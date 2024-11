Les conseils d'administration mondiaux progressent en matière de développement durable, mais les risques liés à l'IA et à la géopolitique restent importants, selon Heidrick & Struggles

Une nouvelle enquête mondiale réalisée par Heidrick & Struggles, BCG et l'INSEAD révèle une confiance croissante dans la gouvernance du développement durable, mais les conseils d'administration et les PDG manquent encore de confiance dans le leadership de l'un et de l'autre.

LONDRES, le 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de solutions de conseil en leadership et de talents à la demande, a fait équipe avec Boston Consulting Group (BCG) et le INSEAD Corporate Governance Centre, pour publier un rapport explorant la façon dont les conseils d'administration réagissent aux tendances complexes et aux perturbations auxquelles ils sont actuellement confrontés. Conseils d'administration et société : How Boards Are Evolving to Meet Challenges from Sustainability to Geopolitical Volatility révèle que les conseils d'administration ont fait des progrès significatifs pour traiter les sujets liés au développement durable, mais sont moins confiants lorsqu'il s'agit de leur compréhension d'autres questions telles que l'importance croissante de l'IA générative, l'intensification du commerce et les perturbations géopolitiques. Ces quatre piliers interconnectés obligent les administrateurs et les PDG à naviguer dans un environnement de plus en plus imprévisible, rempli de demandes contradictoires et souvent politiquement chargées.

En outre, le rapport fait état d'un désaccord latent entre les dirigeants d'entreprise sur la meilleure façon d'améliorer la compétitivité face aux défis auxquels ils sont confrontés.

Principales conclusions du conseil d'administration

77% des conseils d'administration estiment que leur entreprise a la responsabilité d'aborder des questions de développement durable

36% se sentent prêts à exploiter le potentiel perturbateur de l'IA

37% estiment que leur entreprise dispose d'une stratégie suffisante en matière de risques géopolitiques

29% des administrateurs ne font pas confiance à leur PDG pour faire face à l'incertitude

26% des PDG ne croient pas en l'efficacité de leur conseil d'administration

La moitié des personnes interrogées ne sont pas convaincues que leur entreprise est équipée pour identifier les nouvelles menaces et opportunités liées au développement durable, à l'IA générative et à la géopolitique.

Le rapport révèle que 77 % des membres des conseils d'administration interrogés dans le monde estiment que leur entreprise a la responsabilité de répondre aux préoccupations sociétales, même si plus de la moitié (54 %) pensent que les objectifs commerciaux doivent rester la priorité. Contrairement à l'enthousiasme suscité par le développement durable, seuls 36 % des administrateurs se sentent prêts à exploiter le potentiel perturbateur de l'IA, tandis que 37 % seulement reconnaissent que leur entreprise a mis en place des stratégies suffisantes pour gérer les risques géopolitiques.

Ces résultats soulignent l'urgence d'un meilleur équilibre entre la gouvernance traditionnelle et les stratégies tournées vers l'avenir, ainsi que d'un investissement accru dans les compétences des conseils d'administration. Malgré des niveaux de confiance plus faibles pour les risques dominants et les technologies émergentes de notre époque, il est encourageant de noter que plus de 60 % des administrateurs ont déclaré que leur conseil d'administration « se penche » sur la gestion des risques, ce qui suggère un désir de relever ces défis de front, quelle qu'en soit la complexité.

Manque de confiance face à la complexité croissante

Le nouveau rapport révèle que 29 % des administrateurs n'ont pas confiance dans la capacité de leur PDG à gérer les perturbations et à stimuler la valeur à long terme, ce qui constitue un signe inquiétant de division au sein du conseil d'administration. Parallèlement, un nombre comparable de PDG (26 %) sont tout aussi sceptiques quant à l'efficacité de leur conseil d'administration, ce qui témoigne d'une tension croissante entre les équipes dirigeantes aux prises avec un éventail de questions plus complexes et plus diversifiées que jamais.

Le rapport révèle également qu'environ la moitié des directeurs ne sont pas convaincus que leur entreprise est équipée pour identifier les nouvelles menaces et opportunités liées au développement durable, à l'IA générative et à la géopolitique et qu'ils ne sont pas en mesure de les traduire en avantage concurrentiel. Alors que le paysage économique mondial continue de se transformer, la capacité des conseils d'administration à rester cohérents, à s'aligner sur la vision de la direction et à s'adapter aux nouveaux défis grâce à une stratégie d'entreprise innovante sera plus critique que jamais. Une gouvernance efficace qui intègre à la fois la prévoyance et la résilience sera essentielle pour transformer ces perturbations en opportunités, permettant aux entreprises non seulement de survivre mais aussi de prospérer dans un monde de plus en plus volatile.

Jeremy Hanson, associé chez Heidrick & Struggles et co-auteur du rapport, a commenté les résultats en ces termes : « S'il est encourageant de constater que les conseils d'administration s'intéressent de plus en plus au développement durable, l'enquête de cette année révèle des tensions entre les administrateurs et la direction en ce qui concerne la capacité des uns et des autres à gérer les perturbations. Avec autant d'enjeux - et une complexité croissante à démêler - l'alignement entre les administrateurs et la direction n'est pas seulement une bonne pratique ; il est essentiel pour relever les défis d'aujourd'hui et ceux de l'avenir. Il est important de noter que l'alignement ne signifie pas que les conseils d'administration doivent s'abstenir de tout débat constructif avec la direction. En fait, favoriser des conversations ouvertes, voire difficiles, est essentiel pour que les conseils d'administration puissent prendre des décisions solides et équilibrées dans l'environnement exigeant d'aujourd'hui ».

