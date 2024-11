Directies wereldwijd boeken vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, maar AI en geopolitieke risico's doemen op, aldus Heidrick & Struggles

Nieuw wereldwijd onderzoek van Heidrick & Struggles, BCG en INSEAD laat zien dat het vertrouwen in duurzaamheidsbeleid toeneemt, maar dat directies en CEO's nog steeds weinig vertrouwen hebben in elkaars leiderschap.

LONDEN, 20 november 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaand leverancier van mondiaal leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft in samenwerking met Boston Consulting Group (BCG) en het INSEAD Corporate Governance Centre een rapport gepubliceerd waarin wordt onderzocht hoe directies reageren op complexe trends en verstorende factoren waarmee ze op dit moment worden geconfronteerd. Boards and Society: How Boards Are Evolving to Meet Challenges from Sustainability to Geopolitical Volatility laat zien dat directies daadwerkelijk vooruitgang hebben geboekt bij de aanpak van duurzaamheidskwesties, maar minder zelfverzekerd zijn wat betreft hun begrip van andere kwesties, zoals het toenemende belang van generatieve AI, de intensivering van de handel, en verstorende geopolitieke factoren. Deze vier onderling verbonden pijlers dwingen directieleden en CEO's om zich te begeven in een steeds meer onvoorspelbare omgeving, vol tegenstrijdige en vaak politiek beladen vereisten.

Verder laat het rapport zien dat er onder leidinggevenden van bedrijven verdeeldheid heerst over de beste manier om de concurrentiepositie te verbeteren in het licht van de uitdagingen waar ze voor staan.

Belangrijkste bevindingen uit de directiekamer

77% van de directies vindt dat hun bedrijf een verantwoordelijkheid heeft om duurzaamheidskwesties aan te pakken

36% heeft het gevoel klaar te zijn om het ontwrichtende potentieel van AI te benutten

37% denkt dat hun bedrijf beschikt over een toereikende strategie met betrekking tot geopolitieke risico's

29% van de directieleden heeft geen vertrouwen in hun CEO om het bedrijf door de onzekerheden te leiden

26% van de CEO's heeft geen vertrouwen in de effectiviteit van de directie

De helft van de deelnemers aan het onderzoek gelooft niet dat hun bedrijf is toegerust om nieuwe dreigingen en kansen met betrekking tot duurzaamheid, generatieve AI en geopolitiek te identificeren

Uit het rapport blijkt dat 77% van de ondervraagde directieleden wereldwijd van mening is dat hun bedrijf een verantwoordelijkheid heeft om maatschappelijke kwesties aan te pakken, hoewel meer dan de helft (54%) van mening is dat de bedrijfsdoelstellingen de primaire focus moeten blijven. Tegenover dit enthousiasme over duurzaamheid staat dat slechts 36% van de directieleden het gevoel heeft klaar te zijn om het ontwrichtende potentieel van AI te benutten, en slechts 37% vindt dat hun bedrijf voldoende strategieën heeft om geopolitieke risico's te beheersen.

Deze bevindingen wijzen op een dringende behoefte aan meer evenwicht tussen traditioneel bestuur en toekomstgerichte strategieën en aan meer investeringen in de competentie van de directieleden. Ondanks het lagere vertrouwen in de aanwezige risico's en opkomende technologieën van deze tijd, is het bemoedigend om te zien dat meer dan 60% van de directieleden verklaart dat hun directie een proactieve houding aanneemt als het gaat om risicomanagement. Dit duidt op een wens om deze uitdagingen bij de horens te vatten, ongeacht de complexiteit ervan.

Gebrek aan vertrouwen te midden van groeiende complexiteit

Een enigszins verontrustende indicatie van verdeeldheid binnen het bestuur is dat het nieuwe rapport aangeeft dat 29% van de directieleden weinig vertrouwen heeft in het vermogen van hun CEO om het bedrijf door alle ontwrichtende factoren te leiden en de waarde op lange termijn te verhogen. Daar staat tegenover dat een vergelijkbaar percentage van de CEO's (26%) even sceptisch over de effectiviteit van de directie, wat duidt op een toenemende spanning tussen leidinggevende teams in de top van het bedrijf, terwijl meer complexe en uiteenlopende uitdagingen moeten worden overwonnen dan ooit tevoren.

Uit het rapport blijkt ook dat ongeveer de helft van de directieleden er niet van overtuigd is dat hun bedrijf is toegerust om nieuwe dreigingen en kansen op het gebied van duurzaamheid, generatieve AI en geopolitiek te identificeren, of in staat is om deze te vertalen naar een concurrentievoordeel. Naarmate het mondiale zakelijke landschap blijft veranderen, zal het vermogen van directies om samenhang te tonen, in lijn te blijven met het management en zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen door middel van een innovatieve bedrijfsstrategie, belangrijker zijn dan ooit tevoren. Effectief bestuur dat zowel vooruitziend als veerkrachtig is, is onontbeerlijk om deze ontwrichtende factoren te kunnen omzetten in kansen, zodat bedrijven niet alleen kunnen overleven maar ook kunnen gedijen in een steeds onstuimigere wereld.

