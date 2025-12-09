守正+創新+發展：客藥(Hakka Medicine)與中藥的「雙生」之路

香港2025年12月9日 /美通社/ -- 11月23日至25日，第七屆世界客商大會在廣東梅州舉行。大會以「聚全球客商 助高質量發展」為主題，秉持「開放、創新、合作、共贏」的理念，共同探討客家文化和產業發展新機遇。在這場全球客商矚目的盛會上，廣東嘉應製藥股份有限公司攜「雙料喉風散」、「固精參茸丸」、「龍腦膏」等明星產品精彩亮相，向世界展示了客家醫藥的獨特魅力。

談到客家人的客藥，那就不得不提中藥。一直以來，全球健康需求在持續增長，中國的中藥憑借其獨特的理論體系與臨床療效，正日益贏得全球的廣泛認可。作為中藥寶庫中的獨特瑰寶之一——客藥(Hakka Medicine)，依托其南北融合的特性，深厚歷史底蘊，獨特的治療效果，正與中藥共同邁向國際舞台。客藥，正從客家人南遷所帶來的醫學智慧，融入中藥「出海」的浪潮中。

守正：客家醫藥與中藥的內涵及關系

客藥與中藥同為中華醫藥體系的重要組成部分，既一脈相承又各具特色。中藥作為中華民族傳統醫藥的重要且優秀的代表，堅持以陰陽五行、天人合一等哲學思想為指導，構建起了獨特且系統完備的辨證論治理論體系。

客藥是客家民系在長期歷史遷徙與發展過程中逐步形成的具有鮮明地域特色的醫藥文化，不僅傳承了中國中原地區早期的古典醫學的核心理論與精髓，還將傳統中醫理論與南方自然環境和氣候條件相結合，更積極融合南方地區草藥應用實踐經驗和部分少數民族用藥理念，形成了理論多元、方法獨特、實用高效的中藥體系，其核心理念強調「急則治標、緩則固本」，展現出較強的適應性與創新性。

總的來說，客藥與中藥的關系可概括為「傳承與創新相結合、融合與互補並重」。客藥是中醫藥在特定地域和實踐基礎上的深化與發展，其理論體系和臨床實踐進一步豐富了中國中藥的內涵；中藥則為客藥提供了堅實的理論基礎與方法指導，奠定了其發展的基本框架。二者共同豐富了我國醫藥寶庫。

創新：客藥與中藥的異同

客藥與中藥在理論基礎上既有共性又有差異。二者的共性在於都強調陰陽五行、天人合一、辨證論治、整體觀念等思想和理論，二者的差異則體現在客藥更加注重與當地環境的適應性，實現了中藥的地域化並在某些理論應用進行了創新。

在理論基礎上，客藥具有三大特點：一是南北融合，既保留中原醫學的精髓，又融入南方少數民族的醫藥智慧；二是易經理論與醫學實踐的結合，如倡導「以易為醫源」；三是注重「治未病」，強調預防為主。

在治療方法上，客藥呈現出獨特之處。其不僅繼承了中醫藥的針灸、推拿等外治法，還發展出了具有客家特色的治療方法。

在用藥特色上，客藥更注重清熱解毒除濕類藥材的應用。這些藥材多用於應對南方濕熱環境導致的疾病，如土茯苓、金盞盤緩解濕熱之氣導致的身體燥熱，金銀花、肉桂等治療濕熱之邪導致的胃腸氣機阻滯。

發展：從傳統到現代的蝶變之路

客藥與中藥的發展歷程，歷經了從傳統至現代的轉變過程。傳統時期，客藥主要依靠家族傳承與師徒授受的方式傳承，形成了較為完整的可流傳中藥體系。例如，雙料喉風散由清代鄭蘭浦研制，後經其第五代孫鄭士隆發揚與傳承，自清朝中期至民國時期，歷時近200餘年，該方劑得以保存至今。

近年來，隨著中國對中醫藥的重視，客藥也得到了新的保護與傳承。2025年4月，廣東省非物質文化遺產保護工作培訓班在梅州舉辦，為客藥文化傳承提供了專業支持。2025年9月，中國中山大學藥學院教授藍文健在嘉應製藥調研後提出，通過共建學生實踐基地、申報企業博士後工作站、聯合建設省級重點實驗室等形式，為客藥企業注入科研與人才動能。

近年來，中國文化不斷在世界範圍內彰顯價值，文化自信愈加增發。中醫文化出海不僅是將中國中醫藥的優勢推向世界、為世界服務，也是向世界學習的過程。中醫藥走向世界，通過文化嫁接和標準化建設，才可以真正融入國際醫療體系。

歷史告訴我們，客藥(Hakka Medicine)作為中藥的重要組成部分，其在國際舞台上已經展現了獨特魅力。嘉應製藥作為客藥文化的重要傳承者，正積極探索客藥國際化道路，讓更多人了解客藥，認可客藥。

