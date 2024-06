HEARTS ON FIRE公佈全球品牌RE-BRANDING計劃

香港2024年5月30日 /美通社/ -- Hearts On Fire憑藉著綻放極緻光芒的完美車工鑽石享譽全球,今日發佈全新品牌形象,令Hearts On Fire成為更加教人夢寐以求的珠寶品牌。

Hearts On Fire銳意打造現代時尚珠寶和獨特體驗,讓顧客能擁有易於搭配和賞心悅目的鑽飾,而全球品牌Re-Branding計劃亦秉持此理念。全方位的Re-Branding計劃包括推出全新品牌形象、開設全新形象概念店、推出全新經典系列,以及展開精彩的創意形象廣告。

於1996年創立的Hearts On Fire以深厚的專業知識和卓越工藝見稱,率先推出品牌鑽石,並寫下優質鑽石的新標準。每顆Hearts On Fire美鑽也經過仔細切割和打磨,形成完美的八心八箭圖案。品牌在鑽石打磨、比例和對稱度方面也力臻完美,確保鑽石綻放璀璨火彩和懾人光芒。

Hearts On Fire全球總裁Rita Maltez表示:「近30年來,Hearts On Fire一直專注於品牌標誌性的鑽石切工,並以璀璨無匹的美鑽知名。時至今天,我們仍然恪守此理念,並進一步發揚品牌的獨特視野,繼續吸引和啟發顧客。我們懷著興奮心情展開全新篇章,將Hearts On Fire塑造成名副其實的現代精品品牌,迎合顧客不斷轉變的需求。」

除了採用令人眼前一亮的全新品牌標誌,Hearts On Fire亦推出品牌Monogram(圖形標誌),巧妙捕捉光線流麗靈動的特質。充滿現代感的色彩組合以奪目紅色點綴優雅脫俗的自然色調背景,象徵品牌大膽破格的方向。

品牌Re-branding計劃的另一個重要里程碑,是於2024年夏季在香港開設全新Hearts On Fire專門店。專門店由品牌與國際知名室內設計師Joyce Wang攜手設計,以寬敞開揚、格調溫馨的空間,讓顧客細意欣賞琳瑯滿目的鑽飾。品牌亦會在全球各大城市開設專門店,同時具策略性地升級全球的批發網絡。

Hearts On Fire也會按照品牌Re-branding計劃開設全新網站、革新品牌的社交媒體和推出全新的創意視覺內容。

此外,Hearts On Fire亦會推出一個全新風格出眾的經典系列。Barre系列從大都會的動感活力汲取靈感,以破格的飄懸鑽石鑲嵌和簡潔奪目的黃金元素,打破珠寶設計的陳規。

Hearts On Fire首席創意長Yunjo Lee表示:「Barre系列體現Hearts On Fire的全新創意理念,亦即主張以從容自信的方式佩戴鑽飾,並盡情享受閃爍美鑽照亮平凡時刻的喜悅。這個系列只是第一步,我熱切期待創作更多彰顯Hearts On Fire特色的經典系列。」

就此,Hearts On Fire於今天發表全球宣傳廣告《Light, Unleashed》,以Barre系列為焦點,頌揚Hearts on Fire的燦爛傳奇和揭示品牌的未來,展現鑽石擺脫束縛,徹底綻放醉人光芒與火彩。

Hearts On Fire Barre系列將於官方網站及指定零售點發售,品牌亦會為系列在策略城市舉行現場及網上宣傳活動,包括設立限時概念店、展覽和品味生活內容等等。

關於HEARTS ON FIRE

HEARTS ON FIRE®為現代鑽石珠寶品牌,以車工完美的閃爍鑽石享譽全球。

自1996年創立以來,HEARTS ON FIRE®致力將大自然孕育的瑰寶雕琢成耀眼無匹的璀璨鑽石,寫下頂級美鑽和完美車工的新標準。HEARTS ON FIRE®在工藝方面精益求精,加上勇於創新的精神,令品牌的鑽飾能照亮每個美好時刻。

HEARTS ON FIRE®於2014年獲周大福珠寶集團收購,並成為旗下品牌。品牌的鑽飾透過HEARTS ON FIRE®專門店、官方網站及全球680個銷售點行銷全球。詳情請瀏覽www.heartsonfire.com。

