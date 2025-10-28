HABANOS, S.A. 推出全球首批 2025 年 MONTECRISTO ELBA 限量版雪茄

2025 年 Montecristo Elba 限量版提供兩種獨家包裝：全球所有市場發售 20 支特別盒裝，而首批限量推出 10,000 支編號 5 個支裝特別盒裝，僅於西班牙發售。每支 Habano 雪茄均以首批限量雪茄帶為特色。

此兩款包裝的包裝與雪茄帶上，均以配備 NFC 技術。這創新不僅可以驗證產品，同時在適用此功能的市場中，還可提供產品、工藝和品牌歷史的獨家內容。此推出重申 Habanos, S.A. 的創新精神，即採用先進科技來豐富雪茄愛好者的體驗，同時不失 Habano 雪茄的獨特手工價值。

「Montecristo Elba 代表我們的歷史精髓：在手工傳承與不斷尋求帶給愛好者驚喜新方式之間，取得平衡。」 Habanos, S.A. 商業副總裁 Jorge Perez 表示。

當晚，參加者享用搭配美食、葡萄酒和白蘭地的晚餐，當中包括 Ximénez-Spínola 葡萄酒和白蘭地、Celler Masroig 葡萄酒、Mahou 優質啤酒、959 Ibérico 高級橡果火腿、Café Dromedario 特色咖啡，以及其他烈酒（例如 Havana Club Selección de Maestros 冧酒、Chivas Regal Mizunara 威士忌、Código 1530 Reposado 龍舌蘭酒、Marcillac 的雅文邑白蘭地，以及 St. Petroni Aperitivo 與 Pacharán Menesa 調製的雞尾酒）。此活動表演包括電小提琴家 Miguel Lara 將古典音樂融合當代音樂風格，以及 Pitingo 將法蘭明歌融合靈魂樂、音樂和感官體驗，而靈感來自 Montecristo 的精髓。「拉斯班塔斯鬥牛場」連續兩年成為該活動的舉辦場地，並已成為 Habanos 雪茄的歷史、文化與熱情交匯，並重申馬德里作為 Habanos 雪茄世界極佳國際舞台之一的地位。

Habanos, S.A. 透過此推出，擴大自身限量版產品系列，鞏固 Montecristo 的全球領導地位，並於不失去傳奇精髓下，重塑自我的能力。

味道紀錄：

雪茄帶：Montecristo

市場名稱：Elba

工廠名稱：Encantos

尺寸：環徑 54 x 長度 146 毫米

包裝：20 支特別盒裝與 5 支編號首批盒裝，包裝和限量版雪茄帶均配備 NFC 技術。

茄衣：棕色，光滑細膩，油潤亮澤

抽吸：極佳

灰燼：緊湊兼持久

燃燒：直至煙霧散盡，均勻一致。

強度：最高

吸煙時間：約 1 小時 10 分鐘

Montecristo Elba 雪茄口感濃郁均衡，抽吸過程展現優雅演變。它以烘焙味道而聞名，帶有淡淡可可、雲呢拿、肉荳蔻和糖蜜的味道，終極達到圓潤持久餘香。這款限量版雪茄的和諧與特色，成為口味與個性獨特 Habanos 雪茄愛好者的不二之選。

SOURCE Habanos, S.A.