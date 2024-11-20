全球董事會在可持續發展方面取得進展，但人工智能和地緣政治風險依然嚴峻----Heidrick & Struggles 報告

Heidrick & Struggles、BCG 和 INSEAD 的最新全球調查顯示，董事會對可持續發展治理的信心日益增強，但董事會及行政總裁仍然對彼此的領導能力缺乏信心

倫敦2024年11月21日 /美通社/ -- 全球管理人才顧問與按需人才解決方案的頂級供應商 Heidrick & Struggles（納斯達克股票代碼：HSII）與 Boston Consulting Group (BCG) 和歐洲工商管理學院 (INSEAD) 企業管治中心合作發表報告，探討董事會如何應對當前複雜多變的趨勢和挑戰。《董事會與社會：董事會如何應對從可持續發展到地緣政治波動的挑戰》報告指出，董事會在處理可持續發展議題方面取得顯著進展，但在理解其他問題方面則信心不足，例如生成式人工智能重要性日益增長、貿易和地緣政治風險加劇。以上四個相互關聯的因素，迫使董事及行政總裁們面對一個充滿矛盾和政治因素、日益難以預測的環境。

此外，報告亦顯示公司領導層之間在如何應對挑戰的同時更好地提升競爭力方面存在潛在分歧。

董事會的主要發現

77% 的董事會認為公司有責任應對可持續發展問題

36% 的董事會認為公司已準備好把握人工智能帶來的機遇

37% 的董事會認為公司有充足的策略應對地緣政治風險

29% 的董事對行政總裁應對不確定性的能力缺乏信心

26% 的行政總裁對董事會的效率缺乏信心

有半數受訪者不相信公司有能力識別與可持續發展、生成式人工智能和地緣政治相關的新威脅和機遇

報告顯示，77% 的受訪全球董事會成員認為公司有責任關注社會議題，但超過一半 (54%) 的人認為商業目標仍然是首要任務。與對可持續的熱情形成對比的是，只有 36% 的董事認為公司已準備好充分利用人工智能的顛覆性潛力，而只有 37% 的董事認為公司有充足的策略來應對地緣政治風險。

這些發現突顯出迫切需要在傳統管治與前瞻性策略之間取得更大平衡，並加強對董事會能力的投資。儘管對當前風險和新興技術的信心水平不高，但令人鼓舞的是，超過 60% 的董事表示其董事會在風險管理方面「積極參與」，表明他們願意積極應對挑戰，無論這些挑戰有多複雜。

日益複雜的環境下，信心危機浮現

這份新報告揭示了令人憂慮的跡象：董事會內部出現分歧，29% 的董事對行政總裁應對挑戰和提升公司長遠價值的能力缺乏信心。同時，亦有相若比例的行政總裁 (26%) 對董事會的效率持懷疑態度，反映了高級領導團隊之間的緊張關係加劇，他們正面臨前所未有的更複雜多變的挑戰。

報告亦發現，約一半的董事不相信公司有能力識別與可持續發展、生成式人工智能和地緣政治相關的新威脅和機遇，亦無法將其轉化為競爭優勢。隨着全球商業格局不斷變化，董事會必須保持凝聚力，與領導層步調一致，並透過創新的企業策略應對新挑戰，這一點比以往任何時候都更為重要。有效管治的關鍵在於兼具前瞻性和韌性，將挑戰轉化為機遇，讓企業在日益動盪的環境中不僅能生存，更能蓬勃發展。

Heidrick & Struggles 合夥人兼報告合著者 Jeremy Hanson 評論調查結果時表示：「雖然董事會在可持續發展方面加大力度令人鼓舞，但今年的調查揭示了董事和管理層之間在應對挑戰的能力方面存在緊張關係。面對如此巨大的風險和日益複雜的形勢，董事會與管理層之間的協作不僅是最佳做法，更是應對當前和未來挑戰的必要條件。重要的是，協作並不代表董事會應避免與管理層進行建設性辯論。事實上，在當今瞬息萬變的環境中，促進坦誠、甚至是艱難的對話，對董事會作出有韌性且全面的決策至關重要。」