Jeremy Hanson, partner bij Heidrick & Struggles en mede-auteur van het rapport, merkt op over de bevindingen: "Hoewel het bemoedigend is dat directies meer werk maken van duurzaamheid, onthult het onderzoek van dit jaar onenigheid tussen directieleden en het management over elkaars vermogen om de juiste weg te vinden te midden van ontwrichtende factoren. Wanneer zoveel op het spel staat - en de complexiteit die moet worden ontward alleen maar verder vtoeneemt - is afstemming tussen directie en management niet alleen een best practice, maar cruciaal om zowel de uitdagingen van vandaag als die van de toekomst te kunnen overwinnen. Belangrijk is dat afstemming niet betekent dat directies een constructieve discussie met het management uit de weg moeten gaan. In feite is het stimuleren van open, zelfs lastige, gesprekken cruciaal voor directies om veerkrachtige en evenwichtige beslissingen te nemen in de veeleisende omgeving van vandaag."

Sonia Tatar, Executive Director van het INSEAD Corporate Governance Centre, zegt: "Directies kunnen er tegenwoordig baat bij hebben om over te schakelen van een reactieve naar een proactieve benadering. Naast het begrijpen van ontwrichtende factoren, kunnen ze zich richten op vooruitkijken - anticiperen op toekomstige schokken en potentiële risico's, en manieren vinden om in te spelen op de opkomende trends om kansen te benutten. Als ze inzichten die de besluitvorming onderbouwen vertalen naar strategische acties, bevinden ze zich in een betere positie om hun bedrijf veerkrachtiger te maken en effectief te navigeren door alle veranderingen."

Eveneens verwijzend naar het rapport, voegt David Young, Managing Director en Senior Partner van BCG, toe: " Directies worden geconfronteerd met nieuwe en steeds complexere uitdagingen, te midden van geopolitieke onzekerheid, snelle technologische vooruitgang en voortdurende zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Maar directies hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt bij het aanpakken van duurzaamheid. Nu hebben ze de mogelijkheid om wat ze van deze inspanningen hebben geleerd mee te nemen in hun diepgaande besprekingen met het management om deze steeds verder uitbreidende agenda aan te pakken."

Over Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen en bedient de behoefte aan toptalent en consulting van 's werelds meest toonaangevende bedrijven. In onze rol als betrouwbare leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om leiders en organisaties te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst. Dit doen we door onze diensten en ons aanbod op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsassessment en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijke talentoplossingen samen te brengen. Heidrick & Struggles was meer dan 70 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op executive-niveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time'. Meer informatie: www.heidrick.com

Over BCG:

De Boston Consulting Group werkt samen met leiders in het bedrijfsleven en de samenleving om hun belangrijkste uitdagingen te overwinnen en hun grootste kansen te grijpen. BCG was de pionier op het gebied van bedrijfsstrategie op het moment dat het bedrijf werd opgericht, in 1963. Tegenwoordig werken we nauw samen met klanten aan een transformationele aanpak die alle belanghebbenden ten goede komt en organisaties in staat stelt te groeien, een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen en een positieve maatschappelijke impact te hebben.

Onze diverse, wereldwijde teams bieden grondige industriële en functionele expertise en een verscheidenheid aan perspectieven die de status quo uitdagen en aanzetten tot verandering. BCG biedt oplossingen door middel van leading-edge management consulting, technologie en design, en corporate en digital ventures. We werken in een uniek samenwerkingsmodel binnen het gehele bedrijf en op alle niveaus van de klantorganisatie, gedreven door het doel om onze klanten te helpen succesvol te zijn en hen in staat te stellen de wereld te verbeteren.

Over INSEAD:

Als een van 's werelds toonaangevende en grootste hogescholen voor bedrijfskunde brengt INSEAD mensen, culturen en ideeën bijeen om verantwoordelijke leiders te ontwikkelen die het bedrijfsleven en de maatschappij transformeren. Het onderzoek, onderwijs en de partnerschappen van het bedrijf weerspiegelen dit mondiale perspectief en de culturele diversiteit.

Met vestigingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika, bestrijkt het zakelijk onderwijs en onderzoek van INSEAD vier regio's. 159 gerenommeerde onderwijsmedewerkers uit 41 landen inspireren jaarlijks meer dan 1500 afgestudeerden voor de Master in Management, MBA, Global Executive, MBA, gespecialiseerde Masters-programma's (Executive Master in Finance en Executive Master in Change) en PhD-programma's. Daarnaast nemen elk jaar meer dan 18.000 executives deel aan INSEAD Executive Education-programma's.

INSEAD doet continu innovatief onderzoek en innoveert in alle programma's. De organisatie voorziet leiders uit het bedrijfsleven van de kennis en het bewustzijn om waar ook ter wereld te kunnen werken. De kernwaarden van het bedrijf vormen de basis voor academische topkwaliteit en dienen de wereldwijde gemeenschap als The Business School for the World. Meer informatie: www.insead.edu.

Over het INSEAD Corporate Governance Centre:

Het INSEAD Corporate Governance Centre (ICGC) zet zich actief in voor het leveren van een onderscheidende bijdrage aan de kennis en praktijk van corporate governance, wereldwijd. De instelling streeft ernaar het toonaangevende centrum te zijn voor onderzoek, innovatie en impact op het gebied van corporate governance. Door middel van haar educatieve portfolio en pleitbezorging streeft het ICGC naar het opbouwen van meer vertrouwen bij het publiek en stakeholders, zodat bedrijven een krachtige rol kunnen spelen op het gebied van verbetering, niet alleen in economische zin, maar ook voor de wereldwijde maatschappelijke omgeving. Meer informatie: www.insead.edu/centres/corporate-governance.