同程旅行旗下HOPEGOO推香港至贛州高鐵票限時優惠 開拓大灣區3小時旅遊生態圈

香港2024年9月24日 /美通社/ -- 「十一」黃金週周到來之際，同程旅行（股份代號：0780.HK）旗下全球旅遊預訂平台HOPEGOO聯合贛州市文化廣電旅遊局推出「高鐵暢遊發現贛州之美」專題旅遊活動，提供一系列高鐵票、酒店、景區門票等多種產品優惠。香港地區的旅客可以通過WeChat Pay及Alipay HK小程式使用HOPEGOO平台購買高鐵票、酒店和景區門票。HOPEGOO平台推出香港至贛州的限時高鐵票優惠，優惠額度由［30］港元至［50］港元不等。酒店住宿方面，HOPEGOO平台亦推出滿300元減30元的優惠，並額外提供10元的無門檻優惠券，充分滿足遊客的出行需求。

內地短途遊已經成為不少市民的假日節目，「3小時」旅遊生態圈已經成為大灣區遊客的主要短途休閒目的地，當中江西贛州作為「3 小時」高鐵生態圈內的旅遊熱門城市，根據同程旅行數據顯示，9月26日-10月3日由香港西九龍站出發到贛州的高鐵票已全部售罄，可見贛州旅遊市场的火爆程度。

贛州市是江西省面積最大，人口最多的地級市。贛州是國家歷史文化名城、中國優秀旅遊城市、全國文明城市、國家森林城市，也是客家人主要聚居地之一，世稱「客家搖籃」。有興趣暢遊贛州的香港旅客可於即早起在HOPEGOO平台預訂及計劃行程。

贛州市文化廣電旅遊局相關負責人表示，贛州市正充分發展以「紅色故都、客家搖籃、江南宋城、陽明聖地」為代表的文旅資源，結合粵港澳大灣區遊客出遊的習慣，依託HOPEGOO平台，打造「高鐵暢遊發現贛州之美」為主題的旅遊產品。

HopeGoo是同程旅行旗下的國際線上旅遊預訂平台，提供機票、酒店、火車票、門票、船票、當地玩樂等六大領域預訂服務，並支援全球16種貨幣支付和多種操作語言。

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作為科技驅動型公司，同程旅行借助大數據及人工智能能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。同程旅行重點佈局中國下沉市場，利用其多元化的流量渠道、產品的創新能力及靈活的運營策略。透過對用戶體驗的深入瞭解及先進技術能力，同程旅行正逐步改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。同程旅行致力開發並應用先進科技，從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家。

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