HKIRC免費網絡安全培訓平台助力教育界 師生攜手打造安全校園

香港2026年2月27日 /美通社/ -- 隨著數碼化教學迅速普及，教育界正成為網絡犯罪的高危目標。中小學校掌握大量敏感資訊，包括學生、家長及教職員的個人資料，一旦遭受攻擊，後果不堪設想。然而，受制於資源及人手不足，學校在建立完善的網絡安全防禦上面臨嚴峻挑戰。

根據國際網絡安全廠商最新發表的《教育界勒索軟件形勢分析》報告指出，全球有66%的學校缺乏足夠專業技能和人力來阻擋日益複雜的攻擊。報告更揭示，教育界成為勒索軟件攻擊的主要目標，原因包括：

資料價值高：學校系統儲存大量個人資料，涵蓋學生、家長及教職員，對黑客而言極具吸引力。

防禦能力弱：教育機構普遍缺乏專業IT人員，安全系統更新不足，容易成為攻擊突破口。

資源有限：中小學校在預算及技術支援上均受限制，難以部署高階防禦措施。

攻擊手法多樣化：近年釣魚電郵、假冒網站、勒索軟件及社交工程攻擊急速增加，教育界成為「試驗場」。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黄家偉工程師指出，教育界的網絡安全問題不僅是技術層面，更涉及管理及文化。「很多學校仍然認為網絡安全是IT部門的責任，但事實上，每一位老師、行政人員甚至學生都是防線的一部分。」

黑客攻擊源於人為疏忽 提升安全意識刻不容緩

網絡安全不僅是技術問題，更是「人」的問題。黑客最常利用的手法之一是針對人為疏忽，例如釣魚電郵、假冒訊息等。只有提升教職員﹑學生的安全意識，才能有效防範攻擊。老師及行政人員是校園資訊安全的第一道防線，若缺乏基本防禦知識，任何技術措施都難以發揮作用。

網絡安全員工培訓平台 推出「教育行業培訓」

因此，HKIRC即日起於網絡安全員工培訓平台推出全新「教育行業專屬課程」，專為學校度身設計，協助教師率先掌握網絡安全防禦技巧，並在校園內推動資安文化，打造安全的數碼學習環境。

培訓內容涵蓋五大重點，協助學校建立全面防禦：

學校網絡安全政策和範本簡介：協助學校制定及落實安全政策。

學校面對的網絡安全風險實例：透過真實案例，讓教職員了解攻擊手法及潛在影響。

辨識針對教職員的網絡釣魚企圖：教授如何識別可疑電郵及訊息，避免誤中陷阱。

AI教與學的安全注意重點：隨著人工智能應用普及，培訓將講解AI相關的安全風險及防範措施。

網絡安全事故的應變措施：提供事故處理流程，確保在發生攻擊時能迅速應對，減低損失。

詳情請瀏覽：Cybersec Training Hub 「教育行業培訓」(https://cyberhub.hk/index/#/tc/course/education/welcome)

HKIRC早前推出《香港學校網絡安全指南》

為協助學校更有效落實網絡安全政策，HKIRC早前已發佈《香港學校網絡安全指南》，內容涵蓋政策制定、技術防禦及應變機制，並附有範本及最佳實踐，協助學校在有限資源下建立基本防禦。

《香港學校網絡安全指南》詳情請瀏覽：https://www.facebook.com/HKIRC/posts/pfbid02DTmGGXNMQiZHZLpTwWXCuQ3ePXpWWj48f87cdARrCdKYnv3qJFQBkkZmjTzechLil

隨著網絡攻擊手法日益複雜，教育界必須正視風險，從提升安全意識入手，構建全方位防護體系。HKIRC將持續透過多元資源，攜手學校、教師及家長，共同守護校園資訊安全，打造更安全的數碼學習環境。

關於網絡安全員工培訓平台

「網絡安全員工培訓平台」(Cybersec Training Hub)是一個免費自助學習平台，讓各行業員工，尤其非IT背景人士，輕鬆掌握網絡安全知識，提升防範能力。內容涵蓋密碼管理、防釣魚攻擊、資料保護等，並配合互動練習及測驗，完成後可獲電子證書。平台支援隨時隨地學習，適合企業安排新入職及持續培訓。截至2025年，已有超過40萬人使用，反映市場對免費實用資安培訓的強烈需求，並證明平台在提升整體防禦能力方面的成效。

關於香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）

HKIRC 是香港特區政府授權管理「.hk」及「.香港」域名的非牟利機構，致力推動本地互聯網發展、安全及普及應用。除提供域名註冊服務外，HKIRC亦積極推行各類推廣及教育項目，包括多項網絡安全項目及數碼共融，協助社會各界建設安全可靠的數碼環境。

詳情請瀏覽：https://www.hkirc.hk/zh-hant/public-mission/

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司