Sonia Tatar, directrice exécutive du INSEAD Corporate Governance Centre, a déclaré : « Aujourd'hui, les conseils d'administration ont tout intérêt à passer d'une attitude réactive à une attitude proactive. Au-delà de la compréhension des perturbations, ils peuvent se concentrer sur l'avenir, en anticipant les chocs futurs et les risques potentiels et en trouvant des moyens de capitaliser sur les tendances émergentes pour tirer parti des opportunités. En traduisant en actions stratégiques les connaissances qui éclairent la prise de décision, ils seront mieux placés pour aider les entreprises à devenir plus résilientes et à faire face au changement de manière efficace ».

David Young, directeur général et associé principal du BCG, a également commenté le rapport en ces termes : « Les conseils d'administration sont confrontés à des défis nouveaux et de plus en plus complexes, dans un contexte d'incertitude géopolitique, de progrès rapides de la technologie et d'inquiétudes persistantes quant à l'impact du changement climatique. Mais les conseils d'administration ont fait des progrès notables dans le domaine du développement durable et ils ont maintenant la possibilité d'en tirer des enseignements en engageant des conversations approfondies avec les dirigeants pour faire face à ce programme en pleine expansion ».

Demandes de renseignements des médias :

Heidrick & Struggles : [email protected]

BCG : [email protected]

INSEAD : [email protected]

À propos de Heidrick & Struggles :

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est un fournisseur de premier plan de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, qui répond aux besoins en talents et en conseils de haut niveau des plus grandes organisations du monde. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour développer des dirigeants et des organisations prêts pour l'avenir, en regroupant nos services et nos offres en matière de recherche de cadres, de diversité et d'inclusion, d'évaluation et de développement du leadership, d'accélération de l'organisation et de l'équipe, de façonnement de la culture et de solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier de la recherche de cadres il y a plus de 70 ans. Aujourd'hui, l'entreprise fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.heidrick.com

À propos du BCG :

Boston Consulting Group s'associe à des leaders du monde des affaires et de la société pour relever leurs défis les plus importants et saisir leurs plus grandes opportunités. Le BCG a été le pionnier de la stratégie d'entreprise lors de sa création en 1963. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adopter une approche transformatrice visant à bénéficier à toutes les parties prenantes, en donnant aux organisations les moyens de se développer, d'acquérir un avantage concurrentiel durable et d'avoir une incidence positive sur la société.

Nos équipes diversifiées et mondiales apportent une expertise sectorielle et fonctionnelle approfondie et un éventail de perspectives qui remettent en question le statu quo et suscitent le changement. Le BCG propose des solutions par le biais de conseils en gestion de pointe, de la technologie et de la conception, ainsi que d'entreprises et de projets numériques. Nous travaillons selon un modèle de collaboration unique au sein du cabinet et à tous les niveaux de l'organisation cliente, ayant pour objectif d'aider nos clients à prospérer et de leur permettre de rendre le monde meilleur.

À propos d'INSEAD :

INSEAD est l'une des plus grandes écoles de commerce au monde. Elle réunit des gens, des cultures et des idées pour former des leaders responsables qui transforment le monde des affaires et la société. Sa recherche, son enseignement et ses partenariats reflètent cette perspective mondiale et cette diversité culturelle.

Avec des sites en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, et en Amérique du Nord, l'enseignement des affaires et la recherche d'INSEAD couvrent quatre régions. 159 membres renommés de la faculté de 41 pays inspirent plus de 1 500 participants chaque année dans les programmes Master in Management, MBA, Global Executive MBA, Specialised Master's degrees (Executive Master in Finance et Executive Master in Change) et doctorat . En outre, plus de 18 000 cadres participent chaque année aux programmes INSEAD Executive Education .

L'INSEAD continue de mener des recherches novatrices et d'innover dans tous ses programmes. L'organisation fournit aux chefs d'entreprise les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour opérer n'importe où. Ses valeurs fondamentales favorisent l'excellence académique et servent la communauté mondiale en tant qu'école de commerce pour le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.insead.edu.

A propos du INSEAD Corporate Governance Centre :

Le INSEAD Corporate Governance Centre (ICGC) s'est activement engagé à apporter une contribution distinctive à la connaissance et à la pratique de la gouvernance d'entreprise au niveau mondial. Sa vision est d'être le principal centre de recherche, d'innovation et d'impact en matière de gouvernance d'entreprise. Grâce à son portefeuille éducatif et à ses activités de plaidoyer, l'ICGC cherche à instaurer une plus grande confiance au sein du public et des communautés de parties prenantes, afin que les entreprises constituent une force puissante pour l'amélioration, non seulement des marchés économiques, mais aussi de l'environnement sociétal global. Pour en savoir plus, consultez le site www.insead.edu/centres/corporate-governance.