.A. 透過這款限量版雪茄，重申對 Montecristo 品牌與眾不同的卓越與真實承諾。Elba（環規 54 x 長度 146 毫米），工廠名稱為 Encantos。在 Habanos 雪茄產品系列中，這是前所未有的產品。它的強度為中等至最高，採用「完全手工，填充長芯」方式生產，並經過最少兩年發酵。它的茄衣、茄芯和煙葉均從古巴* Pinar del Río* 地區Vuelta Abajo* 的最佳田地中精心挑選，而該地區以生產全球最佳煙葉而聞名。它的平衡、強度與優雅，體現 Montecristo 的獨特本質，並鞏固它在 Habano 雪茄極佳傳奇中的地位。
2025 年 Montecristo Elba 限量版提供兩種獨家包裝：全球所有市場發售 20 支特別盒裝，而首批限量推出 10,000 支編號 5 個支裝特別盒裝，僅於西班牙發售。每支 Habano 雪茄均以首批限量雪茄帶為特色。
此兩款包裝的包裝與雪茄帶上，均以配備 NFC 技術。這創新不僅可以驗證產品，同時在適用此功能的市場中，還可提供產品、工藝和品牌歷史的獨家內容。此推出重申 Habanos, S.A. 的創新精神，即採用先進科技來豐富雪茄愛好者的體驗，同時不失 Habano 雪茄的獨特手工價值。
「Montecristo Elba 代表我們的歷史精髓：在手工傳承與不斷尋求帶給愛好者驚喜新方式之間，取得平衡。」 Habanos, S.A. 商業副總裁 Jorge Perez 表示。
當晚，參加者享用搭配美食、葡萄酒和白蘭地的晚餐，當中包括 Ximénez-Spínola 葡萄酒和白蘭地、Celler Masroig 葡萄酒、Mahou 優質啤酒、959 Ibérico 高級橡果火腿、Café Dromedario 特色咖啡，以及其他烈酒（例如 Havana Club Selección de Maestros 冧酒、Chivas Regal Mizunara 威士忌、Código 1530 Reposado 龍舌蘭酒、Marcillac 的雅文邑白蘭地，以及 St. Petroni Aperitivo 與 Pacharán Menesa 調製的雞尾酒）。此活動表演包括電小提琴家 Miguel Lara 將古典音樂融合當代音樂風格，以及 Pitingo 將法蘭明歌融合靈魂樂、音樂和感官體驗，而靈感來自 Montecristo 的精髓。「拉斯班塔斯鬥牛場」連續兩年成為該活動的舉辦場地，並已成為 Habanos 雪茄的歷史、文化與熱情交匯，並重申馬德里作為 Habanos 雪茄世界極佳國際舞台之一的地位。
Habanos, S.A. 透過此推出，擴大自身限量版產品系列，鞏固 Montecristo 的全球領導地位，並於不失去傳奇精髓下，重塑自我的能力。
味道紀錄：
雪茄帶：Montecristo
市場名稱：Elba
工廠名稱：Encantos
尺寸：環徑 54 x 長度 146 毫米
包裝：20 支特別盒裝與 5 支編號首批盒裝，包裝和限量版雪茄帶均配備 NFC 技術。
茄衣：棕色，光滑細膩，油潤亮澤
抽吸：極佳
灰燼：緊湊兼持久
燃燒：直至煙霧散盡，均勻一致。
強度：最高
吸煙時間：約 1 小時 10 分鐘
Montecristo Elba 雪茄口感濃郁均衡，抽吸過程展現優雅演變。它以烘焙味道而聞名，帶有淡淡可可、雲呢拿、肉荳蔻和糖蜜的味道，終極達到圓潤持久餘香。這款限量版雪茄的和諧與特色，成為口味與個性獨特 Habanos 雪茄愛好者的不二之選。
如欲下載高清產品圖片,請按此。
