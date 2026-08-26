青年節@HK亮點項目：「SWISH！YS籃球Sun Dunk場2026」圓滿舉行 |融合AI科技、籃球競技及創意文化 啟發青年探索無限可能

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 「青年節@HK」亮點項目之一，青年廣場「SWISH！YS籃球Sun Dunk場2026」於8月23日圓滿舉行。活動以籃球為主軸，結合運動科技、人工智能（AI）及創意藝術，為青年人搭建充滿活力的嶄新運動體驗平台，鼓勵他們突破自我、發揮潛能。活動包括3 on 3 YS夏日籃球比賽、運動Chill體驗工作坊，以及星級球隊及運動員珍藏展，場內設置的特色打卡裝置和攤位遊戲亦深受大眾歡迎。

YS夏日籃球比賽（8月15-16日及22-23日）

72支青年隊伍激戰連場 中港星級球員獻技促兩地交流

萬眾期待的「YS夏日籃球比賽」今年繼續成為活動焦點，設有男子青年組、女子青年組、男子少年組及女子少年組，合共72支青年隊伍同場競技，以球會友。8月23日決賽日賽事精彩紛呈，各組別隊伍均全力以赴，爭奪冠軍殊榮。女子少年組由「無厘頭」以8比4擊敗「佛教黃鳳翎」奪冠；男子少年組則上演激烈拉鋸戰，最終「禮起」以13比12險勝「懶青」封王。女子青年組方面，「唔識打波」於比賽尾段把握機會連取3分拉開比分，以14比11封后。而壓軸上演的男子青年組決賽中，「CGHC」發揮穩定，最終以17分的優勢，22比5擊敗「志在參與」，成功稱王。參賽者除了切磋球技，亦充分展現團隊精神、堅毅意志及永不放棄的體育精神。

決賽日當日除了有精彩賽事，更設有「星級球員交流環節」，邀請多位來自中國內地及香港的籃球好手親臨青年廣場，與青年近距離互動交流。前中國國家隊成員孟鐸、中國內地職業球員梁嘉勁及林良起，以及香港甲一球隊晉裕球員迪維拉、許浩翔及彭世琛到場大顯身手，透過技術示範及友誼切磋，分享籃球技巧及實戰心得，進一步推動兩地體育交流。

前國手孟鐸認為香港擁有濃厚的籃球氛圍，每次來港亦很興奮，而今次活動能與香港年輕人接觸，是一個很難得的機會。林良起以及梁嘉勁就表示比賽場地十分理想，希望年輕人繼續熱愛籃球運動。三位晉裕球員迪維拉、許浩翔及彭世琛均認為這次交流環節的強度很高，與前國家隊及職業球員同場比拼，絕對是獲益良多。此外，本地人氣舞團 A.R.U. 亦獲邀到場，帶來活力的應援表演為活動增添熱鬧氣氛。

運動Chill體驗工作坊（8月18日至23日）

運動科技融入籃球訓練 AI數據分析提升運動表現

今年工作坊特別引入運動科技元素，透過 AI 籃球訓練系統 讓青年人親身體驗科技如何應用於現代運動訓練，培養科學化運動思維。在嶄新的數據化訓練模式下，系統即時分析投籃軌跡、出手角度及命中率等關鍵數據，協助參加者掌握自身技術特點及改善方向。

籃球訓練工作坊則邀請有「神射手」之稱的香港前甲一籃球員李琪，以及資深籃球教練馮逸朗擔任導師，向參加者傳授個人進攻、控球、團隊戰術及實戰應用技巧，協助青年提升球技和建立自信。

除籃球訓練體驗外，「AI熱轉印球衣工作坊」讓參加者運用人工智能設計專屬球衣圖案，並鼓勵他們自備舊衣升級改造，將創意和環保理念融入作品。「籃板塗鴉體驗工作坊」 則結合運動與藝術，鼓勵青年勇敢創作，展現個人風格，感受運動文化的多元魅力。

星級球隊及運動員珍藏展（8月15日至9月30日）

珍貴展品見證奮鬥歷程 承傳永不言敗的體育精神

活動期間同步舉辦「星級球隊及運動員珍藏展」，展出籃球、劍擊、單車及乒乓球等不同體育項目的珍貴展品及簽名收藏，讓青年近距離感受運動員追求卓越的歷程。展品包括香港東方籃球隊ABL冠軍獎盃及全隊簽名球衣、甲一籃球勁旅南華及永倫籃球隊的珍貴收藏；張家朗劍擊鞋、蔡俊彥曾於賽事使用的電衣、頭盔及手套、黃鎮廷的比賽球衣及球鞋，以及李慧詩曾於賽場使用的單車鞋及頭盔。每件展品均承載著運動員多年來的努力與堅持，展現香港運動員在本地及國際賽場上的卓越成就。鼓勵青年以積極進取的態度，勇敢追尋自己的目標與理想。

展覽將繼續於青年廣場5樓公共空間展出至2026年9月30日，免費開放予公眾參觀，讓更多青年可近距離欣賞珍貴體育收藏，感受運動員追求卓越、永不言敗的拼搏精神。

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青年廣場

青年廣場乃政府場地，是民政及青年事務局推動的青年發展項目。設施包括設有643個座位的Y綜藝館、Y劇場、Y展覽平台、多用途場地、辦公室、商舖及設有148間客房的Y旅舍等。致力凝聚青年人的力量，結集全港的青年發展活動，讓青年人擁有理想的場地以發展潛能，一展所長。青年廣場圍繞音樂、舞蹈、文化及藝術等主題舉辦活動。

6G 是青年廣場的重要指導原則，包括Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision 環球視野及Give Back回饋社會。

青年廣場官方網站︰http://www.youthsquare.hk

Y 旅舍

Y 旅舍鄰近港鐵柴灣站，步行距離只需三分鐘，讓旅客得以盡享交通便利。旅舍共有148間客房，分佈於主座大樓及旅舍大樓，以雙人客房為主，另設有雙人露台房、三人房、六人房、複式六人房及無障礙客房。無障礙客房有更寬敞的走廊和空間，為殘疾人士提供舒適和寧靜的住宿環境。

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