INSEAD 企業管治中心執行董事 Sonia Tatar 表示： 「現今的董事會可以從被動轉為主動，這將使他們獲益良多。除了了解顛覆性趨勢外，他們還可以放眼未來——預測未來的衝擊和潛在風險，並找到利用新興趨勢來把握機遇的方法。透過將有助於決策的洞察轉化為策略行動，他們將能更好地引導企業提升韌性，有效應對變化。」

BCG 行銷總監兼高級合夥人 David Young 也評論該報告稱： 「在地緣政治不確定性、科技快速發展以及對氣候變化影響的持續擔憂下，董事會正面臨著新的、日益複雜的挑戰。但董事會在應對可持續發展方面取得了顯著進展——現在，他們有機會從這些努力中汲取經驗，與管理層進行深入對話，共同應對日益擴展的議程。」

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關於 Heidrick & Struggles：

Heidrick & Struggles (納斯達克股票代碼：HSII）是全球管理人才顧問與按需人才解決方案的頂級供應商，致力為全球頂級機構提供高級人才及顧問需要的服務。我們作為可靠的管理人才顧問，與客戶通力合作培養與發展未來的管理人員及組織。我們提供網羅管理人才、多元與包容、管理人才評估與發展、組織與團隊進化，以及塑造企業文化等服務和產品，並提供按需兼獨立的人才解決方案。Heidrick & Struggles 是獵頭界先驅，早於 70 多年前開創此項專業服務。現時，該公司以一站式管理人才團隊為宗旨，提供多個整合人才和人力資本解決方案。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.heidrick.com

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Boston Consulting Group 與商界和社會領袖合作，以解決他們面臨最重要的挑戰，並把握他們最大的機遇。BCG 成立於 1963 年，成立當年堪稱商業策略領域的先驅。時至今日，我們與客戶緊密合作採取顛覆性的方法，目標是讓所有利益相關者獲益，使機構能夠實現增長、建立可持續的競爭優勢，並推動積極的社會影響。

我們來自全球各地的多元化團隊具有深厚的行業和職能專業知識，以及一系列質疑現狀和引發改變的觀點。BCG 透過領先的管理諮詢、技術和設計，以及企業和數碼創新來提供解決方案。我們採用獨特的協作模式，在公司內部和客戶機構的各個層面上進行合作，以實現協助客戶繁榮發展並讓世界變得更美好的目標。

關於 INSEAD：

INSEAD 是全球領先且規模最大的研究生商學院之一，致力於匯聚人才、文化和思想，培養負責任的商業領袖，為商業和社會帶來革新。學院的研究、教學和合作關係體現了其全球視野和文化多樣性。

INSEAD 的辦學地點遍佈歐洲、亞洲、中東和北美，其商業教育和研究橫跨四大洲。學院擁有來自 41 個國家及地區的 159 位知名教職員工，每年為超過 1,500 名學位課程學員提供啟發，包括管理學碩士、工商管理碩士 (MBA)、全球高級管理人員工商管理碩士 (Global Executive MBA)、專業碩士學位（金融學高級管理人員碩士和變革管理高級管理人員碩士）和博士課程。此外，每年還有超過 18,000 名管理人員參加 INSEAD 的高級管理教育課程。

INSEAD 不斷開展創新研究，並在所有課程中融入創新元素。學院為商業領袖提供在世界各地開展業務所需的知識和意識。其核心價值觀推動學術卓越，並以「世界商學院」的身份服務於全球社區。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.insead.edu。

關於 INSEAD 企業管治中心：

INSEAD 企業管治中心（ICGC）一直積極致力於為全球的公司治理知識和實踐作出獨特貢獻。其願景是成為公司治理領域研究、創新和影響力的領先中心。ICGC 通過教育項目組合和倡議，致力於在公眾和利益相關者社區中建立更大的信任，使企業成為改善經濟市場和全球社會環境的中堅力量。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.insead.edu/centres/corporate-governance。

SOURCE 海德思哲